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Автор Василий Амирджанов

Росмолодежь научит распознавать экстремизм

Общество

Дискуссии на тему избавления молодежной среды от радикальных и экстремистских идей давно уже обрели формы соревнования по купированию общественных процессов, "раскачивающих лодку".

На повестке дня создание специальной методички, которая, по замыслу авторов, должна способствовать предотвращению радикализма, экстремизма в молодежной среде и агрессии в интернете.

"Для этих целей будет подготовлено силами экспертов и правозащитников учебно-методическое пособие, ориентированное на молодежь", — сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод, получивший поддержку у Александра Бугаева, руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Александр Брод объяснил, что пособие растолкует молодым людям всю опасность радикальной идеологии, научит, как избежать вербовки во всевозможные сомнительные организации и куда обратиться, если вдруг кто-то предложит вступить на тропу экстремизма.

Попутно методичка разберет схемы предотвращения конфликтов на национальной и религиозной почве, которые, к сожалению, нередки в России. Создание такого труда, если заниматься им всерьез, а не для отчета, потянет на Нобелевскую премию мира, не меньше.

"Планируется в будущем году проведение рабочих встреч с молодежными НКО, студенческими организациями для проведения семинаров, посвященных теме избирательного законодательства, участие в мониторинге избирательных кампаний и в качестве возможных наблюдателей от общественных организаций", — поделился своими планами Александр Брод.

Член СПЧ при президенте России рассказал, что "предложения были встречены с пониманием, дальше продолжится контакт с работниками агентства. И на следующий год будут запланированы публичные мероприятия, экспертные встречи в Москве и в субъектах Российской Федерации".

Если под понятием "эксперт" имеются в виду специалисты уровня ток-шоу и другие любители поговорить за круглым столом под объективами телекамер, то благородный порыв, чтобы все было хорошо, останется на уровне гуманитарных инициатив известного героя мультфильма кота Леопольда.

На мой взгляд, неслучайна и увязка темы избирательного процесса в России с радикализмом и экстремизмом. Основными участниками митингов и других акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму, были молодые представители российского общества.

Когда молодые люди наблюдают взрослых, экипированных в латы, как рыцари Тевтонского ордена, которые винтят гражданина за пользование смартфоном у станции метрополитена, то, вероятно, трудно будет даже компетентным экспертам растолковать правомерность подобных действий силовиков. Судебные же последствия вывиха плеча росгвардейцем вообще вызвали бурю негодования.

Задержание молодых людей на Красной площади с пустыми листами бумаги в руках также проблематично объяснить с точки зрения не только здравомыслия, но и с юридической стороны.

Огромное значение для любого труда, тем более практического пособия, имеют формулировки и определения. Под экстремизмом сейчас понимается любая протестная деятельность. И не важно, протестует человек против плохого обращения с котиками или воровства среди "государевых людей".

Молодые люди задаются и другими вопросами, на которые находят логичные ответы, способные причислить их к тем самым экстремистам.

Объяснить "молодежным экстремизмом" негодование из-за отсутствия реакции государства на то, что у чиновника, да еще при генеральских погонах, есть бизнес за границей, недешевая недвижимость и дорогущие автомобили, наверно, не самая адекватная идея.

Периодически наблюдаю, как высшие должностные лица сетуют на лютое воровство в миллиарды и сотни миллионов рублей. Потом руководство проштрафившихся ведомств и государственных компаний получает ордена и другие номенклатурные поощрения. Все это тоже провоцирует радикальные суждения, подпадающие под репрессии закона об оскорблении власти.

Видимо, именно с такими проявлениями радикализма, в том числе и в виде постов в соцсетях, собираются бороться методичкой. Возмущение бесстыдством и безнаказанностью, возможно, станут называть проявлением агрессии в интернете.

По всем новостным каналам, в том числе и по федеральным, прошли сюжеты о провале восстановления Иркутской области после сильного наводнения. Оказалось, что не только у людей нет жилья, чтобы в человеческих условиях перезимовать, но и компенсационные выплаты остались лишь в виде обещаний. Федеральные власти божатся, что перечислили требуемые суммы, а на месте воз и ныне там.

Молодежь и люди старших поколений, разумеется, реагируют на подобные радикальные противоречия. Кто-то поминает методы товарища Сталина, кто-то крепко выражается, кто-то объединяется в общественные организации, возможно, и революционного толка.

Чем меньше легальных способов выказать свой протест, в том числе и по поводу неоднозначной транспарентности и законности избирательного процесса, о котором Александр Брод собирается потолковать с молодежными НКО, тем выше градус радикализации.

Примечательно, что, используя термины "экстремизм" и "радикализм", не упоминается серьезная проблема терроризма. А эти понятия ни разу не синонимы, а лишь обобщающие термины.

По теме противодействия терроризму написано множество трудов и в большей степени для служебного пользования. Раскрывать широкой публике такие работы не принято, чтобы враги не узнали.

Публикация же методичек по воспитанию молодежи в парадигме отрицания радикальных идей и экстремизма вряд ли будет эффективна, если будет доступна широкой публике и тем более открыто обсуждаться.

Такое обсуждение заявлено, и, скорее всего, в этом случае речь действительно может идти о той самой "лодке", а не о реальной корректировке общественного климата в сторону доброжелательности, включая и интернет-среду.

Как часть финансового отчета о проделанной непомерной работе с мероприятиями и фуршетами, конечно же, любая духоподъемная инициатива вполне жизнеспособна. Но любая борьба с неудобными последствиями никаким образом не затронет первопричины и не приблизит общественное согласие.

Темы москва молодежь методичка александр брод радикальные явления борьба с экстремизмом
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