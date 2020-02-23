Налогами плющат бизнес, а вслед за ним размазывают всех

Как и почему российская власть только повышает налоги, а потом старается откупиться от некоторых категорий граждан? Что будет, если такая тенденция продолжится? И почему власть не спрашивает нас, даже когда что-то делает на эти отобранные у нас деньги якобы для нашего блага?

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Об этом глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин в передаче "Жизнь как она есть" беседовал с политологами Сергеем Ильиным и Андреем Перлой.

Читайте начало интервью:

Повысить налоги и отдать населению?

— Как вы заметили, любое повышение налогов автоматом сразу же отражается на кармане всех потребителей. Это совершенно очевидно.

Андрей Перла: Это естественно. Но при этом основная часть денег в России — все равно деньги сверхкрупных корпораций.

Сергей Ильин: Да, разумеется. Три четверти, по-моему.

А. П.: Причем экспортоориентированных. При этом основной инвестор в российскую экономику — все равно государство.

Реально две трети инвестиций — это государственные деньги.

И с этой точки зрения гражданин — просто получатель социальной помощи.

Тогда зачем снижать налоги, если гражданин все равно в виде разнообразных льгот, выплат, пенсий, пособий, той же бесплатной медицины, это все равно от государства получит?

Вот как рассуждает глобально, в некотором смысле, российское государство.

С. И.: Совершенно не задумываясь о психологии обывателя.

А. П.: И вот почему усилия тех людей, например, из "Деловой России", которым я горячо сочувствую, по улучшению инвестиционного климата и самочувствия предпринимательского сообщества, по снижению давления на бизнес в огромном большинстве случаев, к сожалению, не приводят к желаемому результату.

Почему все время говорится о том, что давление на бизнес усиливается? Да потому, что государство все время стоит перед необходимостью увеличения социальных выплат.

И, конечно, постоянно продолжаются крики о том, что у нас олигархи, сотни миллиардеров выкачивают деньги из страны.

Какие налоги надо повышать

— Андрей, это все так. Но вопрос-то на самом деле в том, что если государство будет продолжать нынешнюю линию по усилению налоговой нагрузки на бизнес, то у нас начнут массово закрываться малые предприятия, те самые, которые обеспечивают работой и зарплатой очень большую часть населения. И если без денег останется столько людей, то и торговля тут же рухнет, а тогда и все остальное станет нерентабельным… Просто кризис начнется, который сама же власть уже давно провоцирует.

А. П.: Хорошо не будет, это точно.

— Хорошо не будет, потому что, как минимум, постоянно будет увеличиваться безработица.

А. П.: Если бы "директором" был я, я бы снизил налоги на новый бизнес, лучше бы до нуля, я бы лучше косвенными налогами добирал в государственную казну.

Грубо говоря, увеличивал бы не налоги на физических лиц и, тем более, не налоги на фонд заработной платы, а лучше бы поднимал налоги на товары.

Пусть, приходя в магазин, я бы видел чуть-чуть дороже стоила бы эта пачка масла или батон колбасы, да, за счет НДС, но человек не так сильно чувствовал бы это на себе.

С. И.: НДС и так уже подняли.

А. П.: Ну это же как посмотреть. Ведь у нас налоги в последнее время только поднимали и поднимали.

А если вы, увеличивая косвенные налоги, одновременно снижаете прямые, то может быть, это увеличение не будет сказываться так тяжело на самоощущении населения.

Вот если вы только поднимаете налоги, да еще постоянно, то одни, то другие, еще раз поднимаете, да еще и ужесточаете собираемость, да еще начинаете давить налогами собственность (а квартира же — собственность, недвижимости же очень много в собственности у российского населения), то на людей это наваливается прямо со всех сторон.

​​​​​​​С. И.: Коммуналка, кстати.

А. П.: Да, кстати говоря, тут еще надо понимать, что российское население воспринимает коммунальные платежи именно как часть налогообложения, а не как покупку, грубо говоря, в магазине.

— Конечно.

​​​​​​​С. И.: И причем по деньгам, по реальным суммам в некоторых местах эта коммуналка даже больше, чем НДФЛ на конкретно взятого человека.

Власть делает все правильно, но взрыв неминуем?

А. П.: Конечно. Когда по давлению на конкретный бюджет конкретной семьи, на конкретный карман — да. Опять-таки, с точки зрения наполняемости казны делается все правильно.

Но с точки зрения дальнейшего расслоения общества, роста социальной напряженности, всеобщего недовольства это крайне опасное занятие.

Тем более, что доходы-то не растут, а даже падают. Причем у многих падают просто стремительно.

​​​​​​​С. И.: Просто приведу еще один небольшой пример. Он не очень корректен и конкретен, это такая своего рода метафора.

Вот представьте себе: есть Москва, где все очень-очень хорошо, и на центральных улицах, и не только, везде светят очень красивые лампочки, подсветка специальная, тротуарчики, все другое обустроено и т. д.

А теперь возьмем огромное количество московских автомобилистов, которые по тротуарчикам особо не ходят, но при этом постоянно стоят в многокилометровых пробках, регулярно попадают в дикие ситуации с парковками, в том числе и по месту своего жительства, а зачастую попадают еще и на эвакуации и всякие другие неприятности.

И когда им говорят, а зато вот посмотрите, какие лампочки Собянин повесил красивые, ответ, как правило, звучит в исключительно скверно матерной многоэтажной форме.

Вот я думаю, что коллега, да и вообще практически все, со мной согласятся, что это действительно так. Не надо человеку, застрявшему в автомобильной пробке, говорить про красивые тротуарчики.

И это своего рода как бы некая метафора, которая во многом определяет: власть как бы сделала что-то для нас хорошее, но мы не уверены, что для нас это хорошо, а даже чаще совсем наоборот получается.

Причем для начала, они же у нас из кармана вытащили деньги и через это за наш же счет сделали нам плохо.

И у нас не спрашивали ни когда вытаскивали, ни даже когда что-то якобы для нашего благо и удобства делали.

Вот примерно так все и получается.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев