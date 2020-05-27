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Автор Любовь Степушова

Политолог: экономический конфликт сразу переходит в этнический

Общество

О том, как сменилось руководство в Казахстане, и о предпосылках межэтнических конфликтов рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой казахский политолог Адиль Каукенов.

Казахстан с Токаевым уходит от России. Куда?

Высокий уровень преемственности

— Адиль, год назад Нурсултан Назарбаев передал власть преемнику Касыму-Жомарту Токаеву. Что изменилось в стране за это время?

— Транзит власти в Казахстане сильно отличается от того, что происходит, например, у наших соседей по СНГ или Центральной Азии, высоким уровнем преемственности.

Лидер нации — елбасы Нурсултан Назарбаев остается в ранге не только лидера нации, но и главы Совета безопасности Казахстана.

Поэтому в течение года нет резких разворотов или изменений, как после прихода к власти в Грузии Саакашвили или после него, как на Украине, в других странах. Поэтому прошедший год можно охарактеризовать как привыкание, выстраивание новой реальности, с одной стороны. В то же время сам Касым-Жомарт Кемелевич подчеркивает, что его задача именно сохранить ту стабильность, достижения Казахстана, которые есть.

Конечно, в Казахстане, как и в любой стране, есть проблемы внутреннего характера. Тем не менее на фоне наших соседей Казахстан отличается достаточно динамичным развитием, межнациональным согласием. До этого возникало много вопросов касательно того, как в Казахстане произойдет транзит власти. Очень многие политологи, эксперты в России, Китае, Европе высказывали сомнения в том, что Казахстану удастся совершить этот переход безболезненно, без потрясений, межэлитарных серьезных столкновений. Год выдался, мягко скажем, непростой, очень тяжелый.

Помимо пандемии, были взрывы в Арысе, наводнения на юге Казахстана. Но по итогам этого года мы видим, что пока транзит проходит спокойно, насколько это возможно в текущей ситуации.

Межнациональное несогласие

— Вы сказали о межнациональном согласии. Но я бы хотела вспомнить события 29 апреля в Кордайском районе, когда были нападения на дунган. Дунгане — это жители Казахстана китайского происхождения. Правильно я понимаю?

— Не совсем. Дунгане — это самостоятельный народ. Имеется в виду, что не китайского происхождения. Дунгане — это отдельный народ с очень самобытной культурой, со своим языком. Единственное, что дунганский язык связан с китайским, он вырос из шаньсийского диалекта. Тем не менее он достаточно сильно отличается, например, в плане письменности: в дунганском языке кириллица и так далее. К сожалению, в конце апреля были столкновения. В Кордайском районе, особенно в селе Масанчи, — столкновения, приведшие к жертвам. Погибло чуть больше 10 человек.

— Тогда, может быть, стопроцентного межнационального согласия и нет, раз существуют какие-то вопросы в этой области? Вы разобрались с данной ситуацией? Что лежало в основе этого конфликта?

— В этой ситуации, конечно, очень сложно судить. Разумеется, власти утверждают, что это был чисто бытовой конфликт, но тем не менее совершенно очевидно для сторонних наблюдателей, что внутри была серьезная этническая подоплека. В то же время нужно понимать, что вопросы такого характера все равно упираются в экономические сложности. Есть проблемы диспропорции экономического развития. Одно дело — города, которые развиваются достаточно динамично и внутри которых уровень социального благополучия относительно общей температуры по больнице очень высок. Особенно это касается таких городов, как:

  • Астана,
  • Алматы,
  • Шымкент,
  • Актау.

Но есть еще сельская местность. И в этой сельской местности, конечно, ситуация гораздо хуже, особенно когда накладываются проблемы экономического характера, общекризисные ситуации. Рано или поздно возникает момент, когда начинаются попытки передела собственности, появляется элементарная зависть. И где здесь проходит граница прежде всего? Она проходит по принципу "свой — чужой".

К сожалению, этнический фактор в таких случаях выходит на передний план. Но если мы покопаемся внутри конфликта, то увидим, что за этой вспышкой на самом деле лежит то, что называется экономической и социальной неблагоустроенностью: и маргинализация, и падение культурного уровня.

Очень многие у нас жалуются, что в сельской местности падает культурный уровень. Помните, в советское время были сельские библиотеки, клубы просвещения, в крупных селах даже кинотеатры были. Сейчас, увы, всего этого нет. Библиотеки закрываются, потому что туда никто не ходит. Что все эти факторы дают в итоге? Падение культурного уровня. Люди при низком уровне жизни разве видят, кто виноват в этом?

Виноват тот, кто хоть чуть-чуть от тебя отличается. И отсюда экономический, социальный конфликт сразу переходит в этнический.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы казахстан политолог адиль каукенов касым-жомарт токаев нурсултан назарбаев межэтнический конфликт
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