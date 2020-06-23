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Автор Игорь Буккер

Адвокат Айвар: какой может быть тактика защиты Ефремова

Общество

Какую тактику защиты могут использовать адвокаты Михаила Ефремова, который совершил ДТП со смертельным исходом? Почему подобного рода аварии стоит считать умышленным убийством? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" отвечает профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар.

Читайте начало интервью:

— Не будет ли раскрытием профессиональной тайны, если я попрошу сказать, какую бы линию защиты вы, как практикующий адвокат, предприняли бы в этом случае? Можем абстрагироваться, что это не Михаил Ефремов. Хотя может и Михаил, потому что тут, знаете, есть "либеральная" нота. Ведь он же как бы оппозиционер. Помните, "Гражданин поэт". Как раз эту точку зрения некоторые педалируют. В некоторых соцсетях говорится об этом. Он против власти выступает, как бы оппозиционера не засудили.

— Бывают всякие истории про расследования такого рода дел: и протокол осмотра места происшествия вдруг куда-то пропадает, и камеры вдруг не работают в период, когда произошло ДТП. Всё время работали, а вот на этой минуте вдруг отключились. Здесь же мы видим совершенно очевидно, что картина ДТП нам продемонстрирована и показана по тем камерам видеонаблюдения, которые это зафиксировали. Протокол осмотра места происшествия — мы его не увидим, потому что мы не участники процесса, но, тем не менее, я думаю, при столь очевидных видеодоказательствах он тоже будет соответствовать действительности.

Возможная тактика защиты

— Сложно назвать тактику защиты, потому что я не погружена в материалы дела и не понимаю, что там внутри. Имею в виду техническую экспертизу: насколько был исправен автомобиль, кто находился еще в автомобиле и не помешали ли эти люди безопасному управлению транспортным средством, на что водитель мог отвлечься, повлияла ли вот история с его алкогольно-наркотическим опьянением на безопасность управления, то есть он отключился, уснул, отвлёкся, повернулся назад, с кем-то разговаривал по телефону, то есть что послужило причиной. Он ведь как ехал прямо, так он, собственно, и уехал в тот момент, когда нужно было сделать правый поворот, небольшой совершенно, и уехать по своей стороне дороги.

Это может быть похоже (я не говорю, что это так и есть), в том числе и на то, что у его авто отказали какие-то системы управления. Поэтому в данной ситуации техническая экспертиза должна показать, что же стало причиной ДТП: его неадекватные действия и состояние алкогольно-наркотического опьянения либо это те обстоятельства, на которые он не мог повлиять. Исходя из этого можно и строить тактику защиты. Если это техника, то это одна тактика защиты. Если это его неправомерные действия, то это другая тактика защиты. И то, что он сказал, что виноват и будет оплачивать моральный и материальный вред, это еще не значит, что он виновен в этом ДТП. Хотя…

Пьяный за рулем — преступник

— Я рассуждаю не как фанат творчества Михаила Олеговича или как человек, который его защищает. Абсолютно нет. Я с таким же упорством и усилием защищаю, защищала и буду защищать потерпевших от дорожно-транспортных происшествий, когда гибнут люди, когда наступают такие последствия, когда пьяные садятся за руль.

Когда мы рассматривали дело иеромонаха Сёмина, который сбил на Кутузовском проспекте рабочих, строящих дорогу, мы и лично я заявляли позицию о том, что если человек сел пьяным за руль или в состоянии наркотического опьянения человек сел за руль, то он уже априори является потенциальным преступником.

Это не может быть преступление, совершенное по неосторожности. Когда ты выпил, сел за руль и говоришь: "Да я такой крутой, я вообще-то всегда пьяный езжу. У меня всё нормально, потому что я адекватно реагирую". Если ты сел пьяный за руль, — это уже не преступление, совершенное по неосторожности, а умышленное преступление.

Человек знает, что он пьян, человек умышленно садится за руль своего автомобиля. Пронесёт — не пронесёт, не знаем. Караченцова не пронесло, но, слава богу, он никого не убил, сам долго страдал от того, что с ним произошло. В истории с Михаилом Олеговичем пострадал другой человек, а в том ДТП пострадал Караченцов.

Это та же самая история с ДТП на Ленинском, когда вице-президент "Лукойла", и я не могу сказать, что он убил этих женщин за рулём, но спровоцировал ДТП его водитель. И меня хоть кто будет убеждать, я всё равно уверена на 100%, что виноват именно водитель "Лукойла", а не женщины, которых признали виновными, несмотря на то, что я была их адвокатом уже после их смерти.

Лично моя точка зрения: когда человек садится пьяным или под влиянием наркотических средств за руль и совершает ДТП, это преступление не может быть совершенным по неосторожности. Человек осознает, что он может причинить вред здоровью другим лицам, в том числе и со смертельным исходом. Это не зависит от того, кто этот человек. Михаил Олегович или Иван Иванович, или какое-то другое лицо.

Беседовал Игорь Буккер

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