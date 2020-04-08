Психологическое выгорание может разрушить государство

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поделился результатами опроса, проведенного 30 марта 2020 года по теме соблюдения гражданами самоизоляции.

В целом предложенный властями пакет ограничений люди дисциплинированно соблюдают, за исключением некоторых приемлемых в данной ситуации локальных вольностей. 90% москвичей сидят по домам, выходя периодически за продуктами и выгуливая домашних питомцев. Этот показатель в целом по стране составляет 81%.

Вероятно, так оно и есть. По крайней мере, мой московский микрорайон на третий день готовности к большому "буму" уже выглядел как утро первого января и продолжает быть практически безлюдным.

Карантинная самозанятость

В интернете можно увидеть целую палитру занятий, которые помогают людям справиться с вынужденным затворничеством и принять участие в:

Интернет-фестивале "Карантиновидение", организованном фронтменом группы Little Big Ильей Прусикиным.

Флешмобе "Выноси мусор в бальном платье!", когда нарядные женщины в вечерних туалетах выполняют не самую радостную домашнюю работу.

Посещении виртуального бара, в котором дистанционно можно душевно посидеть.

Флешмобе с живыми инсталляциями, копиями известных художественных полотен, созданных с использованием материалов, которые есть дома.

Разумеется, представления о том, как хорошо проводить время у всех людей разные. Все-таки у большинства они укладываются в рамки понимания остроты текущего момента, чувства уважения к себе и окружающим. Главное, что юмор и самоирония в который раз подтвердили свои терапевтические свойства.

Народ не унывает

На фоне настроений, близких к оптимизму пассажиров "Титаника", пока ничего не остается, как находить поводы для поддержания бодрости духа. Правда, психологи назвали бы подобный эмоциональный выхлоп несколько иначе.

В интернет-магазинах появились ювелирные изделия, которые, на мой взгляд, отражают дух и диагноз времени — брошь и кулон "Коронавирус". В Новокузнецке молодые родители назвали новорожденного сына в честь коронавируса — Ковидом, Ковидом Олеговичем. В этот самый момент умиленно всплакнули Спирохета Петровна и Холера Владимировна.

Самоизоляция или право имею?

Вполне ожидаемо, что длительное пребывание дома у не особо интеллектуально и психически сохранных граждан выступило триггером для проявления домашнего насилия. Попросту — мордобоя по пьянке. В Пензе зафиксирован случай, когда один из граждан, опредленный санитарными властями на карантин, взялся за топор. Активно выяснял под алкогольными парами кто его уважает.

Нередки теперь и сообщения о нападении на доставщиков еды. Пользователи соцсетей делились историями о грабежах в подземных переходах. Немудрено, когда город практически пуст, особенно в темное время суток.

О подобных обострениях, связанных с нахождением в четырех стенах, говорят в телевизоре и пишут в интернете. Тренд, вроде бы, не стал массовым, хотя статистика бывает лукавой.

Психологическое выгорание

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова предупредила, что психологическое выгорание ожидается уже на третьей неделе самоизоляции. По мнению чиновника, все это связано с монотонностью пребывания в самоизоляции. По идее, по окончании ограничительных мер, кинофильм "День сурка" следовало бы признать документальным.

Глава ФМБА, как это принято у номенклатуры, деликатно умолчала о других факторах, которые делают картинку на федеральных телеканалах похожей на легендарные постановки советских режиссеров Ивана Пырьева и Григория Александрова.

За чей счет банкет

Задорно перечисленные властями меры по защите отечественного бизнеса в форс-мажорных обстоятельствах успокоили предпринимателей ровно на то время, за которое можно сообразить, что карантинные мероприятия с месячными выходными оплатят именно работодатели.

Ошарашенные бизнесмены почувствовали себя не комфортнее девушек, которые уехали в страны Востока по объявлениям о найме моделями или танцовщицами, а оказались в сексуальном рабстве. При этом, у этих девушек все-таки был выбор.

В интернете появилось множество "открытых писем", в которых предприниматели объясняют пагубность принятых властями страны решений. По их словам, ожидаемые потери несопоставимы с мизерными налоговыми послаблениями государства и выглядят смертным приговором для их предприятий.

Экономическая пандемия

Выбранная форма чрезвычайных мер, которую назвали выходными, по сообщениям некоторых СМИ, уже привела к тяжелым для людей последствиям.

Практически треть российских компаний принудительно отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

Половина перевела своих работников на неполный рабочий день и сократила зарплаты.

Порядка 20% предприятий урезали зарплаты при прежней рабочей нагрузке.

Начали прощаться со своими сотрудниками порядка 16% компаний.

Сообщалось, что компания "Спортмастер" закрывает свои магазины и предложила своим сотрудникам поискать новую работу. Меру называют временной и обещают в посткарантинные времена возобновить свою деятельность, пригласив их обратно. Как сообщил источник в компании одному из уважаемых изданий:

"Тем, кто не сможет трудоустроиться, сеть обещает выплатить средства в размере одного МРОТ".

На общем фоне уже начавшегося кризиса, отечественные банки изменили условия выдачи кредитов гражданам, которые оказались занятыми в проблемных отраслях. В каких-то банках уже запустили ограничительные фильтры, какие-то еще нет, но рассматривают их введение в ближайшей перспективе.

К категориям риска уже отнесли:

образование,

организацию мероприятий,

развлечения,

ресторанный и гостиничный бизнес,

спорт,

транспорт

и туризм.

Ограничения коснулись и ипотеки. Риски никому не нужны и такие действия логичны и вполне обоснованы.

Уповать на единство, которое вот-вот пропишут в Конституции России, бесполезно, потому что у каждого финансового учреждения есть свои акционеры, которые собрались вместе, чтобы зарабатывать деньги, а не водить духоподъемные хороводы.

Многие специалисты предрекают руководству компаний, которые оказались вне тренда фундаментальных заявлений президента России, проблемы с Государственной инспекцией по труду. Но, как говорил последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, процесс уже пошел.

Внезапное прозрение

В то время, когда Россия демонстрирует свое величие поставками гуманитарной помощи иностранным государствам, в которой не меньше нуждаются и сами российские граждане, депутаты городской думы Екатеринбурга поразили своей инициативой.

Парламентарии обратились к главе города Александру Высокинскому с призывом сократить расходы в бюджете на 2020 год на рекламу и PR. Депутаты надеются, что высвободившиеся средства смогли бы облегчить финансовую нагрузку для города. Речь идет о 300 млн рублей. В письме парламентарии подчеркнули:

"В это трудное время особенно тревожно видеть, как средства городского бюджета тратятся на PR городской власти, когда более сотни чиновников администрации и сотрудников муниципальных автономных учреждений занимаются бессмысленной, а иногда и вредной якобы информационной политикой".

Депутаты обратили внимание градоначальника, что только на "работу со СМИ" предусмотрено 111 миллионов 804 тысяч рублей. По словам депутата городской думы Константина Киселева, одного из подписавших обращение к главе Екатеринбурга, сотрудники, которые занимаются рекламой и PRв фирме-подрядчике, успешно трудятся в городской и в районных администрациях:

"Чем они занимаются, непонятно. Говорят, что разыгрывают конкурсы, но этой деятельностью в одном отделе может заниматься 7-8 человек".

Тень "Черного лебедя"

Для профессиональной работы, без создания Потемкинских деревень со спецэффектами голливудского уровня, при отказе от артиллерийского принципа "Ствол — чистый! Откат -нормальный!", бюджеты на PR госструктур и вправду — фантастические.

Если только по этой части посмотреть, в какие суммы выливается агитпроповская деятельность госструктур, то можно изыскать возможность реальной помощи самозанятым гражданам и малому бизнесу, оказавшимся в тяжелейшем положении.

Это как раз тот случай, когда скромность не только украсит, но и окажет неоценимую услугу русской государственности. Прилетевший в Россию с коронавирусом "Черный лебедь" может легко стать триггером необратимых разрушительных процессов.