Работать эффективно можно не только сидя в офисе, но и удаленно из дома. Сейчас, в период пандемии, многие крупные компании вынужденно практикуют новый для формат.
А это значит, что сотрудникам приходится "перестраиваться". Процесс этот не всем дается легко. Задача руководителя - максимально облегчить переход для своих работников.
Специалисты предлагают на удаленной работе придумать для себя систему награждения. Например,
Так создается и поддерживается мотивация. Которая, кстати, хорошо дисциплинирует.
Если вы привыкли вставать на работу в 6 утра, то продолжайте в том же духе и не изменяйте своим привычкам. Если вы считаете, что у вас будет больше времени, то это иллюзия. Главное в работе из дома - самодисциплина.
Обязательно заранее обговорите с начальником график вашей работы.
Время, которое вы обычно тратите на дорогу, потратьте с пользой:
Это поможет настроиться на рабочий лад.
Организуйте рабочее место и предупредите семью о том, что вы работаете, чтобы вас не тревожили определенное время. Помните, что вы находитесь не в отпуске, а временно работаете из дома.
Если встречи сотрудников будут происходить по видеосвязи, то
Если ваша работа не требует от вас общения по видеосвязи, это не значит, что вам нужно ходить в домашней одежде. Обманите мозг и не дайте ему почувствовать, что вы находитесь дома.
Создайте два виртуальных рабочих стола:
Так вас ничего не будет отвлекать.
Составьте рабочий план и отмечайте дела, которые сделали. Если есть необходимость, то дополняйте его. После того, как выполнили очередную задачу, сделайте себе небольшой подарок -15-тиминутный отдых.
Как видите, организовать и настроить себя на удаленную работу можно, главное - иметь желание.
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.