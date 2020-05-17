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Автор Инна Новикова

Михаил Барщевский: России нужно восемь регионов

Политика

Действительно ли президент взял на себя функции премьер-министра и что не так в федеративном устройстве России, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Барщевский.

Михаил Барщевский - Конституция, пандемия и завещания

"Лидер нации на боевом посту"

— Михаил Юрьевич, сейчас мы с интересом смотрим, как проводятся правительственные заседания, узнавая много нового и важного для себя. Президент практически взял на себя функции управления правительством. Насколько это соответствует Конституции? Раньше президент занимался внешней политикой, а внутренней — правительство и премьер.

— Позвольте с вами сразу не согласиться. Президент по действующей Конституции определяет политику внутреннюю и внешнюю, поручения президента правительству были всегда и в большом количестве. У Путина ежедневно были встречи с членами кабинета, с премьер-министром. Здесь ничего необычного нет. Необычной является частота. Если раньше заседания были раз в 2-3 месяца, то сейчас раз в две недели.

Никаких дополнительных функций президент на себя не взял, и Конституцией все это предусмотрено. Просто сегодня это стало более публичным.

Другое дело, что сегодня все смотрят трансляции, ждут, что вот сейчас Путин скажет: "все, у нас есть лекарство, мы победили". На днях по ТВЦ повторяли "Семнадцать мгновений весны". Мне стало интересно: если в это время по другому каналу будет выступление президента, переключится народ с "Семнадцати мгновений весны" на выступление? Думаю, что да.

Ситуация на самом деле уникальная.

Мы привыкли к затасканности слов: "люблю", "беда", "катастрофа" уже ничего не значат. И вот произошла реальная мировая катастрофа, в первозданном значении этого слова. Никто не понимает, что делать.

В разных странах на ходу принимаются разные решения. Все смотрят на чужой опыт и выбирают оптимальные, как сегодня кажется, решения в области экономики, здравоохранения.

То, что президент держит руку на пульсе, а не работает с документами в одной из резиденций, вселяет оптимизм.

Еще и поэтому так часто передаются трансляции, чтобы Россия видела лидера нации на боевом посту.

Слишком много регионов

— Михаил Юрьевич, впервые с 90-х годов регионам дан максимум полномочий для преодоления последствий коронавируса. Что если потом не все захотят отдавать полномочия обратно?

— На самом деле здесь два вопроса.

  1. Будут ли полномочия, которые появились у регионов, возвращены федеральной власти.
  2. Хорошо или плохо, что у нас столько регионов.

Во-первых, полномочия даны только на период эпидемии. В указе президента это четко обозначено, поэтому раздачи полномочий федерального центра не произойдет. Тем более что бюджет устроен так, что полномочия без денег ничего не значат, а реальные деньги контролирует федеральная власть.

Сегодня субъекты — за исключением Москвы и еще пары регионов — на свои деньги ничего сделать не смогут, без поддержки центральной власти.

Во-вторых, давайте вспомним, когда появилось такое федеративное устройство, кто его придумал и зачем. Из истории КПСС мы помним, что в Московском обкоме партии и Ленинградской обкоме партии не хватало мест для всех коммунистов, поэтому нужно было создать второй обком.

Считаю, что Россия в XXI веке должна иметь 8-9 округов и управление не должно дробиться на маленькие субъекты.

Хотите, приведу смешной пример? Возьмем две соседние области — Ивановскую и Нижегородскую, условно говоря. По закону, ФАП (фельдшерский акушерский пункт) должен находиться на расстоянии 20 минут езды от любого населенного пункта. И вот на самой границе Ивановской области делают ФАП в маленькой деревне, потому что ближайший медицинский пункт в области находится в 20 минутах езды. Но дело в том, что в 5 минутах езды через границу с Нижегородской областью находится больница, и данный ФАП не нужен. Но поскольку больница в Нижегородской области, а не в Ивановской, то приходится строить ФАП.

Такие нелепые ситуации складываются в разных сферах, не только в медицине. Поэтому советую задуматься: нужно ли в XXI веке, при сегодняшнем уровне транспортных связей и экономических цепочек, такое количество субъектов.

Я в этом сомневаюсь.

— Тема исключительно болезненная. Взять, например, Тюмень и Курган. Курган хотел бы объединиться с Тюменью, а Тюмень против: мол, нам и так хорошо. Получается, бедные регионы рады объединиться, а богатые будут делать все, чтобы остаться самостоятельными.

— Мы — одна страна и один народ, поэтому деление на богатые и бедные субъекты неправильно.

Зачастую экономическое положение региона зависит от наличия природных ресурсов, а не от трудолюбия населения.

И желание местных элит нам не указ. Неслучайно вопрос об объединении субъектов в России решается с помощью референдумов, а не на заседаниях депутатов.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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