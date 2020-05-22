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Автор Александра Милькова

Учительница-феминистка: феминитивы нужны, родительское ханжество — нет

Общество

Почему родители травят учителей и о феминитивах в русском языке рассказала ведущей "Правды.ру" Александре Мильковой учительница, блогер и феминистка Елизавета Лопатина.

Глупенькие женщины. Почему сексистские шутки – это не юмор

Читайте начало интервью:

Мешает ли татуировка учителю

— Лиза, ты и учительница, и феминистка. В последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что учительницу увольняют за фото в купальнике или за то, что она выбирает нижнее белье в магазине. Я помню свои школьные годы. У нас учительница спокойно ходила с декольте, и никто ее не трогал. Почему именно в XXI веке появилось родительское ханжество, когда учителей увольняют за малюсенькую татуировку? Не боишься, что тебя могут уволить из-за твоих феминистских взглядов? Все-таки феминизм в нашей стране не очень популярен.

— Сразу уточню, что я учительница не в общеобразовательной школе, а в центре допобразования, то есть у нас частная организация и менее строгие правила.

Конечно, я задумывалась, почему общество сейчас так относится к учителям. Мне кажется, что причина кроется в той самой пресловутой ксенофобии, о которой мы уже говорили.

У людей сложился идеальный образ учительницы. Если ты ему не соответствуешь, то якобы не можешь ничему научить детей. Это ошибочное мнение. Главное качество учителя — профессионализм. Профессионалом можно быть с любой прической и цветом волос, в абсолютно любой одежде.

— Однажды в метро женщина попросила меня выйти из вагона, потому что у меня татуировка, и этим я показываю плохой пример ее ребенку. Возможно, родители чувствуют, что упускают детей, и боятся, что для ребенка примером станет чужая тетя?

— Мне кажется, лучше бы родители боялись, что примером для их детей может стать блогер Владислав Поздняков, который открыто призывает ненавидеть других людей, но зато у него нет татуировок.

Нам всем нужно поменять приоритеты и смотреть больше не на внешний облик, а на внутреннее содержание человека.

Иначе можно взять на работу учителем девушку или молодого человека в классическом костюме, но не обладающих профессиональными качествами педагога (например, без эмпатии нельзя быть хорошим специалистом). Тут проблема в неправильно расставленных приоритетах, к сожалению.

"Русский язык невозможно испортить"

— Ты - филолог, пишешь магистерскую. В Сети много споров на тему феминитивов. Появляются новые слова, такие как "филологиня", "редакторка", "блогерка". Многие считают их насилием над русским языком, говорят, что они режут слух. С точки зрения филологии оправданны ли феминитивы и нужны ли они вообще?

— Всегда, когда заходит разговор о феминитивах, нужно, наверное, говорить, что у нас язык живой, он меняется.

Мы не имеем права вмешиваться в его развитие и не можем ни запретить людям употреблять феминитивы, ни навязать им употребление феминитивов.

  1. Во-первых, каждый из нас — носитель языка, и мы говорим именно так, как нам комфортно.
  2. Во-вторых, язык — это зеркальное отражение общества. Функция феминитивов заключается в том, чтобы показать присутствие женщины в разных областях современной жизни.

Удивительно, но род и пол — это разные категории. Если род — это грамматическая конструкция, то пол — это характеристика человека. Тем не менее, когда человек говорит "доктор", у окружающих это слово ассоциируется с мужчиной. Для того чтобы показать, что женщин в самых разных профессиях стало больше, можно использовать феминитивы.

Русский язык вообще невозможно испортить, потому что он является самоочищающейся конструкцией, и то, что ему не нужно, язык сам отторгает.

Например, несколько лет назад многие боялись, что язык засорится заимствованиями: действительно началась языковая мода на англицизмы, но потом многие слова ушли. Точно так же будет и с феминитивами: какие-то из них приживутся, а какие-то исчезнут из языка. Еще хотелось бы отметить такой момент: все говорят, что феминитивы — это новое явление. А как же такие слова как "студентка", "актриса", "певица", "стюардесса"? Нас же они не коробят, мы к ним привыкли. И более того, даже в текстах начала XX века уже встречались феминитивы. И ничего страшного с тех пор с языком не случилось.

Появление новых слов — это не убийство русского языка. Гораздо хуже на состоянии нашего языка сказывается неграмотность — нарушение правил орфографии, пунктуации, синтаксиса, орфоэпии.

Лично меня раздражает, когда люди пишут "фемЕнитивы". Хотя существует проверочное слово "фемина" ("женщина" по латыни), от которого и произошло слово "феминизм". Всем, кто хочет сохранить язык, лучше следить за собственным правописанием и произношением — это самый эффективный способ.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы учитель феминизм родители феминитив русский язык елизавета лопатина
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