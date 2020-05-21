Юрист Михаил Барщевский рассказал, законно ли введен карантин

Законно ли введен режим самоизоляции, каковы его результаты и почему до конца пандемии еще далеко, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Барщевский.

Михаил Барщевский - Конституция, пандемия и завещания

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Режим самоизоляции: все по закону

— Мы находимся в сложном положении из-за коронавируса. Но насколько законны ограничения на массовые сборы людей? В период лесных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас этот режим по каким-то причинам не установлен. Получается, что вроде бы нет никакого форс-мажора, и вдруг такое отклонение от норм закона.

— Не совсем так.

У нас есть два связанных между собой нормативных акта, в которых предусмотрен не только режим чрезвычайной ситуации, но и режим повышенной готовности: закон 1994 года,

постановление правительства 2003 года.

Не знаю про другие субъекты, но в Москве и Санкт-Петербурге совершенно точно указами глав администраций введен режим повышенной готовности. Такие полномочия у них есть в соответствии с законом 1994 года. Все, что сегодня делают мэрия Москвы и Московская городская дума, абсолютно соотносится с федеральными законами.

— Судя по тому, что смертность у нас в 7,4 раза ниже общемирового уровня, наши власти действуют правильно. Тем не менее я не сомневаюсь, что, когда пандемия закончится, будет масса исков по поводу введения режима самоизоляции. Вы как адвокат каким образом выстроили бы защиту на месте региональных властей?

— Масса исков будет, но, думаю, все закончится одним решением Конституционного суда по этому поводу, когда кто-то обратится в Конституционный суд, и там выскажут свою позицию.

Что касается действий властей, то в любой отрасли права известно понятие "крайняя необходимость" — это ситуация, когда ради достижения большего блага или устранения большей опасности субъект, будь то гражданин или орган власти, нарушает действующий закон для предотвращения негативных последствий или для достижения наивысшего блага.

С моей точки зрения, коронавирусная пандемия как раз и есть та самая крайняя необходимость. То есть сегодня власть имеет право делать что угодно, игнорируя любые законы, если сумеет доказать, что ее действия были вызваны крайней необходимостью, которая связана с сохранением человеческих жизней.

Это то, о чем каждый раз говорит президент: мы выбрали приоритетом не экономику, а сохранение человеческих жизней; с экономикой потом разберемся.

До конца пандемии еще далеко

— Человечество впервые столкнулось с подобного рода эпидемией, ее неправильно сравнивать с чумой или испанкой. Тогда не было такого уровня коммуникации, поэтому эпидемии были локальные, а не мировые.

Это первая мировая эпидемия, и она только начинается: пока затронуты Россия, Китай, Европа, США — осталась вся Азия, Индия, Африка, и сколько там будет потерь, даже трудно представить.

Поэтому ситуация, действительно чрезвычайная, хотя никто не ввел режим ЧС. Но это стоило бы сделать, поверьте. Как ведут себя наши сограждане? Я недавно проходил мимо маленького обувного магазина, там продавец, у которого маска была на подбородке, то есть ниже рта и носа, и семь мужчин без масок что-то обсуждали между собой. А кто-то устраивает протестное нарушение самоизоляции: мол, давайте проведем вечеринку на улице. Конечно, бывают ситуации другого плана: две женщины (мать и дочь) пошли в парк подальше от людей и без масок сидят на лавочке, общаются. К ним подходит полицейский, говорит: "Вы нарушаете режим самоизоляции".

Он неправ: формально они нарушают режим самоизоляции, а реально они мать и дочь, живущие вместе, которые вышли на природу и сняли маски, потому что здесь они никого не могут заразить.

То есть к рассмотрению любой ситуации надо с умом подходить.

— Самоизоляция — это если я сам себя изолирую, а если за нарушение режима меня штрафуют, то это карантин. То, что у нас происходит, с одной стороны, некомфортно психологически, с другой стороны, все кругом говорят: да ладно, что вы зря паникуете. Не получается у нас, как в Китае: там все заперли двери и спокойно сидели.

— На самом деле у нас людей 65+ я на улицах практически не вижу. Сам стараюсь поменьше бывать на улице, но я работаю, поэтому проезжаю по Москве. В магазинах людей 65+ я тоже крайне редко встречаю, хотя опять-таки нечасто там бываю. Из всей семьи только я хожу в магазин, потому что наиболее тяжелые последствия все-таки у старшего поколения. Молодые люди переносят заболевание намного легче, и смертность у них меньше одного процента.

Возможно, расчет на то, что молодые (они хуже соблюдают карантин) перенесут заболевание в легкой форме и создадут социальный иммунитет, прослойку в 60-70 %. Сейчас очень важно, не жертвуя молодыми, сохранить старшее поколение.

— Коронавирус тщательно изучают, потому что он содержит много загадок, ответы на которые еще только предстоит найти, и сделать это будет, видимо, непросто.

— Совершенно верно, мы столкнулись с ситуацией, в которой никто ничего не знает точно. Вчера один вирусолог, доктор медицинских наук, профессор сообщил, что к лету эпидемия пойдет на спад, потому что вирус не любит жаркую погоду. В тот же день другой доктор медицинских наук, профессор, вирусолог заявил, что к лету эпидемия усилится, потому что люди выйдут на улицы и будет больше общаться.

Кому из них верить? Непонятно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова