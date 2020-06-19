Заседание онлайн-клуба "Столичный": планирование в интересах молодежи

В прямом эфире "Правды.Ру" состоялось второе заседание делового политэкономического клуба "Столичный" с повесткой дня "Планирование экономики как шанс выхода из кризиса. Планирование экономики и молодежь".

Заседание онлайн-клуба "Столичный": планирование в интересах молодежи

Про молодёжь и для молодёжи

Президент делового политэкономического клуба "Столичный" Балашов Евгений Борисович сообщил:

— Сегодня мы будем говорить о молодежи. И одновременно мы ожидаем, что наша дискуссия будет интересна молодежи. Кризис серьезным образом усиливается пандемией коронавируса, усугубляется простоем предприятий, учреждений, ростом безработицы. Это является серьезным вызовом для молодежи, которая ожидает найти себя в этой жизни, получить формулу своего успеха. Молодые люди столкнутся с проблемами, для преодоления которых им потребуется помощь государства, с одной стороны, и помощь общества, с другой. Важно, чтобы эта молодежь все-таки увидела свет в конце тоннеля кризиса.

Насколько важно планировать экономику? Как наша страна выходила с помощью планирования экономики из тех кризисов, в которые нашу страну ввергали гражданская война в 1920-х годах, Великая Отечественная война? Тогда планировали выход из кризиса. Нанесенный фашистами ущерб был огромен, но отстроили страну буквально в первую послевоенную пятилетку. Как сегодня выходят из кризиса, вызванного пандемией, страны левого толка, такие как Китайская Народная Республика, Вьетнам, которые выходят из кризиса в плановом режиме?

Первое слово предоставим Сергею Валерьевичу Селиванкину, вице-президенту и председателю творческой мастерской клуба, которая у нас отвечает за моделирование, разработку пилотных проектов.

Сергей Селиванкин: Первостепенная задача развития промышленности — это не апгрейд и не инновации — исключительно модные слова, часто звучащие с экрана телевизора. Это проблема, которая действительно охватывает саму программу, сам технологический и экономический процесс, который должен происходить в экономике и, прежде всего, захватывать наибольшие слои нашей российской промышленности и производства. Одним из первостепенных элементов, который является наиболее важным, является система планирования в государстве, не связанная ни с частной, ни с государственной формами собственности.

Я задал молодым выпускникам вузов вопрос: "Хотите ли вы, чтобы промышленные предприятия, работающие на бюджет, на государство, помогли вам с трудоустройством, чтобы непосредственно они вмешались в вашу судьбу?" Ответ меня несколько удивил: "Нет, мы этого не хотим. Нам это не нужно. Пусть государство занимается своими вопросами, мы будем заниматься своими". Исходя из этого ответа, приходится строить модель, о которой я сейчас буду говорить.

Первое. Сегодня на уровне руководства каждого российского региона, субъекта федерации должна быть продумана и внедрена модель планового развития промышленных предприятий. Но эта модель должна быть продумана так, чтобы получит успешное развитие и функционирование, которое можно будет популяризировать среди студентов и выпускников вузов, чтобы привлечь их внимание к работе в промышленности. Молодой специалист должен понимать, что приходя на новое промышленное предприятие или предприятие, которое работает с изменениями с учетом экономических новаций, он будет востребован. Это достойный уровень заработной платы, естественно, перспективы роста в соответствии с научными изменениями. Второе. Государство должно оказывать финансовую помощь выпускникам вузов, молодым ученым в организации предприятий. Особо важным моментом является то, что продукция этих предприятий должна участвовать в плановом отраслевом, жизненном цикле региона. Многие молодые люди после института сами организуют свои предприятия, но они банкротятся по определенным экономическим причинам. Государство должно помогать ребятам. Безусловно, необходим плановый госзаказ. Они должны стать частью той важной экономической цепочки, которая будет работать на промышленность. Как в советское время — хозрасчет, дававший возможность дополнительно заработать деньги, необходимые для жизни, особенно в такое тяжелое и непростое время как сегодня. Третье. Нужно обязательно учитывать равномерное распределение учебных заведений по России. Возможность трудоустраиваться планомерно по всей России. Четвертое. Это представляется самым важным. Хочу остановиться подробнее. В России действует известная программа "Лидеры России". Это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Однако помимо высококлассных управленцев есть еще и "производительные силы". По классическому определению, прежде всего это средства производства и люди, обладающие определенными навыками, опытом, которые реализуют те программы, что соответствуют экономической модели развития предприятия и региона.

Сегодня важно продумать тот механизм, согласно которому именно специалисты будут иметь возможность постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. Особенно молодые ребята, заканчивающие институты, и профессионалы, которые находятся в отраслях, которые будут иметь возможность дополнительно получать гранты не только для образования, но и для внедрения новых технических средств на своих предприятиях.

В августе 1947 года в Иркутске советом по изучению производительных сил Академии наук СССР была проведена конференция по изучению производительных сил Иркутской области. В ее работе принимали участие крупные ученые Советского Союза. Тогда, исходя из принципа производительности труда, полного экономического равноправия территорий большой страны, максимального сближения производства были приняты решения о том, что промышленность должна размещаться равномерно по всей территории страны. Важно упомянуть план ГОЭЛРО, который положил начало широкому использованию гидроэнергетических ресурсов и разных отраслей машиностроения.

С учетом той конференции, которая заложила 73 года назад основы промышленного развития Советского Союза и во многом нынешней Российской Федерации, необходимо выйти с инициативой проработки плана развития производительных сил Российской Федерации на примере города Москвы. Москва — крупнейший мегаполис. У Москвы перспективы работы в этом направлении, и такая конференция сможет дать основу для проработки плана развития производительных сил, привлечет к себе внимание специалистов и органов власти, ответственных за развитие промышленности по территории всей России.

Мы должны взять все лучшее из промышленного опыта Советского Союза, содействовать воссозданию мощной реиндустриализации в интересах будущего нашей страны и освоению новых технологий. При реализации подобных мер система планирования экономики в отраслях может стать панацеей для развития промышленного производства. Мне бы хотелось предложить уважаемому экспертному сообществу, руководителям комиссий по науке и промышленности Московской городской Думы организовать обсуждение этого вопроса на профильном заседании экспертного совета и содействовать организации и проведению в сентябре-октябре 2020 года общей российской конференции по работе и по анализу ситуации с производительными силами России на примере города Москвы. Мне кажется, эта модель будет актуальна и для молодых специалистов, и для тех высококвалифицированных кадров, которые нуждаются в поддержке государства.

К публикации подготовил Игорь Буккер