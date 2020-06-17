Политконсультант Куртов: до Путина не доходит важная информация

Как разные группы людей воспринимают голосование по поправкам к Конституции и почему не вся информация попадает к президенту, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

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"У всех свои страхи и радости"

— Алексей Анатольевич, есть версия, что так оперативно был снят режим самоизоляции для того, чтобы мы провели парад Победы, который у нас вот-вот должен быть, и для того, чтобы мы пошли голосовать по поправкам к Конституции. Как вы считаете, насколько люди вообще настроены на это голосование?

— Давайте людей разделим на разные страты, попробуем с ними разобраться.

В первую очередь нас интересует президент нашей страны. Ни для кого не является секретом, хотя и правду на эту тему мы не слышали, очевидно, что Владимир Путин заинтересован в том, чтобы прошел парад, и в том, чтобы прошло голосование по поправкам в Конституцию. Это его воля. Вопрос в том, насколько адекватно он воспринимает ситуацию при принятии решений. Ведь последнее несчастье, которое случилось в Норильске Красноярского края, показало, как до президента доходит такая важная информация, как крупнейшая экологическая катастрофа за последние 50 лет, особенно в зоне Арктики.

Информация до президента дошла на третий день. Только на второй день дошла до МЧС. Есть ощущение, что сигналы не проходят. Важные сигналы.

Меня очень беспокоит, имеет ли достаточно информации президент, чтобы активизировать проведение парада и голосование. Такое ощущение, что он получает успокоительные сигналы типа "все нормально, мы идем на поправку, все будет хорошо", и поэтому он уверен в этой силе и движется в этом направлении.

Вторая страта. Крупные промышленники, для которых выход из карантина — это облегчение жизни, они перестают терять огромные деньги. И они, конечно, будут интересантами выхода, быстрейшего запуска предприятий. Тем более что они по большому счету и не останавливались. Но есть люди, которые теряют бизнес во время карантина. У таких тоже свой интерес. Предприниматели малого и среднего бизнеса, которые понесли максимальный ущерб.

Буквально позавчера у нас была очередная сессия, на которой эксперты от Владивостока до Калининграда рассказывали, как воспринимаются у них предложения власти о проведении этих двух очень важных мероприятий. Ни одного доброго слова мы не слышали. Поправки в Конституцию вообще очень сложно проходят по разным причинам. Эксперты называли такие доводы:

люди не понимают, для чего это нужно, из-за невнятных объяснений: например, непонятно, зачем голосовать за собачек или за школьные завтраки;

люди обижаются на то, что их пытаются если не обмануть, то ввести в заблуждение. Им говорят, что теперь будут ухаживать за собачками, и никто не говорит об очень важной поправке Терешковой, которую пытаются продвинуть.

Люди в этом разбираются прекрасно. И их такой подход расстраивает, они с ним не соглашаются. Поэтому говорить обо всем населении страны, наверное, неправильно, потому что у каждой группы нашего большого народа есть свои страхи и есть свои радости.

"Президент знает не все"

— Политолог, профессор Игорь Гундаров мне сказал, что президенту говорят то, что он хочет услышать, то есть его окружение боится говорить ему правду. Насколько вы согласны с такой точкой зрения?

— Если смотреть со стороны, это очень похоже на правду. К сожалению, мы сейчас часто наблюдаем ситуацию, когда президент зачитывает что-то по бумажке, ему в ответ глава региона или руководитель министерства читает свою бумажку, а живого разговора нет. Однако раньше мы не однократно видели, что президент с легкостью владеет массой цифр, массой информации, и, когда он встречается с членами Общественной палаты или с общественными деятелями, идет вольный разговор, не по бумажкам. Наблюдая это живое общение, мы видим, что президент не всегда слышит и понимает то, что ему говорят. Например, на встрече с пулом своих помощников, которые должны помогать в построении гражданского общества, он так и не понял, что происходило летом прошлого года в Москве. Президент был уверен в своей правде: людей задерживали за массовые беспорядки и прочее. Правозащитники пытались сказать: нет, массовых беспорядков не было, были какие-то прогулки. Но президент был жестко настроен: нет, это были массовые беспорядки, невзирая на информацию, которая есть у правозащитников.

Здесь то же самое. Боюсь, что не все он знает. И потом, 20 лет у власти — конечно, любой человек начинает уставать от разных мнений.

Президенту начинают доносить те мнения, которые он хочет услышать. Это очень быстро настраивается окружением, причем в автоматическом режиме.

Нет ничего нового. Это продемонстрировали еще в Средневековье, в XV-XVI веках, такие господа, как Макиавелли и прочие. Государь слышит все меньше и меньше. Так всегда бывает.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова