Казахский политолог: Россия и Казахстан по-разному видят проблему ЕАЭС

О том, какие преимущества и недостатки есть у Евразийского экономического союза, почему Казахстан заключил стратегическое партнерство с США и готов ли он поддерживать Россию, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой казахский политолог Адиль Каукенов.

Казахстан с Токаевым уходит от России. Куда?

Читайте начало интервью:

Казахстан, Россия, США

— Претензии Казахстана к России понятны. Но если Россия или США имеют большой рынок, большие возможности, они должны и "музыку заказывать", а не только, как сказал Касым-Жомарт Токаев, "давайте мы будем все чуть-чуть богаче". Это как Украина: все время желает стать богаче за наш счет, а ничем поступаться не хочет. Нас волнуют политические моменты. Вы сказали, что не хотите втягиваться в геополитику. Но нас удивляет, что Казахстан заключает стратегическое партнерство с США, состоя в ОДКБ, имея такое партнерство с Россией.

Евросоюз един во всех политических вопросах. Они говорят, что санкции с России надо снимать, но реально все голосуют за то, чтобы санкции сохранить.

Нас обижает, что вы хотите быть богаче, пользоваться дешевой электроэнергией, дешевыми углеводородами за наш счет, иметь возможность сбывать свою продукцию (хотя и с проблемами, как вы сказали), но при этом вы не хотите быть партнером России в политических моментах. Что вы скажете? Зачем Казахстану стратегическое партнерство с США?

— Давайте сначала я отвечу на вопрос о том, богаче или нет. Россия и Казахстан смотрят друг на друга абсолютно по-разному и не всегда понимают, что одну и ту же проблему видят под разными углами.

Если с вашей стороны действительно есть опасения, что за счет России хотят просто нажиться, но при этом не хотят для себя никаких обязательств, то с нашей стороны есть опасения, что Россия хочет проводить политику неоколониализма.

Выжимать все соки из тех, кто послабее, поменьше, но при этом не предоставлять ничего со своей стороны, то есть не пускать нас на внутренний рынок. Претензия Казахстана такова: мы не становимся богаче, наоборот, мы становимся беднее в рамках этого союза. Если раньше на автомобили у нас была очень маленькая пошлина, то сейчас она почти 4-5 тысяч долларов сверху автомобиля. Если он стоит 15 тысяч, вы еще 5 тысяч сверху должны доплатить. Но мы при этом не получили никакой альтернативы, мы просто должны это оплачивать, потому что в России есть утилизационный сбор. И по другим вопросам точно так же. Нет даже общего рынка и общего союза. Но есть задача войти, навязать свою повестку, предоставить свои товары, но не покупать ни в коем случае наши.

Иногда спрашивают, насколько широко в Казахстане присутствуют китайские компании. Я вам отвечу, что несопоставимо с российскими:

АО ДБ "Сбербанк" — огромное количество отделений,

"Яндекс.Такси" победил практически всех локальных перевозчиков,

новосибирская компания 2GIS,

новосибирская сеть кофеен Traveler's.

У меня новосибирские друзья поразились, когда я сказал: "У нас есть иностранные крупные сети, которые везде присутствуют, — это Traveler's и Starbucks". Они говорят: "О, как интересно, новосибирский Traveler's рассматривается вами как Starbucks". Я говорю: "Да, он так же смотрится".

Получается, что мы видим эту ситуацию так: мы все даем, со всем соглашаемся, и еще помимо этого к нам предъявляются требования политического уровня. В свое время в России говорили, что дружить с США (помню разрядку 2000-х годов) намного труднее, чем с ними враждовать, потому что Вашингтон стал Москве все время указывать, "с кем танцевать, а с кем нет".

Со стороны Москвы проблема в том, что у нее есть ощущение осажденной крепости.

Во-первых, напомню, что стратегический союз с США Казахстан заключил еще в начале 1990-х, при Ельцине, когда сама России активно сотрудничала с США. В 2001 году Джордж Буш поглядел в глаза Владимиру Владимировичу Путину, они говорили о совместном российско-американском альянсе против терроризма. Поэтому Казахстан, заключив этот союз еще в 1990-е, ни в коем случае не мог предположить, что геополитические реалии повернутся таким образом.

Во-вторых, Казахстан, так же как и Россия или любая другая страна, нуждается в западных технологиях, финансах, возможностях, рынках. Быть в изоляции, как Северная Корея или другие страны, пополнить список стран-изгоев — это, конечно, для Казахстана было бы очень и очень плохо.

Важно, чтобы Россия понимала, что богатый, сильный, не зажатый в изоляцию, не являющийся врагом для всех и вся Казахстан так же выгоден для России как самостоятельный игрок, который в силу наших тесных и близких, дружественных отношений может предоставить ей свои возможности.

Будь Казахстан чистым сателлитом или изгоем, смог бы он стать временным членом Совета безопасности ООН? А ведь именно благодаря этому Казахстан смог оказать достаточно внушительную по мере своих сил поддержку для многих российских инициатив.

Поэтому нужен союз с точки зрения равенства и с меньшим количеством претензий. Очень важно, чтобы был диалог, чтобы обиды не оставались только внутри нас. Потому что, получается, что у Казахстана зреет обида на какие-то вещи, обиду чувствует и Россия, но они никак не пересекаются, и мы говорим только о позитивных вещах. В итоге каждый остается недовольным. Это, увы, один из серьезных минусов, который надо преодолевать, но пока непонятно даже как.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова