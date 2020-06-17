Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Политконсультант Куртов: до Путина не доходит важная информация

Общество

Как разные группы людей воспринимают голосование по поправкам к Конституции и почему не вся информация попадает к президенту, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Читайте начало интервью:

"У всех свои страхи и радости"

— Алексей Анатольевич, есть версия, что так оперативно был снят режим самоизоляции для того, чтобы мы провели парад Победы, который у нас вот-вот должен быть, и для того, чтобы мы пошли голосовать по поправкам к Конституции. Как вы считаете, насколько люди вообще настроены на это голосование?

— Давайте людей разделим на разные страты, попробуем с ними разобраться.

В первую очередь нас интересует президент нашей страны. Ни для кого не является секретом, хотя и правду на эту тему мы не слышали, очевидно, что Владимир Путин заинтересован в том, чтобы прошел парад, и в том, чтобы прошло голосование по поправкам в Конституцию. Это его воля. Вопрос в том, насколько адекватно он воспринимает ситуацию при принятии решений. Ведь последнее несчастье, которое случилось в Норильске Красноярского края, показало, как до президента доходит такая важная информация, как крупнейшая экологическая катастрофа за последние 50 лет, особенно в зоне Арктики.

Информация до президента дошла на третий день. Только на второй день дошла до МЧС. Есть ощущение, что сигналы не проходят. Важные сигналы.

Меня очень беспокоит, имеет ли достаточно информации президент, чтобы активизировать проведение парада и голосование. Такое ощущение, что он получает успокоительные сигналы типа "все нормально, мы идем на поправку, все будет хорошо", и поэтому он уверен в этой силе и движется в этом направлении.

Вторая страта. Крупные промышленники, для которых выход из карантина — это облегчение жизни, они перестают терять огромные деньги. И они, конечно, будут интересантами выхода, быстрейшего запуска предприятий. Тем более что они по большому счету и не останавливались. Но есть люди, которые теряют бизнес во время карантина. У таких тоже свой интерес. Предприниматели малого и среднего бизнеса, которые понесли максимальный ущерб.

Буквально позавчера у нас была очередная сессия, на которой эксперты от Владивостока до Калининграда рассказывали, как воспринимаются у них предложения власти о проведении этих двух очень важных мероприятий. Ни одного доброго слова мы не слышали. Поправки в Конституцию вообще очень сложно проходят по разным причинам. Эксперты называли такие доводы:

  • люди не понимают, для чего это нужно, из-за невнятных объяснений: например, непонятно, зачем голосовать за собачек или за школьные завтраки;
  • люди обижаются на то, что их пытаются если не обмануть, то ввести в заблуждение. Им говорят, что теперь будут ухаживать за собачками, и никто не говорит об очень важной поправке Терешковой, которую пытаются продвинуть.

Люди в этом разбираются прекрасно. И их такой подход расстраивает, они с ним не соглашаются. Поэтому говорить обо всем населении страны, наверное, неправильно, потому что у каждой группы нашего большого народа есть свои страхи и есть свои радости.

"Президент знает не все"

— Политолог, профессор Игорь Гундаров мне сказал, что президенту говорят то, что он хочет услышать, то есть его окружение боится говорить ему правду. Насколько вы согласны с такой точкой зрения?

— Если смотреть со стороны, это очень похоже на правду. К сожалению, мы сейчас часто наблюдаем ситуацию, когда президент зачитывает что-то по бумажке, ему в ответ глава региона или руководитель министерства читает свою бумажку, а живого разговора нет. Однако раньше мы не однократно видели, что президент с легкостью владеет массой цифр, массой информации, и, когда он встречается с членами Общественной палаты или с общественными деятелями, идет вольный разговор, не по бумажкам. Наблюдая это живое общение, мы видим, что президент не всегда слышит и понимает то, что ему говорят. Например, на встрече с пулом своих помощников, которые должны помогать в построении гражданского общества, он так и не понял, что происходило летом прошлого года в Москве. Президент был уверен в своей правде: людей задерживали за массовые беспорядки и прочее. Правозащитники пытались сказать: нет, массовых беспорядков не было, были какие-то прогулки. Но президент был жестко настроен: нет, это были массовые беспорядки, невзирая на информацию, которая есть у правозащитников.

Здесь то же самое. Боюсь, что не все он знает. И потом, 20 лет у власти — конечно, любой человек начинает уставать от разных мнений.

Президенту начинают доносить те мнения, которые он хочет услышать. Это очень быстро настраивается окружением, причем в автоматическом режиме.

Нет ничего нового. Это продемонстрировали еще в Средневековье, в XV-XVI веках, такие господа, как Макиавелли и прочие. Государь слышит все меньше и меньше. Так всегда бывает.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы россия карантин алексей куртов владимир путин политконсультант поправки в конституцию российская ассоциация политических консультантов
Новости Все >
Владелец "Пятерочки" продает гипермаркет за миллиард рублей
Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет
Российский рынок новых грузовых автомобилей ощутимо сократился
Эксперт: власти не смогут заставить людей ездить на работу к 6 утра
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пожилую пациентку
Американские полицейские будут работать лучше
Екатерине Варнаве открыли въезд на Украину
Диетолог назвал продукты, защищающие легкие от коронавируса
Въезд в США и Канаду останется закрытым до конца июля
Туристический сезон в Калининградской области начнется в конце июня
Последние материалы
Политконсультант Куртов: до Путина не доходит важная информация
Федерация рестораторов и отельеров: гастрономических туристов всего 5%
Все, что мы знаем о Xbox Series X
Как 16-летний мальчик обрушил продажи приставки Nintendo Switch
Мария Тункара: во время чемпионата мира мне предлагали секс на улице
Владелец "Пятерочки" продает гипермаркет за миллиард рублей
Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет
Детектив в США: самый бесправный человек в Америке – белый мужчина
Российский рынок новых грузовых автомобилей ощутимо сократился
Демограф Андрей Коротаев: в России приходится 50 абортов на 100 родов
Популярное
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность и обвинила агента в непорядочности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности.

Липницкая подтвердила беременность и обвинила агента в непорядочности
Кличко вновь выдал ляп в прямом эфире
Новости Украины
Кличко вновь выдал ляп в прямом эфире
Путешествия
Россияне отказываются от отдыха в Крыму из-за высоких цен
Культура
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров Руслан Веснянко Донбасский тупик "нормандского формата" Руслан Веснянко
Комментарии
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Россияне отказываются от отдыха в Крыму из-за высоких цен
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Екатерине Варнаве открыли въезд на Украину
Эксперт: власти не смогут заставить людей ездить на работу к 6 утра
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн
Мария Тункара: во время чемпионата мира мне предлагали секс на улице
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Эксперт: власти не смогут заставить людей ездить на работу к 6 утра
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Жириновский предлагает создать "две Америки": для черных и белых
Соцсети: Конституцию уже отредактировали, голосование не понадобилось
Хватит и трех дней: новогодние каникулы в 2021 году радикально сократят?
В РФ может появиться 20 миллионов безработных
Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ