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Автор Александра Милькова

Елизавета Лопатина: свобода слова – это не свобода оскорбления

Общество

О шутках про "глупых женщин", свободе слова и своей личной жизни рассказала ведущей "Правды.ру" Александре Мильковой феминистка, учительница и блогер Елизавета Лопатина.

Глупенькие женщины. Почему сексистские шутки – это не юмор

Читайте начало интервью:

Юмор и оскорбление — это не одно и то же

— Очень часто слышу шутки типа "Женщина за рулем — обезьяна с гранатой". Люди разделяются на два лагеря: одни считают, что это унижение женщины, а другие говорят, что это просто юмор. И так было всегда. Что ты думаешь по этому поводу? Можно ли такие высказывания считать просто юмором и смеяться, услышав их?

— Я убеждена (хотя многие могут со мной не согласиться), что шутка должна быть смешной не только для того, кто ее произносит, но и для того, над кем этот человек решил пошутить. Иначе это уже похоже на издевательство. Если тебе человек прямо говорит, что ему неприятно, и просит больше так не делать, а ты отвечаешь: "Да у тебя просто нет чувства юмора, ты глупый", — это как минимум неуважение к чужой просьбе и к чужим личным границам. Для кого-то действительно шутки про глупых женщин являются нормой.

Я не считаю, что оскорблять людей — это весело, тем более:

  • по половому,
  • национальному,
  • религиозному,
  • любому другому признаку.

Я против любых оскорбительных шуток, мне они просто не нравятся.

Но если для некоторых людей это норма, то, я считаю, им нужно таким образом шутить с теми, кто на такой юмор согласен: со своими друзьями, знакомыми. Если же кто-то прямо говорит, что ему неприятно и просит так не шутить, то, наверное, стоит прекратить подобный юмор, потому что мы должны уважать друг друга.

Конечно, я против таких шуток в медиапространстве, потому что каждый человек, когда что-то говорит, должен понимать, что это может оскорбить другого. Тем более у некоторых огромная аудитория, множество подписчиков. И если ты понимаешь, что можешь кого-то обидеть, зачем тогда это говоришь?

Мне кажется, нам всем нужно быть добрее. Многие люди прикрываются свободой слова. Они считают: если есть свобода слова, то я могу всех оскорбить, всем нахамить, "я просто свободный — я такой классный".

Но свобода слова не в этом, свобода слова — это возможность выразить свое мнение. А высказывания, которые кого-то оскорбляют, это уже не просто мнение.

Может ли феминистка выйти замуж

— В нашем обществе сложился определенный стереотип. Считается, что все феминистки нетрадиционной сексуальной ориентации, страшные, толстые, их не любят мужчины. Ты красивая, ухоженная женщина, которая уже длительное время состоит в отношениях с мужчиной. Расскажи, пожалуйста, зачем тебе лично нужен феминизм? Когда и каким образом он пришел в твою жизнь? Случилось это до того, как начались твои отношения с молодым человеком, или вы оба перестроились уже в процессе отношений?

— Меня стереотипы о феминистках всегда веселят. Я очень люблю показывать свою правую руку с помолвочным кольцом, потому что в июне выхожу замуж. И первая реакция всегда такая:

"В смысле феминистка выходит замуж? Это вообще законно? Как так можно?" Хочется напомнить, что все феминистки разные. Мы же не один человек с единым мозгом.

С моим молодым человеком мы встречаемся с 16 лет. Мы действительно очень долго вместе. Тем более возраст 16-17 лет — важный период, кода формируется личность. Получается, что мы с ним вместе формировались.

В 16 лет я точно не была феминисткой и вообще не интересовалась никакими общественными течениями. Я оканчивала школу, готовилась к ЕГЭ, и мне было не до посторонних вещей. Поражаюсь тому, что современные подростки умудряются сдавать ЕГЭ и еще интересоваться политикой.

Я заинтересовалась феминизмом, когда мне было лет 19-20. Интересно, что сначала у меня было полное неприятие феминизма. Помню, как говорила своему молодому человеку:

"Ха-ха, смотри, глупые фемки. Что им вообще не нравится? За что они борются?"

Уже забыла, как именно он на это реагировал. А потом я постепенно феминизмом заинтересовалась. Мой молодой человек никогда не был против, он меня поддерживает.

Он умный, понимает, что людей нужно уважать, независимо от того, к какому полу или национальности они принадлежат. Он мне рассказывал, что, когда был старшеклассником, разделял довольно мизогинные взгляды, то есть не любил женщин, считал, что все они глупые. Потом он повзрослел, поумнел и понял, что был неправ.

Понятно, что он поддерживает не все феминистские взгляды. Но от него это и не требуется. Главное, он согласен с базовой идеей о том, что нужно уважать всех людей и у всех должны быть равные права, независимо от пола.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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