Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Адвокат о деле Платошкина: обвинению и защите придется "попотеть"

Общество

О перспективах уголовных дел против Николая Платошкина "Правде.Ру" рассказал адвокат Андрей Мишонов.

Внесем поправки - потеряем Крым

Арестован левый политик Николай Платошкин

Лидер движения " За новый социализм" Николай Платошкин находится под домашним арестом с 4 июня по обвинению в склонении к участию в массовых беспорядках (часть 1.1 статьи 212 УК) и распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (207.1 УК).

В программе движения говорится о восстановлении Советского Союза в прежних границах "на основе свободного волеизъявления" граждан независимых республик, национализации природных ресурсов, отмене пенсионной реформы, возвращении к бесплатному высшему образованию, выплатах компенсаций по замороженным вкладам в Сбербанке СССР и возвращении советских флага и гимна.

В 2019 году Платошкин пытался избраться в Госдуму от Хабаровского края при поддержке КПРФ, но занял второе место, уступив кандидату от ЛДПР (24,5% против 40% голосов). В том же году коммунисты сообщили, что собираются выдвинуть кандидатуру Платошкина на следующих выборах в Госдуму.

Накануне голосования по поправкам в Конституцию

В четверг президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. В заявлении на этот счет сказано, что голосование носит ритуальный характер, поправки не ведут к "отказу от президентского самовластия, олигархического правления" и не делают Россию социальным государством.

Коммунисты задаются вопросом, "можно ли голосовать за "новое издание" ельцинской конституции?" и отвечают на него отрицательно. Поправки "лишь усиливают президентский диктат и закрепляют олигархическое господство, ведущее страну к катастрофе", считают коммунисты. Если не изменить курс в интересах народа, страну ждут углубление раскола, жесточайший кризис и хаос, подчеркивается в заявлении.

Николай Платошкин участвовал в эфирах "Правды.Ру" и подчеркивал, что " Россия больше не переживет хаос революций и необходим исключительно мирный, законный процесс смены власти". Он также критиковал внесение изменений в конституцию под лозунгом: внесем поправки — потеряем Крым.

Очевидно, что он набирал в последнее время популярность, и власти обеспечили явку его электората на голосование по поправкам к Конституции 1 июля, тоже можно сказать и о предстоящих парламентских выборах.

Обвинения Платошкину по 207-ой — это только начало

Как сказал "Правде.Ру" адвокат некоммерческой организации при Московской коллегии адвокатов "Ноздря, Мишонов и партнеры" Андрей Мишонов, обвинение Платошкину выдвинуто достаточно серьезное, 212-я — это от 5 до 10 лет лишения свободы. Другая статья 207 прим — статья достаточно новая, судебная практика по ней еще полностью не сформирована. Поэтому стороне обвинения придется доказать судье,  что имел место состав преступления, отметил адвокат.

"Стороне защиты придется серьезно подготовиться для того, чтобы отражать обвинение со стороны правоохранительных органов. Но и правоохранительным органам тоже придется попотеть, потому что обвинения строится либо на показаниях свидетелей, либо на информационных источниках. Показания свидетеля можно интерпретировать по-разному, плюс ко всему надо проводить экспертизы, которые либо подтвердят, либо опровергнут факт совершения преступления. Эти уголовные дела — это первая ласточка в такой квалификации преступлений - по 207-ой прим. Я думаю, что это только начало", — сказал Андрей Мишонов.

По мнению адвоката, публичная личность, политический лидер должен соблюдать все законы государства и своими выступлениями их не нарушать, не оскорблять других людей, не переступать черту закона, "как бы этот человек не хотел привлечь к себе внимание и добиться определенных политических целей".

Читайте по теме: Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию

Платошкин: Народ устал. Если не будет смены курса, начнутся протесты

Николай Платошкин: все хотят смены системы, а не смены лица
Зачем пихать мишуру в Конституцию?

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы николай платошкин голосование по поправкам в конституцию
Новости Все >
Банк России не ждет большого спроса на кредитные каникулы
Глава агентства по туризму Камчатки уволилась по собственному желанию
На дома футболистов "Бенфики" совершено нападение
Путин объяснил причину ЧП в Норильске
Путин поддержит приют в Тольятти из-за сложной ситуации
Германия может ввести штрафные пошлины на американский газ
В восьми районах Татарстана будут развивать сельский туризм
Потанин получил замечание от Путина из-за аварии в Норильске
Италия не сказала категоричное "нет" на приглашение России в G7
Создан быстродействующий инсулин на основе яда морских улиток
Последние материалы
Адвокат о деле Платошкина: обвинению и защите придется "попотеть"
В восьми районах Татарстана будут развивать сельский туризм
Потанин получил замечание от Путина из-за аварии в Норильске
Выбираем браузер: в чем разница
Какие силы борются с беспорядками в США
Италия не сказала категоричное "нет" на приглашение России в G7
Захарова рассказала о приоритетах при организации вывозных рейсов
Создан быстродействующий инсулин на основе яда морских улиток
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
В Турции отменили комендантский час из-за возмущения граждан
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?

Белоруссию могут ждать новые европейские санкции Лукашенко будет просить помощь у России. Но может получиться так, что в 2020 пройдут последние "его" выборы...

Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Арестован Николай Платошкин
Общество
Арестован Николай Платошкин
Новости Украины
Минюст Украины готов начать распродажу тюрем
Культура
Стала известна причина смерти Юлии Норкиной
Любовь Степушова Чемпионы "сидения на двух стульях". Чем они опасны? Любовь Степушова Василий Амирджанов Химера толерантности обернулась реверсивным расизмом Василий Амирджанов Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер
Комментарии
Адвокат о деле Платошкина: обвинению и защите придется "попотеть"
Арестован Николай Платошкин
Эксперт: "Система маркировки лекарств до сих пор не доработана"
Арестован Николай Платошкин
Эксперт: следователи скрывают улики, что малазийский Boeing был взорван
Эксперт: следователи скрывают улики, что малазийский Boeing был взорван
Почему Путин отказывается от саммитов с Трампом и Джонсоном
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
Решение суда по делу Платошкина: "Два месяца под домашним арестом"
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Игорь Коротченко о прошлом Украины и будущем России
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Игорь Коротченко о прошлом Украины и будущем России
Водка, реактор, "Новичок": как Запад демонизирует Россию
Игорь Коротченко о прошлом Украины и будущем России
Путин рассказал о важности грамотного использования природных ресурсов
Арестован Николай Платошкин
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ