Как бороться со злостными алиментщиками

Ответственность и чувство долга — про эти качества некоторые мужчины часто забывают, особенно когда заходит речь о том, чтобы откладывать свои кровные на алименты. Казалось бы, закон неумолим, но у каждого злостного алиментщика находятся свои способы обхода. О том, как бороться с такого рода должниками, рассказала Pravda.ru почетный адвокат России, доктор юридических наук, лидер движения "За права женщин России" Людмила Айвар.

Какие сейчас есть способы борьбы со злостными неплательщиками?

Практически никаких. Более того, если неплательщик алиментов на протяжении длительного периода хотя бы несколько раз пришлет незначительные суммы, то уголовное дело в отношении него возбуждать не будут. Если он за год два раза по тысяче рублей отдаст, то он уже не злостный неплательщик. На сегодняшний день проблема алиментов в стране вообще никак не решена. И приставы не могут найти должников, они не могут заставить их работать. Конечно, государство озабочено этим вопросом. В Мосгордуме поднимают вновь вопрос алиментного фонда, чтобы государство выплачивало детям алименты, если отцы злостно уклоняются или как минимум на протяжении 2-3 месяцев их не платят. И уже государство будет заставлять таких мужчин выплачивать ему деньги, со всеми штрафами, пени и с остальными правовыми последствиями.

У нас есть закон "О противодействии коррупции". Когда выявляется имущество детей, родителей, жен, третьих лиц, друзей и так далее, и все это имущество конфискуют в пользу государства. Но для того чтобы детей обеспечить, почему-то такой возможности, к сожалению, у наших приставов нет, хотя они уже и въезд должникам закрывают, и права у них отбирают, и работать заставляют, и штрафуют, но все это как песок в воду. Конечно, повысилось количество собираемости. Но у нас в стране на сегодняшний день более 100 миллиардов задолженности по алиментам. Это бюджет целого города. Если президент объявил десятилетие детства, то должны, наверное, как-то позаботиться о том, чтобы у нас дети, которые через 10-15 лет пойдут в армию отдавать долг государству, займутся профессиональной деятельностью во благо того же самого государства, росли и развивались в нормальных условиях.

Минимальная сумма выплат по алиментам — 14600 рублей по Москве. Но ребенка надо прокормить, одеть, отдать в школу. И на что этих денег хватит? Славу богу, сад и школа не такие дорогие. Но дополнительное образование стоит денег: кружки, языки, репетиторы. На сегодняшний день школа не берет на себя обязанности по обучению, она дает материал. А как ребенок его усвоит, учителю все равно. Дальше ребенок идет домой, чтобы выполнить домашнее задание, а мама должна сидеть и проверять, но если она мать-одиночка и алименты ей не выплачивают, то ей надо работать на трех работах, когда ей тогда заниматься ребенком, если привлекать репетитора, то это тоже стоит денег.

Сейчас в Мосгордуме рассматривали бюджет Москвы. И поступило предложение от ряда депутатов о том, чтобы перенаправить из этого бюджета часть денег, которые выделены на застройку микрорайона, где граждане протестуют против сноса и вырубки деревьев и строительства. Чтобы эти деньги пошли не на строительство за счет города объектов, которые никому не нужны, а именно на алиментный фонд. Хорошо, что депутаты озаботились, но этой суммы мало. Ребенку 14 тысяч в месяц не хватит. Если мы принимаем решение помогать детям и платить им алименты, то имеет смысл сумму увеличить. Ведь даже если эти 14 тысяч будут платить, то это все равно не решение вопроса.

Какие сейчас есть механизмы воздействия на мужчин, которые не платят алименты?

Предусмотрено уголовное наказание за злостную неуплату алиментов. Но алиментщик не может признаться злостным, если он платит незначительные суммы. Судебный пристав может выезд из страны закрыть, если есть водительское удостоверение, то его могут отобрать. Как только должник понимает, что дело доходит до суда, что он не может уже уходить от ответственности, то сразу и деньги находятся. Если есть угроза конфискации имущества или изъятия машины, он тут же пойдет и заплатит. Помните, герой Папанова в фильме "Бриллиантовая рука": "А ты вообще живешь здесь по доверенности — квартира моя, машина моя". Вот ситуация та же самая — если у человека есть долги, он оформляет недвижимость на маму, чтобы потом с женой не делиться. А когда возникает вопрос взыскания денежных средств, он гол, как сокол, хотя ездит на "Мерседесе" последней марки.

Бывают и форс-мажорные ситуации, как быть в таком случае, как обезопасить себя от ярлыка "злостного алиментщика"?

Работу всегда найти можно, хотя бы пойти вагоны разгружать. Но мы говорим все-таки о системной проблеме, о том, что государство должно в том числе помогать таким людям, которые хотят платить алименты, но не могут в силу разных обстоятельств. Если он потерял работу, значит, у него должен быть приоритет на бирже труда. Если он хочет взять кредит для выплаты алиментов, то банки должны для этих целей уменьшать процент. Тогда человек может и алименты платить, и работу искать, и долгов больших у него не накопится.