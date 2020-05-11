Николай Платошкин: все хотят смены системы, а не смены лица

Как власть экономила крохами, а теперь теряет бюджет ворохами? Как при этом сами чиновники навариваются еще больше? Как коронавирус обнажил ложь и воровство власти? Будет ли власть думать о народе? Почему все больше людей хочет возврата социализма и создания нового СССР? На эти и другие вопросы председателю совета директоров Правда. ру Вадиму Горшенину в прямом эфире по скайпу ответил дипломат, политолог и историк, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

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— Николай Николаевич, при обрушившейся на нас эпидемии коронавируса власть срочно начала строить и перепрофилировать больницы. Но ведь только в последние годы одним Собяниным было сокращено две тысячи койко-мест в инфекционных больницах и отделениях.

Поэтому теперь власти отняли у онкобольных 500 мест в только что построенной для них "Коммунарке". За огромные деньги построили комплекс в Вороново на 800 мест. Но 500 и 800 это — все равно не 2 000. Они оптимизируют медицину до минимума, а как петух клюнул, сразу начинают в авральном порядке строить.

В результате получаете, что экономят крохами, а потом как раз из-за этого тратят ворохами. Хотя, конечно, инвестиции всегда идут в близкие к чиновникам компании. Но больницы все же появляются, их оборудуют в выставочных комплексах. А вот где взять профильных врачей и весь остальной медицинский персонал? Как вы все это оцениваете?

— Когда мы говорим о власть предержащих, этика просто не применима. Когда в прошлом году я вел избирательную кампанию в Хабаровском крае, ни про какой коронавирус никто не знал. В крае тогда уже не хватало 600 врачей. Причем, какие уж вирусологи! Там не хватало никаких специалистов. Мне в одной районной больнице говорят: наконец-то окулист появился, 5 лет у нас его не было.

В другой такой больнице — огромной, еще советской, половина которой сдается в аренду уже давным-давно, некому прочесть кардиограмму. Машина есть, людей на кардиограмму направляют, ее делают, медсестра берет лист, а что это означает, никто не понимает. Поэтому ее посылали в Совгавань — за 600 километров, чтобы там кто-то прочел и ответил, что с человеком. На все это уходит три дня. А если у человек инфаркт?…

Нынешний коронавирус от обычного гриппа действительно мало чем отличается, просто он еще раз показал полный развал системы здравоохранения и промышленности.

У нас в достаточном количестве масок до сих пор нет, хотя носить их уже просто заставляют. В Испании их уже давно раздают всем. — Возьми, надень маску. У нас ни оборудования, ни лекарств нет… Ничего же нет из-за того, что 20 лет все это развалилось.

А сейчас эти товарищи из "Единой России" говорят: Вирус — это хороший шанс заново взглянуть на наше здравоохранение. Ну песня просто!… Было бы очень смешно, если бы не так грустно, а теперь уже и страшно.

И действительно про остальных-то больных совершенно забыли, как будто их уже и нет. Как будто у нас осталась только одна болезнь — Ковид-19. Но ведь сердечники продолжают болеть, онкология никуда не делась. Люди продолжают болеть всеми другими болезнями, а им сейчас говорят: ребята, не до вас пока — эпидемия продолжается.

Но ведь сколько операций уже отложено, даже лечения не проводится. И пока у них всё - на борьбу с коронавирусом, всё остальное запускается и накапливается. Получается, что пока люди не начнут массово умирать от других болезней, на них никто и внимания не обратит?…

— Не кажется ли вам, что скидывание и перекладывание ответственности начинает надоедать правоохранительным органам, им уже надоело быть оловянными солдатиками и козлами отпущения. И к чему это может привести государство?

— Вот как раз этого власти и не понимают, хотя мы предупреждали их уже много раз. Если это не прекратится, то в конце концов народу надоест терпеть, он просто выйдет и уже не остановится. Тогда — все.

У нас было селекторное совещание с регионами, в том числе с нашей ячейкой в Северной Осетии. Я хочу сказать, что там было абсолютно законное мероприятие. Песков опять заявил, что это — несанкционированный митинг.

На самом деле, митинга не было, это был народный сход. Он отличается от митинга, о котором действительно надо за пять дней уведомлять. И то — уведомлять, а не разрешения просить.

На сходе нельзя использовать транспаранты, символику и громко говорить. Это, условно, просто как мы с вами собрались перед домом покурить и поговорить. Это запрещено что ли?…

Поэтому, собственно говоря, и ОМОН действительно не стал вмешиваться. Там ведь — такие же люди, у них — тоже родственники, они сами от этого всего страдают. И самое главное — люди чего пришли-то? — Они пришли поговорить.

Они говорят: Выйдите к нам, расскажите, что происходит, скажите, как нам жить, на что рассчитывать? Вышел председатель правительства и сразу, заметьте, сказал: Мы немедленно начнем выплату безвозмездную пострадавшим от коронавируса, от карантина.

Просто у людей накопилось все это. Люди же все видят и понимают. Почему предприятия, связанные с властями, имеют разрешение работать, а все остальные нет? Они же еще на этом навариваются, а все остальные нищают.

Поэтому уже все больше людей выступает за социализм, за СССР, говорят, что такого безобразия в СССР не было, у всех работа была, бесплатное медицинское обслуживание, образование и так далее. Все хотят смены системы, а не смены лица.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев