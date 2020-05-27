Политолог: Путин не позволит уменьшить пенсии российским пенсионерам

О негативных сторонах пенсионной реформы и о том, почему не будет уменьшена пенсия, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Дмитрий Орешкин.

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О накопительной пенсии

— По поводу накопительной пенсии у меня такое впечатление, что вначале она была именно накопительной, нам даже присылали информацию о состоянии нашего пенсионного счета. А потом все эти начисления ушли на какие-то значимые для государства цели, и теперь мы выплачиваем эти взносы не себе в накопительную часть, а на выплату пенсий нынешним пенсионерам, как нам объясняли.

— Я не экономист, а социально-экономический географ, но кое-какие представления имею.

По сути, государство вернулось к прежней модели. Накопительную часть не должны были трогать, ее предполагалось инвестировать в ценные бумаги, которые должны были расти. На самом деле бумаги не растут, и это самое печальное. Я в свое время, будучи человеком наивным, купил на "Народном избиркоме" бумаги "Роснефти". Тогда доллар стоил 26 рублей, сейчас он стоит около 70.

С тех пор, учитывая падение рубля, я потерял примерно вдвое от инвестирования в народные IPO, как это тогда называлось, в крупный отечественный бизнес. Больше не буду столь наивно доверять народным IPO и вообще всему, что начинается со слова "народный".

Проблема в том, что денег, которые собираются в виде накопительных отчислений, Пенсионному фонду систематически недостаточно, для того чтобы платить даже ту, в общем-то, стыдную пенсию, которую мы получаем. Я живу в Москве, получаю пенсию 18 000 рублей. Я понимаю, что это выше средней по стране. Средняя пенсия у нас около 15 000 рублей сейчас. По закону пенсия не должна быть ниже прожиточного минимума, который в России сейчас примерно 11 000 рублей — особо не разгуляешься. У военных средняя пенсия 23 000 рублей, они считают, что очень мало.

Разные люди — разные пенсии.

Даже эти деньги выплачивать из Пенсионного фонда не получается, потому что он слишком маленький, слишком медленно растут накопления в ценных бумагах. Поэтому систематически порядка 2-3 триллионов из бюджета добавляли.

Сама по себе машина Пенсионного фонда не работает, она не может прокормить растущее количество пенсионеров.

В правительстве придумали, что надо уменьшить количество пенсионеров с помощью удлинения допенсионного срока, то есть людей теперь выводят на пенсию на пять лет позже. Наши соотечественники, мужики, если не сильно подорвано здоровье, в 60 лет еще вполне могут работать. Я не хочу сказать, что они могут работать на том же месте и с той же интенсивностью, но они еще не паралитики.

Нормальный человек, в 60 лет выходя на пенсию, шел работать:

сторожем,

охранником,

на автозаправке.

То есть на самом деле пенсия для него была довольно существенной прибавкой к зарплате. Он продолжал зарабатывать условно 15-20 и больше тысяч рублей в месяц и плюс получал пенсию. Во время реформы ему говорят: "Милый друг, через пять лет". Был нанесен ужасный удар по ожиданиям людей. Потому что я знаю людей старшего возраста, которые ждали этой самой пенсии.

Они не собирались уходить на заслуженный отдых, они просто собирались получать пенсию и продолжать работать. Для них это было практически удвоение месячного дохода.

И тут вдруг им объясняют, что идет реформа, товарищи, придется вам пять лет еще посидеть на одной только зарплате, поскольку вы жить стали лучше.

Пенсионная реформа

— Реформа вызвала возмущение огромное, но в итоге получилось, что проглотили. Одновременно с ней еще НДС на 2% повысили. Но людям было вообще не до него, потому что вся страна была в шоке из-за пенсионной реформы. Сейчас действительно есть предложение снизить накопительную часть пенсии.

— Если речь идет не о снижении пенсионных выплат как таковых, а о снижении только накопительной части пенсии — это немножко другая история, потому что нам значительную часть пенсии платят все равно не из накопительного фонда, а добавляют из бюджета. Просто подпечатают новые денежки в бюджет, и все в порядке.

Я думаю, что Путин бы, что называется, на рельсы лег, но не позволил уменьшить пенсии российским пенсионерам. Общая сумма не будет сокращена.

— Да, пенсия из бюджета будет та же, уменьшена будет только накопительная часть пенсии.

— Накопительная часть пенсии будет уменьшена, а из бюджета отчисления будут увеличены — деньги для этого напечатают. Правда, новые денежки будут похуже качеством, вот в чем штука. Вы будете получать условно те же 15 000 рублей, но у вас будет меньше возможностей что-то купить на них, потому что снизится покупательная способность.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова