Политконсультант Куртов: решать проблемы должен социум, а не президент

О том, что является истинной задачей президента страны, о ситуации с оппозицией и о потере ею лидеров рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

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"Задача президента — дать возможность"

— Алексей Анатольевич, недавно у нас в эфире был политолог Сергей Михеев. Он сказал, что Россия настолько большая страна, что руководитель (например, президент) не может ни за восемь лет, ни тем более за четыре года решить глобальные задачи, ему нужен срок гораздо больший. И чем дольше человек у власти, тем он лучше видит проблемы.

— У меня совершенно другая полярная точка зрения. Я считаю, что задача президента — не решать проблемы, а организовывать общество. Общество само должно решать проблемы. Не президент должен заниматься решением проблем, а должно формироваться такое устойчивое состояние общества, в котором общество самостоятельно:

обнаруживает проблемы,

находит нужные ресурсы,

начинает данные проблемы решать.

Задача президента — дать для этого все возможности и постараться, чтобы эти возможности не были утеряны. А для этого совершенно не надо сидеть больше чем два срока. И даже одного срока может быть достаточно. Президент — это законный друг процедур.

"Платошкина мы теряем"

— Алексей Анатольевич, как вы оцениваете нынешнюю политическую жизнь России? Нынешняя — это с тех пор, как в Думе большинство голосов стало у "Единой России". Какие партии, какие кандидаты (может быть, даже не от власти) сейчас заметны? Совсем недавно арестовали Николая Платошкина. Он тоже был у нас в эфире. Есть разные версии его ареста, в том числе то, что он призывал к беспорядкам и чуть ли не участвовал в них. Еще одна возможная причина — то, что он претендовал на участие в будущих президентских выборах.

— В вашем вопросе так много всего содержится из того, что хочется сказать. Считаю, что нынешней политической жизни свойственен очень герметичный характер. На самом деле все, что происходит в реальной политике, мы в общественном поле практически не наблюдаем. Иногда только видим какие-то прогнозы или скандалы. При этом, скорее всего, мы не видим:

как принимаются решения,

на основе чего они принимаются,

какие конкретно решения.

До нас доходят только дальние отголоски. В связи с таким устройством политической жизни мы видим, что процесс идет, скорее, имитационный. Да, у нас есть партия власти, у которой достаточно прочные сейчас позиции. Она действительно выполняет функции партии по всем ленинским заветам. Но, к сожалению, нет четкой оппозиции. Потому что даже те парламентские партии, которые находятся рядом с "Единой Россией", к сожалению, в силу непоследовательности их действий очень сложно назвать оппозиционными. Например, возьмем тех же коммунистов:

у них есть партийная структура,

они представлены во всех парламентах.

Но мы помним, что каждый раз, как коммунисты при принятии какого-нибудь скандального закона занимали достаточно жесткую позицию против, потом они все равно голосовали за. Это относится и к пенсионной реформе: мы понимаем, что здесь не политика шла, а скрытые подпольные договоренности, которые реализовывались потом голосованием.

Такая имитационная политика, которую мы сейчас наблюдаем, печалит меня как профессионального специалиста в этой области. От ситуации в политической сфере становится грустновато.

Теперь что касается отдельных новых фигур. Здесь тоже, конечно, есть проблемы. Если бы у нас действительно были реальные оппозиционные силы, то они держались бы за своего Грудинина как за спасательный круг. Потому что Грудинин вдохнул два года назад в ряды коммунистов столько надежд, столько действий, что о коммунистах начали говорить не только профессионалы, но и многие другие. Появился человек моложе, умнее, интереснее и так далее. Но мы видим, куда он делся и что с ним случилось. Хорошо организованная партия, если бы она была действительно оппозиционной, его бы сохранила. То же самое мы сейчас видим с Николаем Платошкиным. Конечно, в последнее время он был уже не столько коммунистом, сколько сталинистом. Его тоже не сберегли.

То есть как только появился достаточно активный, жесткий (я ни в коем случае не разделяю его политических позиций), яркий, заметный лидер, мы снова его потеряли. Это очень печально.

— Извините, Алексей Анатольевич, почему вы говорите, что мы Николая Платошкина потеряли? Он жив, здоров. Я думаю, что сидит под домашним арестом, но это же не будет длиться годами.

— Человек, находящийся под домашним арестом, имеет ограничения. Например, на то, чтобы говорить в социальных сетях то, что он думает. У него ограниченное количество контактов и прочего. И сидеть под домашним арестом он может и десять лет — в общем, столько, сколько понадобится, чтобы он перестал говорить "крамольные мысли". Думаю, что так, скорее всего.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова