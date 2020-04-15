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Автор Вадим Горшенин

Проблема наркомании в современном обществе

Общество

Представитель Управления по контролю за оборотом наркотиков в городе Москве Мария Охтерлоне рассказывает председателю совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадиму Горшенину о том, что делать с ребятами, которые пристрастились к наркотикам.

Проблема наркомании в России актуальна

— Проблема-то большая или стоит того, чтобы о ней не говорить?

— Проблема очень серьезная и это связано, в первую очередь, с тем, что у нас ежегодно снижается порог первого потребления среди молодежи. Сейчас возраст первого потребления на территории столичного региона фокусируется в районе 13 лет среди молодых людей и 14 лет среди девушек. И еще большая проблема заключается в том, что в большинстве случаев молодежь ищет синтетические запрещенные вещества.

Если в дальнейшем молодые люди продолжат употреблять эти вещества, психиатры-наркологи столкнутся с невозможностью выведения до конца этих веществ из организма, с проблемой лечения, потому что изымались такие наркотические средства, формула которых была похожа на формулу, которая используется при производстве ракетного топлива. Вы можете себе представить, что происходит в организмом молодого человека…

— Кто производит такие вещества?

— Такие вещества производятся в нарколабораториях химиками.

Здесь, на территории России, Москвы?

— Как на территории столицы, так и на территории других регионов Российской Федерации, так и из других стран. Здесь не нужно делать привязку, где это производится. Это производится в связи с тем, что наркосбытчики нацелены на получение прибыли. Это единственная их цель.

— И есть спрос?

— А какими путями они будут зарабатывать деньги? Им чем дешевле, чем проще производство конечного наркосодержащего продукта, тем им выгоднее. Они не думают о том, качественно они используют ингредиенты или некачественно, на что они похожи по своему химическому составу.

Проблема наркомании. Социальный и медицинской аспект

— Мы говорим про меры, направленные на увеличение рождаемости, улучшение демографической ситуации. Употребление таких химических веществ сказывается на воспроизводстве?

— Безусловно. Мы очень тесно работаем с Московским научно-практическим центром наркологии. И практически каждое наше профилактическое мероприятие в образовательном учреждении, в соцзащите, в культуре, проходит с привлечением медиков, потому что мы говорим только по правовой части. Мы юристы и у нас задача другая.

А медики уже рассказывают непосредственно о воздействии тех или иных веществ на организм. Психиатр-нарколог чувствует аудиторию лучше, чем мы. Он понимает, что нужно именно этой аудитории рассказать.

Когда идет половое созревание, то встает вопрос о репродукции. Синтетика откладывается в сосудах, во всех внутренних органах. В первую очередь она будет влиять на дальнейшее потомство, потому что происходят такие изменения в организме, которые даже самый опытный доктор, не сможет вовремя определить возможные риски.

— Употребление наркотиков — это практически "Чернобыль" для женского организма?

— Безусловно. Не только для женского, но и для мужского. У мужчин тоже происходят изменения не только как у будущих отцов, но и вообще, по части потенции. Чем больше человек употребляет, тем больше у него проблем с этим возникает.

— В основном какого возраста задержанные сотрудниками управления по Москве?

— У нас нет градации по возрасту. Идет учет: лица, достигшие 18 лет, лица, не достигшие 18 лет.

Если мы говорим с вами о несовершеннолетних, то за 12 месяцев 2019 года к административной ответственности за употребление наркотических средств у нас было составлено по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях 1 678 административных протоколов.

А что касается доставления за употребления наркотических средств несовершеннолетних в органы внутренних дел, то по статье 20.20 у нас была доставлена 1 678 несовершеннолетних, по 20.21 — 426, по 6.8 — 12 и по 6.9. — 133.

— Расшифруйте, пожалуйста, потому что не все знают, что это за статьи.

Все эти статьи в той или иной мере предусматривают незаконное употребление наркотиков. Здесь просто идет разница, где они употребили. Но основная проблема заключается не только в потреблении, а в том, что если молодой человек что-то потребляет, то наверняка где-то у него в кармане, в сумке есть наркотическое вещество, которое он употребил.

А здесь очень тонкая грань между уголовной и административной ответственностью, потому что в нашей стране нет уголовной ответственности за употребление. Это до 5 000 рублей штрафа и административный арест. По сравнению с пожизненным заключением свободы, которое возможно в нашей стране за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, это не страшно.

Но хранение — это уже совсем другие сроки. Не нужно думать, что хранить нужно в килограммах. Иногда достаточно нескольких грамм, чтобы было предъявлено очень серьезное обвинение.

— Какие административные или уголовные меры в отношении несовершеннолетних?

— Уголовная ответственность наступает с 16 лет за исключением особо тяжких преступлений. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в этом случае уголовная ответственность наступает с 14 лет. Статья 229 уголовного кодекса вымогательство и хищение наркотических средств.

Очень часто молодые люди говорят, что им нет восемнадцати, поэтому у них неполная уголовная ответственность. У нас нет такого понятия в законодательстве, полная или неполная уголовная ответственность.

— Насколько много смертельных случаев из-за употребления наркотиков?

— Много. И сейчас на территории столичного региона растет количество летальных случаев от отравления наркотическими средствами, в том числе, к сожалению, лиц, не достигших 18 лет. На той неделе скончался молодой человек 17 лет. Вещество купил через теневой Интернет.

Родители не среагировали, потому что очень часто у них опускаются руки. Когда родители видят, что их чадо начинает употреблять, они сначала пытаются оправдать ребенка, потом пытаются оправдать себя. Когда приходит осознание, что это уже проблема, эту проблему уже поздно решать.

Если у родителей есть основания полагать, малейшее подозрение о том, что его ребенок потребляет, я считаю, не нужно отстраняться от этого. Нужно помогать ребенку, разговаривать с ребенком, на самом начальном этапе подключать администрацию школы. Если это институт, подключать администрацию вуза. Так получается, что чем больше загружен ребенок, чем больше у него интересов, чем больше родители с него требуют, чтобы он успевал и по учебе, чтобы у него были какие-то успехи в спорте, в творчестве и так далее. Он более защищен.

Беседовал Вадим Горшенин

Темы москва наркомания мария охтерлоне несовершеннолетние уголовная ответственность управление по контролю за оборотом наркотиков
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