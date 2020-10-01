У Фемиды заклинило чашу весов, а карательный меч работает безотказно!

На протяжении длительного времени осуществляется защита Александры Лисицыной, которая совершенно не законно и не обосновано привлечена к уголовной ответственности.

С ноября 2018 года, мать троих детей Александра Лисицына находится под следствием. Ее обвиняют в мошенничестве и вменяют хищение принадлежащих государству земельных участков. Александра Лисицына подписала доверенность и, хотя сделка не состоялась, ее обвиняют в присвоении земельных участков на сумму 158 миллионов рублей. Дело разрослось на 55 томов, около года многодетная мать провела в следственном изоляторе, но доказательства ее вины так и не предоставлены.

"До 2018 года Александра Лисицына, — заявила адвокат Тамара Шустрова, — находилась в полном неведении о том, что от ее имени была совершена сделка".

Следствие этот факт не опровергло, но и женщину не выпускало из заключения.

Защитник и адвокат потерпевшей возмущаются: "В заключении у Александры обострились хронические нарушения опорно — двигательного аппарата. Так как она долгое время находилась под следствием и не могла обратиться к врачу, у нее началось усугубление болезни. Я думал, что задача предварительного следствия — делиться мыслями защитник, — разобраться где правда, а где нет. И понять виновен в этой ситуации человек или не виновен. Я надеялся, что прокуратура не утвердит обвинительное заключение в его нынешнем виде. Но надежды оказались тщетными. К моему удивлению обнаружил, что здравый смысл в этой истории полностью отсутствует".

На одном из заседаний, где адвокаты просили перевести их подзащитную под домашний арест, судья, выслушав защитников, удалился в совещательную комнату. Он вышел спустя 20 минут с огромной кипой напечатанных листов. И отказал! Все это напоминало заранее подготовленный сценарий.

Затем дело Александры было передано в суд Наро-Фоминской области. Защитник и адвокаты указали судье на недочеты в обвинении и попросили вернуть дело в прокуратуру. Ходатайство защиты было удовлетворено. Но произошли совершенно не логичные вещи — Московский областной суд отменил постановление Наро-Фоминского суда и передал дело в Серпуховской суд.

Шота Горгадзе говорит: "У меня нет основания полагать, что судьи там не порядочны. Я уверен, что они честны и не предвзяты. Я буду предполагать ровно до того момента пока не столкнусь с обратным. Но у меня вопрос: почему Серпухов? Почему без альтернативно именно этот район? И почему необходимо менять суд? Может быть потому что суд вдруг стал вникать и увидел, что да на самом деле адвокаты правы…"

Адвокаты Шота Горгадзе, Тамара Шустрова, Наталья Смирнова не согласны с решением суда и подали жалобу на рассмотрение. По словам адвокатов, за все эти годы следствие так и не удосужилось представить реальные доказательства вины их подзащитной. Во время следствия при помощи специалистов было сделано техническое заключение и доказано, что участки, в хищении которых обвиняют Александру, государству в лице Рослесхоза не принадлежат.

Несмотря на отсутствие доказательств, Александру Лисицыну пытаются упрятать в тюрьму. Не исключено, что это заказное дело и у кого-то имеется корыстный интерес. И законы здесь бессильны.

Очередное предварительное слушание дела назначено на 2 октября в Серпуховском городском районном суде. Но это еще не конец. Адвокат уверяет, что они будут бороться дальше в кассационном порядке, будут обжаловать решение нижестоящих судебных органов по поводу изменения территориальной подсудности. Адвокаты считают, что столкнулись с попыткой давления на суд и подобное поведение подрывает основы доверия общества к гражданскому правосудию.

"А этого делать нельзя, — пояснил Горгадзе, — потому что, когда люди перестают верить в силу закона, они идут решать свои проблемы на улицу. Когда человечество знает, что закон защищает гражданина и карает преступника, тогда мы с вами живем в цивилизованном обществе, которое знает, что такое правовые основы, что такое нормы поведения и куда обращаться за защитой своих интересов. Когда этого нет в обществе начинается хаос". "Я благодарен журналистам и общественности, — продолжил адвокат, — за то, что они не позволяют наступить в нашем обществе полному беспределу. Яркий наглядный пример с журналистом Иваном Голуновым. Именно благодаря журналистскому резонансу виновные с серьезными связями и покровительством были привлечены к уголовной ответственности. Очень важно чтобы общество видело, что у нас происходит. Открытость судебного процесса сегодня не должно быть пустым звуком. Мы должны научиться видеть, когда правосудие имитирует деятельность и пускает пыль в глаза".

Тем не менее многодетная мать находится под домашним арестом, она полностью изолирована от общества и не может получить необходимую медицинскую помощь.

Адвокат Наталья Смирнова делится с журналистами: "Если Александра Лисицына не сможет посещать врачей, так как выезд и прогулки ей запрещены, у нее начнутся большие проблемы со здоровьем. Она морально подавлена, у нее постоянные боли. Ее конечно всячески поддерживает семья, но и детям сейчас психологически очень тяжело".

Но на вопрос корреспондента "Правды. Ру": "Когда судебная тяжба закончится, планирует ли Александра Лисицына потребовать законную компенсацию от государства?", адвокаты ответили отрицательно.

"Она столько перенесла и вытерпела, что думать опять о каком-то судебном разбирательстве больше не захочет. У нее только одно желание — чтобы поскорее закончился весь этот кошмар, похожий на фарс и вернуться к детям".