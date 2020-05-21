Учитель: на дистанционке ленятся те, кто бездельничал в школе

О плюсы и минусах дистанционного обучения, о конфликте с интернет-сообществом "Мужское государство" рассказала ведущей "Правды.ру" Александре Мильковой учительница, блогер и феминистка Елизавета Лопатина.

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Плюсы и минусы дистанционки

— Елизавета, ты учительница русского языка и литературы. Все образовательные учреждения сейчас работают в дистанционном режиме. Какие у него плюсы и минусы, на твой взгляд?

— Конечно, нам всем: и учителям, и ученикам — сложно и непривычно. В то же время это интересный новый опыт. Сложность заключается в возросшем объеме работы, потому что очень многое детям приходится делать самостоятельно, а учителя потом все эти работы должны проверять. Хорошо, если группа небольшая. Если же в классе 30 человек, и каждый прислал работу на две страницы, то на проверку уходит весь вечер.

Положительный момент — возможность попробовать формы работы, до которых в обычное время руки не доходили: игровое взаимодействие,

дебаты в онлайн-формате,

написание интересных текстов.

Это делает пребывание на карантине интереснее и веселее.

Поэтому, с одной стороны, дистанционка — дополнительные сложности, а с другой стороны — возможность для совместного творчества учителей и учеников.

— Как ты оцениваешь качество образования именно при дистанционном обучении? Когда ты ведешь урок вживую, сразу получаешь обратную связь, видишь уровень учеников. А сейчас они не пытаются отлынивать от учебы?

— Здесь все зависит от конкретного ученика. Если занятия онлайн, в любом видеочате, то происходит такая же обратная связь. Поэтому учеников точно так же можно проконтролировать. Если они не занимаются, нужно сообщить родителям, попытаться мотивировать. Иногда я сама в Сети натыкаюсь на мемы, как некоторые школьники на онлайн-уроке просто выключают камеру и микрофон и занимаются своими делами. Я думаю, эти же ученики и в настоящей школе так же прятались за учебниками. Поэтому кто бездельничал, тот и будет бездельничать.

Поздняков — "абсолютно аморальный элемент"

— Давай перейдем к животрепещущей теме. Расскажи, пожалуйста, кто такой Поздняков, что такое "Мужское государство" и что за история с этим связана.

— Начну по порядку. Владислав Поздняков — администратор группы "Мужское государство". Пару лет назад о нем слышала, наверное, вся Россия, потому что его осудили за экстремизм и женоненавистничество.

В 2018 году у нас проходил чемпионат мира по футболу. Владислав решил, что травить русских девушек, которые завели отношения с иностранными болельщиками, — отличная идея. Он им угрожал, оскорблял, грозился сделать с ними страшные вещи. Делал это открыто, в своем паблике "Мужское государство", где на тот момент было около 100 тысяч подписчиков.

Конечно, Поздняковым заинтересовались правоохранительные органы, завели уголовное дело, должны были судить. Раньше у нас в закон об экстремизме входила статья о женоненавистничестве. А потом эту статью декриминализировали. Владислав под шумок уехал в Польшу и все грязные дела творит оттуда. То есть он не завершил человеконенавистническую деятельность, так же всех ненавидит, так же призывает к травле. Он нацист и ксенофоб, поддерживает идеи Гитлера. В его группах ("Мужское государство" и "Бутылка") можно найти записи, где он поздравляет Гитлера с днем рождения и говорит, что при нацизме было очень хорошо.

Поздняков оскорбляет всех, кто от него отличается: по половому,

национальному,

расовому признаку. Абсолютно аморальный элемент.

Как мы о нем узнали? Группа "Бутылка" решила затравить феминистку, которая ведет блог в "Тик-Токе". Скрин ее странички выложили в группе "Бутылка", где аудитория — 70 тысяч подписчиков. И девушке стали поступать оскорбления и угрозы. Просто за то, что она снимает видео, никого при этом не задевая. Я решила об этой проблеме рассказать — сначала у себя в историях. Потом поняла, что нам нужен общий ресурс.

Я создала телеграм-канал "Возмездие", где нас поддерживают около 1,5 тысяч человек.

Мы жаловались на записи и писали в техподдержку во "ВКонтакте". Нас услышали более крупные блогеры, с их помощью получилось удалить все аккаунты Владислава Позднякова в "Тик-Токе", где он говорил, что женщин надо бить, в том числе беременных, что женщина всегда должна быть в подчиненном положении.

Также мы подумали, что было бы неплохо подключить к этому власть. В нескольких российских регионах были написаны заявления в Следственный комитет и в МВД. В своем регионе я тоже подала такие заявления.

Мы жаловались на реабилитацию нацизма, потому что это преступление, в России запрещено поддерживать нацизм в каком бы то ни было виде.

Теперь хочу поделиться радостной новостью. Мне вчера пришло сообщение из Следственного комитета о том, что мое заявление принято на рассмотрение. Теперь ждем результатов проверки. Надеюсь, что это безобразие пресекут.

— Как ты думаешь, Позднякова можно будет депортировать из Польши? Ведь судить его должны в России.

— Насчет депортации пока ничего не знаю, потому что я не юрист. Но он однозначно получит за это административное наказание, то есть штраф. Плюс удаление постов тоже довольно серьезная санкция. Возможно, дойдет до удаления страницы во "ВКонтакте". Но это уже не от нас зависит.

— Отмечу, что у Позднякова вся деятельность проходит в онлайне, поэтому удаление страниц в социальных сетях — это удар по заработку и по всей его организации. Достаточно серьезная мера.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовила Марина Севастьянова