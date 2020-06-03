Казахский политолог: люди не верят в пандемию

О том, как складывается ситуация с коронавирусом в Казахстане, и к каким неожиданным последствиям привел карантин, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой казахский политолог Адиль Каукенов.

Казахстан с Токаевым уходит от России. Куда?

Читайте начало интервью:

— Я согласна с вашим предыдущим высказыванием. Но все же два замечания. Во-первых, и Китай, и США в случае вашего с ними сближения, будут предъявлять те же самые обиды, если вы не будете их поддерживать в политическом плане. Все державы, которые сотрудничают с партнерами другого уровня, все равно требуют взамен политической поддержки. Во-вторых, общие налоговые системы, денежная единица, парламент в ЕАЭС — это действительно рано, но я не понимаю отказа сотрудничать в области здравоохранения, образования и науки. Приехав в Казахстан, я со своей карточкой могла бы обратиться в любую поликлинику, меня там примут, как и жителей Казахстана — в России. Разве это плохо?

— Каждый новый шаг в Евразийском союзе, неважно, здравоохранение это или образование, нужно обсуждать. Кстати, я, например, как раз сторонник ЕАЭС. Но проблема в том, что общественное мнение в Казахстане настроено негативно, так как были в прошлом неудачные шаги, которые не привели ни к чему позитивному, а, наоборот, ухудшили общее самочувствие. Поэтому каждый новый шаг, даже если он хороший, вызывает опасения. Власть старается, обжегшись на молоке, дуть на воду.

Поэтому сейчас задача такая: прежде чем подписать соглашение, расширить или усилить интеграцию, необходимо провести ревизию того, что было сделано, и десять раз обдумать то, что будет. Такая логика.

Обратная сторона карантина

— Как вы справляетесь с пандемией коронавируса? Обострились какие-то проблемы или, наоборот, все подтверждает, что власти действуют правильно?

— Это сложный вопрос. С одной стороны, власть в самом начале действовала на опережение. Сейчас во всем Казахстане порядка 4000 заболевших. И уже более 1800 выздоровевших. То есть в общем и целом динамика очень и очень позитивная. У нас в самом начале эпидемии заболевших в день было 5 человек, но потом стало по 20-30 — несопоставимо с цифрами, например, в США или даже в России.

Кстати, с большой тревогой и сожалением следим за течением эпидемии в России, потому что мы два сообщающихся сосуда, то есть если у вас тяжелая ситуация, то, значит, это будет плохо и для нас.

В Казахстане был введен очень жесткий карантин, даже на месяц раньше, чем в России. Запрет выхода на улицу позволил купировать распространение эпидемии. Наша система оказалась здравоохранения не перегружена, в отличие от Италии, например.

Но у нас возникла другая проблема — недоверие людей. Из-за карантинных мер пандемия не стала развиваться, и люди почувствовали, что их обманули. Они не верят, что есть вирус, и обвиняют власти в том, что их обманули, заперли. Сейчас огромная популярность у конспирологических теорий:

про вакцины,

Билла Гейтса,

чипизацию.

Все это рассылается в месенджерах, в WhatsApp и прочих, где упрекают власти в том, что они специально сделали карантин под давлением каких-то внешних сил, обвиняют ВОЗ и так далее.

Поэтому Казахстан ослабляет сейчас карантин. Сегодня открылись рестораны, магазины и прочее. Хотя при этом есть прибавление новых заболевших. Власти призывают носить маски, перчатки. Но больше сидеть на строгом карантине население не в состоянии.

Появилась другая проблема: значительная часть населения, сидя на карантине, отрицает пандемию, даже несколько агрессивно воспринимает информацию о ней.

Я даже думаю, что под нашим с вами интервью в комментариях будут не самые приятные для меня комментарии и вопросы о том, сколько мне заплатила ВОЗ, чтобы я рассказывал о COVID-19, — так у нас обычно пишут.

Поэтому, с одной стороны, мы удивлялись вначале, почему в России чуть помедленнее, чем мы, запускают карантин. А, с другой стороны, сейчас понимаем, может быть, по-другому и нельзя было. Потому что в Казахстане возникло тотальное неверие в существование COVID. Слава богу, больных и умерших у нас мало. И, может быть, это самое главное. Будем смотреть, что дальше будет, потому что карантин у нас снимают.

В завершение хотелось бы пожелать всему российскому народу здоровья, справиться с пандемией, чтобы как можно меньше было заболевших и пострадавших. Мы верим, что российский народ сможет это пережить.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова