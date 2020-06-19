Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Владимир Толмачев

Заседание онлайн-клуба "Столичный": планирование в интересах молодежи

Общество

В прямом эфире "Правды.Ру" состоялось второе заседание делового политэкономического клуба "Столичный" с повесткой дня "Планирование экономики как шанс выхода из кризиса. Планирование экономики и молодежь".

Заседание онлайн-клуба "Столичный": планирование в интересах молодежи

Про молодёжь и для молодёжи

Президент делового политэкономического клуба "Столичный" Балашов Евгений Борисович сообщил:

— Сегодня мы будем говорить о молодежи. И одновременно мы ожидаем, что наша дискуссия будет интересна молодежи. Кризис серьезным образом усиливается пандемией коронавируса, усугубляется простоем предприятий, учреждений, ростом безработицы. Это является серьезным вызовом для молодежи, которая ожидает найти себя в этой жизни, получить формулу своего успеха. Молодые люди столкнутся с проблемами, для преодоления которых им потребуется помощь государства, с одной стороны, и помощь общества, с другой. Важно, чтобы эта молодежь все-таки увидела свет в конце тоннеля кризиса.

Насколько важно планировать экономику? Как наша страна выходила с помощью планирования экономики из тех кризисов, в которые нашу страну ввергали гражданская война в 1920-х годах, Великая Отечественная война? Тогда планировали выход из кризиса. Нанесенный фашистами ущерб был огромен, но отстроили страну буквально в первую послевоенную пятилетку. Как сегодня выходят из кризиса, вызванного пандемией, страны левого толка, такие как Китайская Народная Республика, Вьетнам, которые выходят из кризиса в плановом режиме?

Первое слово предоставим Сергею Валерьевичу Селиванкину, вице-президенту и председателю творческой мастерской клуба, которая у нас отвечает за моделирование, разработку пилотных проектов.

Сергей Селиванкин: Первостепенная задача развития промышленности — это не апгрейд и не инновации — исключительно модные слова, часто звучащие с экрана телевизора. Это проблема, которая действительно охватывает саму программу, сам технологический и экономический процесс, который должен происходить в экономике и, прежде всего, захватывать наибольшие слои нашей российской промышленности и производства. Одним из первостепенных элементов, который является наиболее важным, является система планирования в государстве, не связанная ни с частной, ни с государственной формами собственности.

Я задал молодым выпускникам вузов вопрос: "Хотите ли вы, чтобы промышленные предприятия, работающие на бюджет, на государство, помогли вам с трудоустройством, чтобы непосредственно они вмешались в вашу судьбу?" Ответ меня несколько удивил: "Нет, мы этого не хотим. Нам это не нужно. Пусть государство занимается своими вопросами, мы будем заниматься своими". Исходя из этого ответа, приходится строить модель, о которой я сейчас буду говорить.

  1. Первое. Сегодня на уровне руководства каждого российского региона, субъекта федерации должна быть продумана и внедрена модель планового развития промышленных предприятий. Но эта модель должна быть продумана так, чтобы получит успешное развитие и функционирование, которое можно будет популяризировать среди студентов и выпускников вузов, чтобы привлечь их внимание к работе в промышленности. Молодой специалист должен понимать, что приходя на новое промышленное предприятие или предприятие, которое работает с изменениями с учетом экономических новаций, он будет востребован. Это достойный уровень заработной платы, естественно, перспективы роста в соответствии с научными изменениями.
  2. Второе. Государство должно оказывать финансовую помощь выпускникам вузов, молодым ученым в организации предприятий. Особо важным моментом является то, что продукция этих предприятий должна участвовать в плановом отраслевом, жизненном цикле региона. Многие молодые люди после института сами организуют свои предприятия, но они банкротятся по определенным экономическим причинам. Государство должно помогать ребятам. Безусловно, необходим плановый госзаказ. Они должны стать частью той важной экономической цепочки, которая будет работать на промышленность. Как в советское время — хозрасчет, дававший возможность дополнительно заработать деньги, необходимые для жизни, особенно в такое тяжелое и непростое время как сегодня.
  3. Третье. Нужно обязательно учитывать равномерное распределение учебных заведений по России. Возможность трудоустраиваться планомерно по всей России.
  4. Четвертое. Это представляется самым важным. Хочу остановиться подробнее. В России действует известная программа "Лидеры России". Это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Однако помимо высококлассных управленцев есть еще и "производительные силы". По классическому определению, прежде всего это средства производства и люди, обладающие определенными навыками, опытом, которые реализуют те программы, что соответствуют экономической модели развития предприятия и региона.

Сегодня важно продумать тот механизм, согласно которому именно специалисты будут иметь возможность постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. Особенно молодые ребята, заканчивающие институты, и профессионалы, которые находятся в отраслях, которые будут иметь возможность дополнительно получать гранты не только для образования, но и для внедрения новых технических средств на своих предприятиях.

В августе 1947 года в Иркутске советом по изучению производительных сил Академии наук СССР была проведена конференция по изучению производительных сил Иркутской области. В ее работе принимали участие крупные ученые Советского Союза. Тогда, исходя из принципа производительности труда, полного экономического равноправия территорий большой страны, максимального сближения производства были приняты решения о том, что промышленность должна размещаться равномерно по всей территории страны. Важно упомянуть план ГОЭЛРО, который положил начало широкому использованию гидроэнергетических ресурсов и разных отраслей машиностроения.

С учетом той конференции, которая заложила 73 года назад основы промышленного развития Советского Союза и во многом нынешней Российской Федерации, необходимо выйти с инициативой проработки плана развития производительных сил Российской Федерации на примере города Москвы. Москва — крупнейший мегаполис. У Москвы перспективы работы в этом направлении, и такая конференция сможет дать основу для проработки плана развития производительных сил, привлечет к себе внимание специалистов и органов власти, ответственных за развитие промышленности по территории всей России.

Мы должны взять все лучшее из промышленного опыта Советского Союза, содействовать воссозданию мощной реиндустриализации в интересах будущего нашей страны и освоению новых технологий. При реализации подобных мер система планирования экономики в отраслях может стать панацеей для развития промышленного производства. Мне бы хотелось предложить уважаемому экспертному сообществу, руководителям комиссий по науке и промышленности Московской городской Думы организовать обсуждение этого вопроса на профильном заседании экспертного совета и содействовать организации и проведению в сентябре-октябре 2020 года общей российской конференции по работе и по анализу ситуации с производительными силами России на примере города Москвы. Мне кажется, эта модель будет актуальна и для молодых специалистов, и для тех высококвалифицированных кадров, которые нуждаются в поддержке государства.

К публикации подготовил Игорь Буккер

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы политика молодежь экономика государство лидеры россии клуб "столичный" евгений балашов
Новости Все >
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия
68-летнего Газманова назвали "преступником" за идеальное тело
В центре Москвы после самоизоляции закрылось более 100 магазинов и кафе
Метро в Петербурге вернется к обычному режиму работы
В Ставропольском крае обнаружили окаменелые останки древней черепахи
МЧС: пожар в Новосибирске распространился на 200 "квадратов"
Артист Василий Стоноженко скончался на 62-м году жизни
В сети появилась новая песня Артура Пирожкова
Женщину, закопавшую младенца в своём дворе, признали вменяемой
Дональд Трамп озвучил причину своего возможного проигрыша на выборах
Последние материалы
Заседание онлайн-клуба "Столичный": планирование в интересах молодежи
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия
68-летнего Газманова назвали "преступником" за идеальное тело
В центре Москвы после самоизоляции закрылось более 100 магазинов и кафе
Метро в Петербурге вернется к обычному режиму работы
В Ставропольском крае обнаружили окаменелые останки древней черепахи
Писатель-фантаст Сергей Сухинов о космической находке и тайнах Космоса
МЧС: пожар в Новосибирске распространился на 200 "квадратов"
Артист Василий Стоноженко скончался на 62-м году жизни
В сети появилась новая песня Артура Пирожкова
Популярное
Человеческий фактор
В США трагически погиб сын Никиты Хрущева

Бывший американский дипломат Марк Гаррисон рассказал о гибели Сергея Хрущева.

В США трагически погиб сын Никиты Хрущева
Германия идет на обострение: Берлин "добьет" отношения с Россией?
Мир. Новости мира
Германия идет на обострение: Берлин "добьет" отношения с Россией?
Фигурное катание
Американка бросила фигурное катание ради карьеры порноактрисы
Происшествия
Барецкий заявил, что был в машине Ефремова в момент ДТП
Василий Амирджанов Зюганов выступил против самовластия президента Василий Амирджанов Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Статья Путина о Второй мировой войне: что о ней думают историки
Статья Путина о Второй мировой войне: что о ней думают историки
Ильгар Гаджиев: из уважаемого бизнесмена в Остапа Бендера
Европе не понравились поправки в Конституцию: что теперь будет
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Дестабилизирует Россию сама власть
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Отмена парадов может навредить голосованию по Конституции
Актер Александр Домогаров встал на защиту Михаила Ефремова
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Статья Путина о Второй мировой войне: что о ней думают историки
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Актер Александр Домогаров встал на защиту Михаила Ефремова
Статья Путина о Второй мировой войне: что о ней думают историки
Актер Александр Домогаров встал на защиту Михаила Ефремова
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ