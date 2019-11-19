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Автор Игорь Буккер

Феминизм - батарейка с двумя полюсами

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Кратко феминизм характеризуют как радикальное мнение, что женщина тоже человек. Такое противопоставление даже зафиксировано в некоторых европейских языках, включая славянские. Например, по-украински "мужчина" — "чоловік", а "женщина" — "жінка". Скорее всего, наиболее ревностные феминистки виноваты в том, что позитивное движение за равноправие выродилось в борьбу за права. Феминисток — в большинстве случаев — представляют мужеподобными бабами, которые вместо рождения и воспитания детей устраивают акции и занимаются всяческой чертовщиной.

В Древней Греции женщины, за исключением гетер, были угнетенными существами. Однако гетеры представляли собой не просто пассивный объект для мужского вожделения. Наиболее известная гетера Аспасия (или Аспазия) стала супругой великого государственного мужа Эллады — Перикла. Беседы с этой красавицей-интеллектуалкой ценил даже Сократ. Безусловно, это исключение из общего правила, но подтверждающее доступную мысль — зачем бороться за какие-то права, если ты действительно красива и умна?

Доказывать свои права не приходило в голову ни древнерусской княгине Ольге, ни китайской императрице Цысе. Между жившей в 10-м веке матерью киевского князя Святослава и умершей в начале 20-го века бывшей наложницей насчитывается целая вереница великих женщин. У любого народа и в любом столетии реализовывали себя женщины, которым не приходили в голову идеи, получившие название "феминизм". Царственным особам женского пола, подобно мужчинам, приходилось бороться за власть; ученые дамы, вроде Екатерины Дашковой, покровительствовали наукам или, как Склодовская-Кюри, сами двигали ее вперед.

"Качать права" женщины начали лишь на рубеже двух эпох: в конце 19-го — начале 20-го столетия. Хотя первые семена посеяла Великая Французская революция, когда Олимпия де Гуж (Olympe de Gouges) составила "Декларацию прав женщины и гражданки". В 1793 году, спустя два года после публикации этого текста, восторженная революционерка за мятеж против республики была гильотинирована.

В Европе времен Belle Epoque безраздельно царил французский язык. Избирательное право произносили suffrage. Следовательно, последовательницы движения за предоставление женщинам избирательных прав стали называться суфражистками. Предшественницы нынешнего феминизма без устали принялись провоцировать общественное мнение. Если разъезжать на велосипедах и заниматься спортом было положительной стороной движения, то курение — стало пагубной привычкой. Себя они предпочитали называть "новыми женщинами", а не мужчинами.

Сатирические журналы, наподобие английского Punch, откликнулись карикатурами, высмеивающими "новых женщин" четверостишиями и шутливыми лимериками. Привычных "ангелов домашнего очага" заменял гибрид хабалки и "синего чулка". Редакции журналов и газет состояли сплошь из мужчин, и они перегнули палку. Едкие замечания касались огульно всех суфражисток, а не только радикально настроенных особ. Так, на повестку дня, наряду с социализмом и "рабочим" вопросом, выходил вопрос "половой". Стараясь не отстать от озабоченных мужчин, бунтарки сновали по всем партиям и фракциям.

Наряду со многими хорошими нововведениями (в частности, совместное обучение мальчиков и девочек, что препятствовало превращению выпускников закрытых мужских заведений в конченных гомосексуалистов, и допущение женщин ко всем профессиям), оборотной стороной феминизма стали: месть всем представителям сильного пола, высосанные из мизинца понятия "сексизм" и "гендер" и тому подобная чепуха. Главное, феминистки извратили принцип "быть, а не казаться"!

Глядя на фотографии знаменитых суфражисток и феминисток, ловишь себя на мысли об исковерканных судьбах женщин, чьи портреты никогда не украсят салоны красоты, об утраченном материнстве и растраченном по пустякам интеллекте.

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