Адвокат о деле Платошкина: обвинению и защите придется "попотеть"

О перспективах уголовных дел против Николая Платошкина "Правде.Ру" рассказал адвокат Андрей Мишонов.

Внесем поправки - потеряем Крым

Арестован левый политик Николай Платошкин

Лидер движения " За новый социализм" Николай Платошкин находится под домашним арестом с 4 июня по обвинению в склонении к участию в массовых беспорядках (часть 1.1 статьи 212 УК) и распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (207.1 УК).

В программе движения говорится о восстановлении Советского Союза в прежних границах "на основе свободного волеизъявления" граждан независимых республик, национализации природных ресурсов, отмене пенсионной реформы, возвращении к бесплатному высшему образованию, выплатах компенсаций по замороженным вкладам в Сбербанке СССР и возвращении советских флага и гимна.

В 2019 году Платошкин пытался избраться в Госдуму от Хабаровского края при поддержке КПРФ, но занял второе место, уступив кандидату от ЛДПР (24,5% против 40% голосов). В том же году коммунисты сообщили, что собираются выдвинуть кандидатуру Платошкина на следующих выборах в Госдуму.

Накануне голосования по поправкам в Конституцию

В четверг президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. В заявлении на этот счет сказано, что голосование носит ритуальный характер, поправки не ведут к "отказу от президентского самовластия, олигархического правления" и не делают Россию социальным государством.

Коммунисты задаются вопросом, "можно ли голосовать за "новое издание" ельцинской конституции?" и отвечают на него отрицательно. Поправки "лишь усиливают президентский диктат и закрепляют олигархическое господство, ведущее страну к катастрофе", считают коммунисты. Если не изменить курс в интересах народа, страну ждут углубление раскола, жесточайший кризис и хаос, подчеркивается в заявлении.

Николай Платошкин участвовал в эфирах "Правды.Ру" и подчеркивал, что " Россия больше не переживет хаос революций и необходим исключительно мирный, законный процесс смены власти". Он также критиковал внесение изменений в конституцию под лозунгом: внесем поправки — потеряем Крым.

Очевидно, что он набирал в последнее время популярность, и власти обеспечили явку его электората на голосование по поправкам к Конституции 1 июля, тоже можно сказать и о предстоящих парламентских выборах.

Обвинения Платошкину по 207-ой — это только начало

Как сказал "Правде.Ру" адвокат некоммерческой организации при Московской коллегии адвокатов "Ноздря, Мишонов и партнеры" Андрей Мишонов, обвинение Платошкину выдвинуто достаточно серьезное, 212-я — это от 5 до 10 лет лишения свободы. Другая статья 207 прим — статья достаточно новая, судебная практика по ней еще полностью не сформирована. Поэтому стороне обвинения придется доказать судье, что имел место состав преступления, отметил адвокат.

"Стороне защиты придется серьезно подготовиться для того, чтобы отражать обвинение со стороны правоохранительных органов. Но и правоохранительным органам тоже придется попотеть, потому что обвинения строится либо на показаниях свидетелей, либо на информационных источниках. Показания свидетеля можно интерпретировать по-разному, плюс ко всему надо проводить экспертизы, которые либо подтвердят, либо опровергнут факт совершения преступления. Эти уголовные дела — это первая ласточка в такой квалификации преступлений - по 207-ой прим. Я думаю, что это только начало", — сказал Андрей Мишонов.

По мнению адвоката, публичная личность, политический лидер должен соблюдать все законы государства и своими выступлениями их не нарушать, не оскорблять других людей, не переступать черту закона, "как бы этот человек не хотел привлечь к себе внимание и добиться определенных политических целей".

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