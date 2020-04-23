Как быстро и без нервных срывов перейти "на удаленку"

Работать эффективно можно не только сидя в офисе, но и удаленно из дома. Сейчас, в период пандемии, многие крупные компании вынужденно практикуют новый для формат.

А это значит, что сотрудникам приходится "перестраиваться". Процесс этот не всем дается легко. Задача руководителя - максимально облегчить переход для своих работников.

Как организовывается удаленная работа

Для начала необходимо наладить канал связи. Он должен быть един для всех сотрудников - это поможет избежать путаницы и накала нервов. Вырабатываются общие для всех правила общения онлайн: время, в которое проводится "общий созвон" - совещание, летучка и прочие поводы; мессенджеры, которые будут использовать все и т.д. Правила документооборота.

Совет работнику

Специалисты предлагают на удаленной работе придумать для себя систему награждения. Например,

если выполнили все задачи на 100%, то ... ;

если выполнили 90%, то ...;

если выполнили лишь 70 %, то остаетесь без награды.

Так создается и поддерживается мотивация. Которая, кстати, хорошо дисциплинирует.

Как настроиться на удаленную работу

Если вы привыкли вставать на работу в 6 утра, то продолжайте в том же духе и не изменяйте своим привычкам. Если вы считаете, что у вас будет больше времени, то это иллюзия. Главное в работе из дома - самодисциплина.

Обязательно заранее обговорите с начальником график вашей работы.

Время, которое вы обычно тратите на дорогу, потратьте с пользой:

сделайте зарядку, приготовьте полезный завтрак.

Это поможет настроиться на рабочий лад.

Организуйте рабочее место и предупредите семью о том, что вы работаете, чтобы вас не тревожили определенное время. Помните, что вы находитесь не в отпуске, а временно работаете из дома.

Если встречи сотрудников будут происходить по видеосвязи, то

заранее установите камеру,

уберите со стола все, что не касается работы.

Если ваша работа не требует от вас общения по видеосвязи, это не значит, что вам нужно ходить в домашней одежде. Обманите мозг и не дайте ему почувствовать, что вы находитесь дома.

Создайте два виртуальных рабочих стола:

первый - для работы, чтобы на нем были только рабочие документы,

второй - для всего остального.

Так вас ничего не будет отвлекать.

Составьте рабочий план и отмечайте дела, которые сделали. Если есть необходимость, то дополняйте его. После того, как выполнили очередную задачу, сделайте себе небольшой подарок -15-тиминутный отдых.