Ришелье Верховного суда

Волшебному перу Александра Дюма-отца принадлежат яркие образы, ставшие что называется "вечными спутниками человечества". Из трилогии о мушкетерах, помимо главных героев, в литературный обиход вошли образы "серого" и "красного" кардиналов. "Серый кардинал" — это человек, который занимается тайными, грязными делами за кулисами официальной власти. "Красный" — это формально второй человек в государстве, но реально управляющий страной. Людовик XIII выполнял церемониальные функции, а вся реальная власть была сосредоточена в руках кардинала Ришелье.

"Красные" и "серые" кардиналы есть в любой крупной иерархической структуре. Но они не всегда известны широкой публике. Например, Верховный суд РФ долгие годы возглавляет Вячеслав Лебедев. Но кто является "красным кардиналом"?

Очевидно тот, кто распоряжается материальными ресурсами, отвечает за "матчасть". Александр Гусев — Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде РФ, — два десятка лет ведает кадровыми вопросами в судебной системе. Ну, а кадры, как говорил "вождь всех времен и народов", решают все.

Чтобы кадрами управлять, их надо поощрять и наказывать. В зависимости от задач управляющего. Какие возможности у Гусева для поощрения "своих" кадров? Выясняется, что очень впечатляющие.

Возьмем для примера письмо Александра Гусева мэру Москвы Сергею Собянину от 21 июля 2017 года, в котором он просит выделить квартиру в Москве Председателю Арбитражного суда Москвы Николаю Новикову.

Глава судебного департамента в своем письме ссылается на закон о статусе судей, который в соответствии с пунктом 3 статьи 19 предоставляет судье право "на дополнительное жилое помещение 20 кв. м или в виде отдельной комнаты". Но Гусев просит в порядке исключения, "учитывая характер служебной деятельности Новикова Н. А", предоставить Председателю Арбитражного суда квартиру "с учетом состава семьи и полагающихся дополнительных площадей". В состав семьи Новикова входят супруга и двое взрослых сыновей. При этом у старшего сына Степана имеется собственная квартира!

Тем не менее Новикову выделяется двухуровневая квартира в элитной новостройке ЖК "Смоленская застава" в самом центре Москвы, пер. Ружейный, д.3, площадью 309.9 кв. м.

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Таким образом, он в "порядке исключения" получил вместо 20 более 200 метров дополнительной площади!

В письме Гусева говорится, что оплата "Жилого помещения" будет осуществляться за счет собственных средств Александра Новикова. При этом только кадастровая стоимость квартиры составляет 147 млн. руб., значит, рыночная — как минимум в полтора-два раза выше. Задекларированные доходы Новикова и его супруги не позволяли накопить нужную сумму для приобретения столь дорогой недвижимости даже за полтора десятилетия. Гульнара Новикова-Мармылева с 2007 года работала оценщиком в ООО "Экспертинвест" в Самаре, но в 2009 году была исключена из Российского общества оценщиков за нарушения требований федерального закона "Об оценочной деятельности в РФ". Поэтому тут возможны два варианта. Либо Николай Новиков и его супруга располагают крупными неофициальными доходами, либо квартира была продана ему по сильно заниженной стоимости.

Человек, решающий "квартирный вопрос" с мэром Москвы, безусловно пользуется большим авторитетом в своей организации. Представители судейского корпуса получили прекрасный пример, к кому теперь надо пробиваться на прием, если возникла необходимость решать серьезные материальные вопросы. Но Гусев обладает возможностями не только распределения материальных благ.

Как и кардинал Ришелье, Генеральный директор Судебного департамента ВС РФ может способствовать продвижению по службе. Так, например, на днях на конкурс по замещению должности зама главы ВС РФ, главы коллегии по гражданским спорам подал заявление Юрий Глазов. Этот факт примечателен тем, что Глазов не имеет отношения к судам общей юрисдикции, а проработал всю свою карьеру в арбитражных инстанциях. Но, как стало достоянием общественности, выполнял для Гусева важные для того "информационные услуги". Как Ришелье вознаградил трактирщика Бонасье за донос, так и его современный подражатель оценил "таланты" Глазова.

Эти и другие факты создают Гусеву ореол могущественного "красного кардинала" и очередь желающих получить его поддержку и оказать ему ценную услугу только растет. Ришелье, как известно, предпочитал не блистать красной кардинальской мантией и держаться в тени Солнцеподобного. Реальная власть была для него важнее.

Как приходится констатировать, ничего не изменилось в подлунном мире…