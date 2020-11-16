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Автор Маргарита Кичерова

Психолог: после измены муж должен дать жене пароли от своих гаджетов

Почему супруги изменяют друг другу и что нужно сделать женщине, чтобы обезопасить отношения от измены, рассказала ведущей "Правды.Ру" Маргарите Кичеровой психолог Алиса Метелина.

Читайте начало интервью: Психолог Алиса Метелина: изменой может быть что угодно

Причины для измены

— Почему люди изменяют? Я читала, что есть три причины. Первая — высокая потенция у человека, полигамное стремление. Вторая — нарциссизм, человек пытается что-то компенсировать в своей жизни. Третья — когда в семье что-то неладно, то есть человек недостаточно тепла получает, уважения.

— Да, такое бывает. Когда человек не получает в семье тепла, им не о чем говорить. Когда мы строим семью, должны быть общие базовые ценности, отношение к деньгам, быту, свободе.

И важно держаться на общих эмоциях друг с другом. Например, если ваш супруг любит грустить, всё время думает о прошлом, а вы радостная, смотрите в будущее, то рано или поздно у вас начнутся конфликты. У меня есть подруга, которая живёт с мужем долго и счастливо только потому, что (кроме базовых ценностей, они абсолютно разные люди с разными интересами) она любит смеяться, а он умеет её смешить.

Самые главные общие эмоции — это радость и печаль. То есть вместе грустить о чём-то, ни в коем случае не обесценивать грусть, и вместе радоваться чему-то. Когда на этих эмоциях люди живут, то у них не возникает отсутствия тепла внутри семьи. А если каждый живет своей жизнью, то общая рекомендация — это расходиться. Но иногда людям очень тяжело отпустить.

— Многие бояться уйти только потому, что их кто-то осудит: родители, знакомые, на работе. Как общество относится к тем, кому изменяют, и к тем, кто изменяет?

— Конечно, общество осуждает тех, кто изменяет, но в целом относится к разводам нормально. Какой человек в здравом уме позлорадствует, если ты развелся? Это твое личное дело. Сейчас институт брака в том виде, в котором был долгое время, заканчивает существование.

— Наказание за измену насколько оправдано? Например, ты не будешь встречаться с детьми, потому что изменил, либо я тебя финансово ограничу.

— Наказание за измены — это для меня немножко странно. Можно сказать, что я не пускаю в свою постель, но это не наказание, это нормально. Если изменил, то, естественно, ты отлучен от тела, потому что ты предал, увеличивается дистанция автоматически.

— А измена всегда не обоснована или бывает обоснована?

— Измена подсознательно обоснована хотя бы животным инстинктом. Так же, как верность обоснована принятием решения не изменять. Каждый раз, когда мы встречаем искушение, я говорю себе, что не буду изменять. Три составляющие, чтобы измена произошла: место, время, симпатия. Мы встречаем людей, которые нам симпатичны, почти каждый день, но почему-то не изменяем.

Поэтому именно внутреннее решение быть верным является лучшей таблеткой от измены.

Когда говорят, что мужчины выбирают себе в жены женщину, похожую на мать, это не совсем верно. Он выбирает себе в жены женщину, отношения с которой были похожи на отношения с мамой. Мама, предположим, его обесценивала, унижала, и у него потребность в завершении гештальта. Он выбирает женщину, которая будет его обесценивать, но при этом он все время ждет, что она перестанет это делать и увидит, насколько он замечательный. Это на бессознательном уровне.

— А женщины почему изменяют? Неужели потому, чтобы папа их одобрил?

— Скорее, у женщин та же история с мамой. Папа тоже влияет, но мамино влияние больше.

— То есть в измене нет ни правых, ни виноватых, она просто случается, и нужно разбираться почему, если хочешь жить дальше с этим человеком?

— Если ты хочешь жить с ним, то да. Если человек, который изменил, готов меняться, если он говорит, что тебя любит. Жена может сказать: напиши своей любовнице, что заканчиваешь отношения, что ты меня любишь и понял, что жить без меня не можешь. Это нормально, потому что это шаг достаточно тяжелый для мужчины, который сидел на двух стульях. Это официальное признание того, что жена лучше. Этого не надо бояться и ни в коем случае не надо верить, когда мужчина говорит, что потом напишет, зачем обижать эту бедную женщину, ты же знаешь, что я с тобой. Это игры и незавершенные отношения.

Если жена требует контроля, потому что после измены подорвано доверие, то муж, если хочет восстановить отношения, должен дать пароли от своих гаджетов.

Содержанка никого не интересует

— Что мы можем сделать, чтобы нам не изменяли?

— Чтобы обезопасить отношения:

  • Первое, что мы можем сделать, — это прояснить ситуацию в начале, что значит измена для тебя и что для меня.
  • Второе — если партнер предлагает какой-то эксперимент в постели, то надо хотя бы попробовать. Ни в коем случае не критиковать. Человек вам открылся, он закроется и пойдет реализовывать с кем-то еще. Но если вы попробуете и скажете, что все-таки это не мое, то в этом случае у партнера больше доверия к вам.
  • Третье — не поощрять то, что является для вас преддверием измены. Если вам не нравится, что ваш мужчина флиртует, то надо сказать, что вам это не нравится, потому что тогда у партнера будет выбор.

Надо говорить, где переходят ваши границы, если вам что-то не нравится.

Только, единственное, не увлекайтесь, потому что девушки любят входить во вкус и дальше уже вообще не посмотри никуда. То есть надо выбрать 1-3 пункта для себя, но не больше. Не надо постоянно его одергивать, потому что это не ручная собачка на поводке, это ваш мужчина.

Я против того, чтобы давать повод для ревности. Надо быть увлеченной своей жизнью, чтобы мужчине было с вами интересно. А главное, чтобы вам было с собой интересно, потому что если вы наполнены, вам есть что дать партнеру.

Часто насилие, измены — это результат того, что женщина искала "папочку", вне зависимости от того, сколько ей и ему лет, искала человека, на которого она переложит проблемы, и дальше он ее понесет на ручках. Через некоторое время с тобой перестанут считаться, потому что у мужчины над женщиной полный контроль финансовый, психологический.

Это человеческая природа, не мужчина виноват, а ваша система отношений порочна изначально. Вопрос, до какой степени он будет вытирать о тебя ноги, в тот момент, когда ты потеряешь хваткую энергию молодости. Поэтому должна быть независимость от мужчины.

Я за то, чтобы девушки в браке, в отношениях работали, занимались чем-то, то есть просто содержанка никого не интересует.

Беседовала Маргарита Кичерова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы измена психология алиса метелина семейные отношения
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