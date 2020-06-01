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Автор Любовь Степушова

Казахский политолог: есть много претензий к работе ЕАЭС

Общество

О том, почему Казахстан опасается дальнейшей интеграции в рамках Евразийского экономического союза, и какие претензии есть у него к России, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой казахский политолог Адиль Каукенов.

Казахстан с Токаевым уходит от России. Куда?

Читайте начало интервью:

Евразийский союз и русские товары

— Давайте перейдем к недавнему саммиту стран Евразийского союза, который 19 мая завершился видеоконференцией. Предложили сделать надгосударственные структуры, в частности в образовании, медицине, культуре, по примеру Евросоюза. Президент Казахстана отказался, потому что это неразумно, лишает Казахстан суверенитета. Некоторые наднациональные вещи в рамках Евразийской комиссии он категорически пока не принимает. Почему? Ведь если действовать сообща, приглашать преподавателей из МГУ, делать общие проекты, тогда, может быть, казахстанская молодежь не будет уезжать в другие страны, а будет оставаться работать и жить в Казахстане?

— В Казахстане сейчас принята концепция слышащего государства. Власть пытается очень внимательно, тонко чувствовать настроение в обществе и на него реагировать, насколько это возможно для государственного аппарата. В Евразийском экономическом союзе наблюдается полярность взглядов как в России, так и в Казахстане по вопросу о том, как выглядит Евразийский союз в наших глазах.

Лидеры общественного мнения в Казахстане в социальных сетях высказывают очень много критики в адрес Евразийского экономического союза.

У самой России и Евразийского экономического союза болевая точка — это слабая работа по его популяризации. Многие вещи делаются для галочки. Реально никакой работы с общественным мнением не ведется. Общий контекст по Евразийскому экономическому союзу достаточно негативный.

Очень много претензий есть к работе ЕАЭС. Есть очень много опасений. В частности, в Казахстане есть большие опасения, что экономический союз перейдет в политическую плоскость, будет покушение на суверенитет.

Россия как большая страна должна понимать, что страны, меньшие по объему, по мощи, всегда с опасением глядят на поведение гиганта и относятся с подозрением.

Есть еще один момент: в Казахстане очень (и справедливо, к сожалению) опасаются быть замешанными в геополитических играх. Потому что если, например, у России есть интересы, воинский контингент в Африке, на Ближнем Востоке, то у Казахстана таких интересов нет. Если дружественное, братское соседнее государство участвует в конфликте, это не означает, что мы тоже автоматически и вопреки собственным интересам должны в нем активно участвовать, тем более если это касается военных действий, когда погибают люди. Должны быть веские причины. Поэтому есть опасения, что Евразийский союз может перерасти в геополитический, вопреки интересам Казахстана.

Кроме того, есть вопросы о нетарифных барьерах. Казахстан вошел в ЕАЭС в ожидании, что барьеры снимутся, будет экономическая интеграция, но потом вдруг возникли санитарные посты. Был раньше таможенный, теперь через 100 метров от него стоит санитарный пост и выполняет по факту те же функции, то есть так же не пропускает казахстанские товары:

  • водку,
  • молочную продукцию,
  • мясо,
  • конфеты,
  • автомобили и так далее.

Тогда как российские товары в полном объеме присутствуют на нашем рынке. Причем присутствуют не так, как наши товары в России: открывается магазин с надписью "Казахстанские товары", и вы туда ходите за экзотикой. Нет.

Российские товары находятся на наших прилавках в супермаркетах. Там нет маркировки "российские". Вы просто покупаете, что вам нравится.

Понятно, что российская наука, российское политическое экспертное обоснование очень сильное, очень мощное. У российской стороны всегда есть ответ. Он всегда очень мощно обоснован, российские власти всегда все могут разъяснить. Проблема в том, что в сухом остатке Казахстан очень часто чувствует себя обманутым. Получается так: мы же хотели, чтобы наша водка или табачная продукция была на ваших прилавках. Почему нет? Да, нам объяснили. Но ваша-то в Казахстане есть. В итоге остается неприятный горький осадок, ведь обещали другое.

Поэтому позиция Касыма-Жомарта Кемелевича по Евразийскому союзу вызвала серьезный положительный отклик. У него сейчас очень высокие рейтинги. Его позиция получила достаточно сильную поддержку в экспертном и в массовом сознании, в том смысле, что наконец-то были подняты неудобные вопросы. Очень часто сравнивают Казахстан с Белоруссией. И мы видим, что белорусский президент Лукашенко все время активно поднимает неудобные вопросы, а Казахстан старается, наоборот, в силу нашего восточного воспитания, культуры всегда сгладить углы.

Иногда есть ощущение, что из-за этого мы сами же и страдаем. Может быть, острые вопросы все-таки надо задать.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы еаэс россия политолог экономика казахстан адиль каукенов касым-жомарт токаев
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