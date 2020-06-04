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Автор Антон Куликов

Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию

Политика

Президиум Центрального комитета КПРФ 4 июня призвал к голосованию против поправок в Конституцию. Впрочем, подобное решение было ожидаемым.

Что решили президиум

В заявлении на этот счет сказано, что голосование носит ритуальный характер, поправки не ведут к "отказу от президентского самовластия, олигархического правления" и не делают Россию социальным государством.

Коммунисты задаются вопросом, "можно ли голосовать за "новое издание" ельцинской конституции?" и, разумеется, отвечают на него отрицательно.

Поправки "лишь усиливают президентский диктат и закрепляют олигархическое господство, ведущее страну к катастрофе", считают коммунисты. Если не изменить курс в интересах народа, страну ждут углубление раскола, жесточайший кризис и хаос, подчеркивается в заявлении.

"Внесенные поправки не делают Россию социальным государством. Не защищают общество от разрушительного воздействия русофобии и антисоветизма. Не обеспечивают национальную безопасность и подлинный суверенитет", — подчеркнули в КПРФ.

Досталось и Центризбиркому, который, по мнению коммунистов, организует голосование "по юридически сомнительной процедуре".

"Каждая конкретная поправка отдельно не голосуется. "За" или "против" изменений можно высказаться только "оптом"… Власть усиленно проталкивает электронное и почтовое голосование, за которым нет форм общественного контроля. Оно служит полигоном для отработки новых приемов фальсификации на будущих выборах", — подчеркивают в компартии.

Но такого решения следовало ожидать

Почему было ожидаемым именно такое заявление? В конце февраля президиум ЦК КПРФ принял официальное заявление, в котором было сказано, что отношение к реформе Основного закона будет зависеть от отношения к поправкам, разработанным коммунистами.

Среди них, в частности, значилось:

  • предложение "зафиксировать принадлежность российских недр народу";
  • индексация пенсий, социальных пособий и стипендий; 
  • закрепление пенсионного возраста: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин;
  • выборы членов Совета Федерации и другие.

Принимать поправки коммунистов остальные партии не стали, а потому при окончательном голосовании по закону о поправках вся фракция КПРФ (43 человека) воздержалась от поддержки законопроекта. Заметим, воздержалась, а не голосовала против.

Опять-таки, в КПРФ не ставят вопроса о бойкоте голосования по поправкам. Это, впрочем, вполне разумно. В современной российской политической истории не было ни одного примера удачного бойкота. Да и странно было бы ожидать от парламентской партии такого шага.

О дальнейших шагах сообщил заместитель председателя ЦК компартии Дмитрий Новиков.

"Партия будет в голосовании участвовать, мы будем голосовать против", — сказал он "Интерфаксу".

По его словам, "решение принято единодушно, вопрос по продвижению этого решения будет рассмотрен в понедельник на общероссийской интернет-конференции КПРФ".

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Темы кпрф поправки в конституцию
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