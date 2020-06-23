Адвокат Айвар: какой может быть тактика защиты Ефремова

Какую тактику защиты могут использовать адвокаты Михаила Ефремова, который совершил ДТП со смертельным исходом? Почему подобного рода аварии стоит считать умышленным убийством? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" отвечает профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар.

Читайте начало интервью:

— Не будет ли раскрытием профессиональной тайны, если я попрошу сказать, какую бы линию защиты вы, как практикующий адвокат, предприняли бы в этом случае? Можем абстрагироваться, что это не Михаил Ефремов. Хотя может и Михаил, потому что тут, знаете, есть "либеральная" нота. Ведь он же как бы оппозиционер. Помните, "Гражданин поэт". Как раз эту точку зрения некоторые педалируют. В некоторых соцсетях говорится об этом. Он против власти выступает, как бы оппозиционера не засудили.

— Бывают всякие истории про расследования такого рода дел: и протокол осмотра места происшествия вдруг куда-то пропадает, и камеры вдруг не работают в период, когда произошло ДТП. Всё время работали, а вот на этой минуте вдруг отключились. Здесь же мы видим совершенно очевидно, что картина ДТП нам продемонстрирована и показана по тем камерам видеонаблюдения, которые это зафиксировали. Протокол осмотра места происшествия — мы его не увидим, потому что мы не участники процесса, но, тем не менее, я думаю, при столь очевидных видеодоказательствах он тоже будет соответствовать действительности.

Возможная тактика защиты

— Сложно назвать тактику защиты, потому что я не погружена в материалы дела и не понимаю, что там внутри. Имею в виду техническую экспертизу: насколько был исправен автомобиль, кто находился еще в автомобиле и не помешали ли эти люди безопасному управлению транспортным средством, на что водитель мог отвлечься, повлияла ли вот история с его алкогольно-наркотическим опьянением на безопасность управления, то есть он отключился, уснул, отвлёкся, повернулся назад, с кем-то разговаривал по телефону, то есть что послужило причиной. Он ведь как ехал прямо, так он, собственно, и уехал в тот момент, когда нужно было сделать правый поворот, небольшой совершенно, и уехать по своей стороне дороги.

Это может быть похоже (я не говорю, что это так и есть), в том числе и на то, что у его авто отказали какие-то системы управления. Поэтому в данной ситуации техническая экспертиза должна показать, что же стало причиной ДТП: его неадекватные действия и состояние алкогольно-наркотического опьянения либо это те обстоятельства, на которые он не мог повлиять. Исходя из этого можно и строить тактику защиты. Если это техника, то это одна тактика защиты. Если это его неправомерные действия, то это другая тактика защиты. И то, что он сказал, что виноват и будет оплачивать моральный и материальный вред, это еще не значит, что он виновен в этом ДТП. Хотя…

Пьяный за рулем — преступник

— Я рассуждаю не как фанат творчества Михаила Олеговича или как человек, который его защищает. Абсолютно нет. Я с таким же упорством и усилием защищаю, защищала и буду защищать потерпевших от дорожно-транспортных происшествий, когда гибнут люди, когда наступают такие последствия, когда пьяные садятся за руль.

Когда мы рассматривали дело иеромонаха Сёмина, который сбил на Кутузовском проспекте рабочих, строящих дорогу, мы и лично я заявляли позицию о том, что если человек сел пьяным за руль или в состоянии наркотического опьянения человек сел за руль, то он уже априори является потенциальным преступником.

Это не может быть преступление, совершенное по неосторожности. Когда ты выпил, сел за руль и говоришь: "Да я такой крутой, я вообще-то всегда пьяный езжу. У меня всё нормально, потому что я адекватно реагирую". Если ты сел пьяный за руль, — это уже не преступление, совершенное по неосторожности, а умышленное преступление.

Человек знает, что он пьян, человек умышленно садится за руль своего автомобиля. Пронесёт — не пронесёт, не знаем. Караченцова не пронесло, но, слава богу, он никого не убил, сам долго страдал от того, что с ним произошло. В истории с Михаилом Олеговичем пострадал другой человек, а в том ДТП пострадал Караченцов.

Это та же самая история с ДТП на Ленинском, когда вице-президент "Лукойла", и я не могу сказать, что он убил этих женщин за рулём, но спровоцировал ДТП его водитель. И меня хоть кто будет убеждать, я всё равно уверена на 100%, что виноват именно водитель "Лукойла", а не женщины, которых признали виновными, несмотря на то, что я была их адвокатом уже после их смерти.

Лично моя точка зрения: когда человек садится пьяным или под влиянием наркотических средств за руль и совершает ДТП, это преступление не может быть совершенным по неосторожности. Человек осознает, что он может причинить вред здоровью другим лицам, в том числе и со смертельным исходом. Это не зависит от того, кто этот человек. Михаил Олегович или Иван Иванович, или какое-то другое лицо.

Беседовал Игорь Буккер