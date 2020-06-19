Адвокат Людмила Айвар: с Михаилом Ефремовым не либеральничают

Юридические аспекты смертельного ДТП, совершенного в Москве по вине Михаила Ефремова уточняет для читателей "Правды.Ру" профессор, доктор юридических наук и адвокат-практик Людмила Айвар. Почему актера оставили под домашним арестом, а не направили в СИЗО и какое наказание его ожидает?

Ефремов и ДТП

— Беседуем мы по трагическому поводу, который произошел в самом центре нашей столицы, когда в состоянии алкогольно-наркотического опьянения заслуженный артист России Михаил Олегович Ефремов насмерть сбил человека, при этом грубо нарушив правила ПДД. Что вы можете сказать как юрист, что может в таком случае грозить человеку?

— У нас с относительно с недавнего времени наказание было ужесточено: от 5 до 12 лет лишения свободы по такого рода преступлению, если он будет признан виновным в его совершении с наличием квалифицирующих признаков.

— Что такое наличие квалифицирующих признаков?

— Это то, о чём вы сказали: управление транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического). Естественно, решать будет суд, какое наказание к Ефремову будет применено, но до суда еще долгая дорога. Есть процедура, для того чтобы человек предстал перед судом. Процедура эта называется "предварительное расследование", где специально обученные следователи, которые квалифицируются на расследовании такого рода дел, будут выяснять все обстоятельства данного ДТП. Пока я не называю это преступлением, потому что преступлением это можно будет назвать только тогда, когда мы будем иметь вступивший в законную силу приговор.

— Михаила Олеговича после этого мы сможем назвать преступником. Сейчас он является обвиняемым по уголовному делу, которое расследуется органами предварительного следствия. К каким выводам придёт следствие, мы пока не знаем. Мы знаем только отдельные кусочки из той ситуации, которая произошла. Мы знаем последствия, которые наступили. Безусловно, огромное количество людей знакомы с этим актером — либо лично, либо в связи с его творчеством, и это не оставило, наверное, ни одного человека безучастным в этой ситуации. В основном, конечно, его все ругают и небезосновательно, потому что погиб человек. Серьёзные и необратимые последствия, которые, к сожалению, мы имеем на сегодняшний день.

— Мы говорим: пьяный за рулем — преступник. Я понимаю, что это не юридическая формулировка. Всё решает суд. Почему Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде, а не задержали? Ведь человек в этом состоянии достаточно опасен. Или нет?

— Давайте начнём с того, что его отпустили не под подписку о невыезде, а под домашний арест. Все мы недавно практически пережили это состояние. Но мы имели право и возможность звонить, пользоваться Интернетом, коммуницировать со своими знакомыми, принимать какие-то передачи от органов социальных служб и прочее. У него же домашний арест, что означает: он находится дома, не имея права никуда выходить, не имея права общаться ни с кем, кроме членов своей семьи, адвокатов и сотрудников предварительного следствия. Он не имеет права звонить, пользоваться Интернетом, читать о себе статьи, в том числе и хвалебные.

Нахождение под домашним арестом — это конечно более либеральная мера пресечения, чем нахождение в СИЗО, но, думаю, в СИЗО небезопасно в его возрасте и с его состоянием здоровья. Тем более в пандемию, даже несмотря на то, что в следственных изоляторах, как нам говорят, COVID победили. И второе. Это всё-таки преступление не умышленного характера. Это преступление, совершенное по неосторожности.

Несмотря на то, что законодатель ужесточил ответственность, категория преступления в умышленные не перешла. Оно так и осталось: преступлением, совершенным по неосторожности. По такого рода делам, как правило, мера пресечения избирается в виде заключения под стражу, если человек может скрыться, повлиять на выводы следствия, оказать давление на лиц, участвующих в этом деле (потерпевших, свидетелей и так далее, и так далее).

Мы знаем много примеров, когда обвиняемые не были изолированы ни под домашний арест, ни в СИЗО, и дела о ДТП заканчивались в их пользу, несмотря на очевидность совершения преступления. Поэтому я не считаю, что мера пресечения либеральна. Я считаю, что мера пресечения абсолютно адекватна. И у человека есть возможность доказывать свою невиновность, если он будет, конечно это делать. Либо могут вскрыться какие-то обстоятельства, которые могут смягчить его вину.

Насколько я читала, он вину свою признал, в содеянном раскаялся, и даже предложил помочь семье погибшего материально. Но это, наверное, будет обязательно, потому что приговор будет содержать, в том числе, и эти формулировки, если он будет обвинительным.

Гораздо легче расследовать преступление — и для следователя, и для адвоката, и для обвиняемого — когда не нужно стоять в толпе, в очереди в следственный изолятор для того чтобы обсудить какой-то вопрос. То есть, человек находится дома, и нет никаких препятствий допросить его сегодня, прийти адвокату к нему завтра, обсудить какие-то позиции — и не записываться в эту длинную очередь желающих попасть в СИЗО, тем более сейчас, в таких, скажем мягко, некомфортных условиях, как пандемия.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Игорь Буккер