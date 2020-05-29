Казахский политолог: наши абитуриенты предпочитают российские вузы

О важности партнерства с Россией, причинах массовой миграции жителей Казахстана в российские вузы и о двуязычной системе в образовании рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой казахский политолог Адиль Каукенов.

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Русский человек в Казахстане

— У вас при парламенте есть специальный комитет по межнациональным отношениям. Возглавляет его Данияр Ашимбаев. Он высказался недавно по поводу оттока молодежи из Казахстана. Вероятно, это связано как раз с теми моментами, о которых вы упоминали, — это снижение уровня жизни и общего культурного уровня в Казахстане. Ашимбаев сказал, что молодые люди не находят для себя в Казахстане социальные лифты и стараются уехать в основном в Россию. Речь в основном о русскоязычной молодежи. Что вы скажете по этому поводу? Как сегодня себя чувствует русский человек в Казахстане?

— Наверное, этот вопрос не совсем ко мне, потому что я все-таки являюсь этническим казахом.

— Тем не менее, Адиль, вы хорошо говорите по-русски.

— Большинство казахов и жителей Казахстана прекрасно говорят на русском языке. Теперь по поводу социальных лифтов и вообще устроенности. В Казахстане это серьезная проблема — проблема утечки не только золотых мозгов, но и золотых рук. Это проблема общемировая в том плане, что рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше.

Россия в регионе — не только в Центральной Азии, но и на всем постсоветском пространстве — является одним из системообразующих, крупных государств с рядом больших городов, где можно себя реализовать. Более того, именно в России есть интересные технологические проекты, то есть значительно больше возможностей себя реализовать. Экономика России — это экономика страны со 150-миллионным населением. И совсем другое дело — 18 миллионов в Казахстане.

Поэтому есть проблема оттока кадров — не только в Россию, естественно. Казахи достаточно часто уезжают в США, некоторые работают в Google. Другое дело, что в США трудно получить визу, как и в зону Шенгена — для жителей Казахстана это серьезная проблема. Есть миграция в Южную Корею, с которой у нас меньше визовых ограничений. Так как Россия — наш ближайший партнер, у нас крупнейшая общая граница, мы находимся в едином Евразийском экономическом союзе, к тому же есть возможность легально работать в России. Это не так, как в странах Запада, куда вы попадаете нелегалом и вынуждены выживать там. Тем более, как вы сами заметили, я и большинство жителей Казахстана великолепно владеют русским, и интегрироваться в российское сообщество нам значительно проще и легче. И это касается любых народов, которые проживают в Казахстане:

русских,

других славян,

казахов,

уйгур,

дунган и так далее.

Прежде всего это образовательная миграция. Она связана с тем, что человек видит для себя возможность.

Казахстан очень серьезно жалуется на то, что российские вузы использует свои конкурентные преимущества, буквально перетягивают абитуриентов в свою сторону, так как предлагают более интересные программы и возможности трудоустройства.

— Высшая школа у вас на казахском языке или на русском?

— На обоих. У нас есть выбор: вы можете учиться либо на русском, либо на казахском. Никакой разницы нет. В университете есть казахоязычное отделение и русскоязычное отделение. Вы можете поступить на то отделение, которое вам нравится.

— То есть дело не в языке? Дело именно в качестве преподавательского состава?

— Да, именно так.

Причины миграции

— Почему люди уезжают?

— Понимаю ваш вопрос. Дело в том, что и в самой России есть серьезный отток, не будем скрывать. Но у россиян возможность оттока в страны Запада, в развитые страны выше, чем у жителей Казахстана. И для них Россия часто выступает той самой ступенькой наверх и дальше.

Российские вузы пользуются преимуществом. Это не означает, что казахские вузы молча стоят и смотрят. Естественно, они участвуют в конкурентной борьбе, но еще раз напомню, население Казахстана достаточно маленькое — это чуть больше, чем население Москвы. Российские вузы, имеют очень большие преимущества, в том числе:

давнюю историю,

мощные кадры.

Но даже они сталкиваются с тем, что абитуриенты сейчас из поколения детей 90-х, то есть времени, когда было снижение рождаемости. Соответственно, есть определенная нехватка человеческого капитала. И этот капитал притягивается, например, из Казахстана, который находится наиболее близко и готов действовать. Наши молодые люди рассуждают просто: одно дело учиться в местном региональном вузе, а совсем другое дело учиться:

в МГУ,

в МГИМО,

в Новосибирске, где Академгородок, развитые научные центры.

К тому же там есть возможность работать по окончании вуза в таких компаниях, как "Яндекс", а значит, развиваться дальше.

Поэтому в данном случае молодые люди исходят не столько из языка, сколько из того, какие возможности даст образование. К тому же техническое образование в России считается традиционно сильным.

Но это не означает, что местные вузы остались вообще без абитуриентов. Естественно, они остаются. И я вам хочу сказать интересную вещь. Сейчас для нас вторым образовательным направлением стал Китай. Если первое образовательное направление — это Россия, куда уезжают порядка 60-70 тысяч абитуриентов в год, то вторым образовательным направлением стал Китай — в среднем туда уезжают 16-20 тысяч в год.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова