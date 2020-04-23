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Автор Злата Кузнецова

Как быстро и без нервных срывов перейти "на удаленку"

Общество

Работать эффективно можно не только сидя в офисе, но и удаленно из дома. Сейчас, в период пандемии, многие крупные компании вынужденно практикуют новый для формат. 

А это значит, что сотрудникам приходится "перестраиваться". Процесс этот не всем дается легко. Задача руководителя - максимально облегчить переход для своих работников.

Как организовывается удаленная работа

  1. Для начала необходимо наладить канал связи. Он должен быть един для всех сотрудников - это поможет избежать путаницы и накала нервов. 
  2. Вырабатываются общие для всех правила общения онлайн: время, в которое проводится "общий созвон" - совещание, летучка и прочие поводы; мессенджеры, которые будут  использовать все и т.д.
  3. Правила документооборота.

Совет работнику

Специалисты предлагают на удаленной работе придумать для себя систему награждения. Например,

  • если выполнили все задачи на 100%, то ... ;
  • если выполнили 90%, то ...;
  • если выполнили лишь 70 %, то остаетесь без награды.

Так создается и поддерживается мотивация. Которая, кстати, хорошо дисциплинирует. 

Как настроиться на удаленную работу

Если вы привыкли вставать на работу в 6 утра, то продолжайте в том же духе и не изменяйте своим привычкам. Если вы считаете, что у вас будет больше времени, то это иллюзия. Главное в работе из дома - самодисциплина.

Обязательно заранее обговорите с начальником график вашей работы.

Время, которое вы обычно тратите на дорогу, потратьте с пользой:

  • сделайте зарядку, приготовьте полезный завтрак.

Это поможет настроиться на рабочий лад.

Организуйте рабочее место и предупредите семью о том, что вы работаете, чтобы вас не тревожили определенное время. Помните, что вы находитесь не в отпуске, а временно работаете из дома.

Если встречи сотрудников будут происходить по видеосвязи, то

  • заранее установите камеру,
  • уберите со стола все, что не касается работы.

Если ваша работа не требует от вас общения по видеосвязи, это не значит, что вам нужно ходить в домашней одежде. Обманите мозг и не дайте ему почувствовать, что вы находитесь дома.

Создайте два виртуальных рабочих стола:

  • первый - для работы, чтобы на нем были только рабочие документы,
  • второй - для всего остального.

Так вас ничего не будет отвлекать.

Составьте рабочий план и отмечайте дела, которые сделали. Если есть необходимость, то дополняйте его. После того, как выполнили очередную задачу, сделайте себе небольшой подарок -15-тиминутный отдых. 

Как видите, организовать и настроить себя на удаленную работу можно, главное - иметь желание.

 

 

Темы правила удаленная работа переход на удаленку
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