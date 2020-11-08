Психолог Алиса Метелина: изменой может быть что угодно

Чем отличаются моральная и физическая измена, как женщине правильно реагировать на измену мужа и правда ли, что мужчины более полигамны, рассказала ведущей "Правды.ру" Маргарите Кичеровой психолог Алиса Метелина.

Нужно дистанцироваться

— Алиса, измена бывает физическая и моральная, правильно?

— В принципе, да. Моральная — это когда секса не было, люди могут даже не встречаться, но есть желание переписываться, люди посылают друг другу фотографии, стихи. Мужчина смотрит на свою знакомую как на женщину: говорит комплименты, заигрывает, показывает, что готов что-то для неё сделать. Если и женщина показывает мужчине, что он особенный, тогда возникает флирт.

— Допустим, мужчина переписывается на сайте с женщиной, и его благоверная замечает это. А он: "А что такого? Я же только переписываюсь, это не измена". Что можно ему сказать в ответ?

— Можно сказать: мне не нравится то, что ты переписываешься с кем-то на сайте, когда у тебя есть я, и эта переписка явно с целью продолжения знакомства, пожалуйста, больше так не делай.

Но изменой может быть что угодно. Для одного мужчины женщина посмотрела на прохожего или улыбнулась таксисту, когда говорила спасибо, — это уже измена. А для другого женщина сходила к любовнику, и это изменой не считается, потому что она живёт с ним, ухаживает за ним и говорит, что любит его.

Это значит, мы должны обсудить в самом начале наших отношений, что является изменой для меня и что — для тебя.

— Многие не считают связь физической изменой. Мол, я же не любя это сделал, а потому что выпил, например. Что можно сказать в ответ?

— Если измена произошла, неважно по какому поводу, скорее всего, мужчина будет говорить, что он не любит, это было случайно. Это нормально для мужчины, который пытается потушить пожар и сохранить отношения со своей женщиной, которая относится к этому, скорее всего, по-другому.

Нужно ни в коем случае не играть в "понимашку" и не изображать "да, я понимаю тебя и надеюсь, этого больше не повторится". Потому что это повторится.

Нужно при любой измене закатить скандал, чтобы у человека не было даже мысли о том, чтобы ты знала, но терпела. Иначе будет легализация измен: я продолжаю ходить налево, а ты продолжаешь делать вид, что ничего не происходит. Нужно показать, что это неприемлемо, увеличить дистанцию: физическую, эмоциональную.

Самая большая ошибка женщин — говорить: ага, я так и знала, что ты мне изменяешь. В этом случае вы показываете, что не были ценностью. Мужчина должен видеть, что вы ценность.

Я бы предложила не разъехаться, но, может быть, разойтись по разным комнатам, если вы в браке, живёте вместе. Если есть дети, ситуация усложняется. Но если без детей, вы начали только жить вместе и произошла измена, то можно собрать вещи и уехать. Это нормально, потому что в этом случае вы понимаете свою ценность для человека.

Во-первых, он понимает, что вас можно потерять.

Во-вторых, он делает какие-то шаги.

Он должен вас завоевать снова, потому что измена — это подрыв доверия.

Потеря уникальности

— Алиса, если боится потерять, то зачем же он или она это сделали?

— Человек — это животное, склонное к полигамии. У нас есть миф, что полигамны мужчины, но это не так. Мы склонны к так называемой мягкой полигамии, или к серийной моногамии, как ее еще называют.

Женщин сильно ограничивало общественное мнение, наша культура немного дискриминировала женщин. У женщины всегда было много проблем внутри семьи, вопросы выживания, надо было следить за детьми. Женщины получили те же права, что и мужчины в последние сто лет. Поэтому все наши животные инстинкты точно также работают у женщин, как и у мужчин. Поэтому когда нравится другой мужчина, и если он хорошо говорит, уделяет внимание, которое не уделяет муж, делает подарок, то, естественно, женщина может растаять. Точно так же мужчине нравится женщина, он чувствует, что у него поднимается настроение и все прочее, он понимает, что его к ней влечет. Это нормально.

Это в нашей природе, но нас отличает от животных наличие лобных долей, то есть мы контролируем инстинкты. Это влечение надо нести в дом и не искушать себя: когда постоянно тусовки, то там, скорее всего, кто-то понравится. Если не будет рядом твоей девушки, то это увеличивает искушение. Но верность — это решение, которое я принимаю каждый день.

— Если женщина изменила, мужчины считают это крахом семьи. Почему?

— Во-первых, и у женщин, и у мужчин есть инстинкт "кто главнее".

Но у мужчин он более проявлен. Любая измена выбивает опору из-под ног, то есть меняется отношение к себе, потому что было ощущение, что мы друг для друга уникальны.

У нас с другими людьми дружеские отношения, но мы друг друга выбрали, и эта близость больше невозможна ни с кем.

И когда кто-то изменил, то у того, кому изменили, происходит переворот сознания, он понимает, что не уникален. Девушка может быть уверена в себе или мужчина может быть состоятельный, красивый, успешный, но твоя женщина тебе изменила, предположим, с курьером, то есть, чем ниже статус того, с кем тебе изменили, тем ужаснее твоё положение. Ты как будто бы номер два, и это нарушает саму структуру пары.

Во-вторых, теряется моё восприятие партнера как что-то незыблемое.

Нам очень нужны точки опоры: когда я могу предсказать его поведение, что вот здесь он накричит, а здесь рассмеется, вот это ему приятно, а это неприятно. Когда эта предсказуемость в хорошем смысле слова теряется, я понимаю, что не знаю партнера. Рождается недоверие. Можно сколько угодно говорить, что "я больше не изменяю", но как только ты увидишь случайно взгляд, брошенный на другую женщину, у тебя срабатывает триггер, ты уже не веришь.

В-третьих, у человека, которому изменили, понимание о мире меняется кардинально, то есть рушится мир, в котором я жила как примерная жена, любимая женщина, мама деток. Уже не будет как раньше.

К публикации подготовила Марина Севастьянова