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Автор Сергей Костин

Как Россия выращивает новых "власовцев"

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До сих пор кипят страсти по поводу предложения немецкого историка, журналиста, называйте его, как хотите, снести памятник советским воинам, погибшим в танковом сражении под Прохоровкой. Мол, победили немцы, а не русские.

Как Россия выращивает новых "власовцев". 404031.jpeg

Кто не помнит — Курская дуга, лето 1943 года. Битва, после которой Красная армия железным катком покатилась на Берлин.

Когда скандал только начался, одни в наших СМИ называли прусского "газетира" "новым" историком, обвиняя его в переписывании истории. Другая информация появилась под заголовком "Шеф бюро ВГТРК: Welt способен лишь на пропагандистские испражнения о России".

Действительно, сильно сказано и по существу. Но где были эти "шефы бюро" отечественных СМИ, когда четверть века уже отечественные "новые" историки исправно обгаживали геройскую Прохоровку и получали за это гонорары. Конечно, в первую очередь, речь шла о переписывании отечественной истории со знаком минус с акцентом на годы Советского Союза.

Причем все делалось до банальности просто: либо выдирались цитаты из боевых донесений о наших боевых потерях, либо все строилось на источниках наших врагов. Впрочем, почему бы и нет. Несколько лет назад мне попалась иллюстрированная книга известного английского издательства Osprey об униформе русской армии XVIII века. Там черным по белому Александр Васильевич Суворов поносился как самый никудышный военачальник Европы. Автор книги, кстати, наш, зато цитаты мемуаров, на которые он опирался, — австрийские. Спрашивается — зачем…

И такой лжи издавалось за последние четверть века в России тоннами. Конечно, можно обвинять в непатриотичности или, еще хуже, в предательстве одного автора. Но где же были редколлегии, главреды, ответственные выпускающие. Да и еще масса людей, которых отнюдь не шокировали подобные материалы, чаще всего на "испражнения" на нашу Родину или Отечество, как сейчас любят писать.

Здесь вспоминается трагикомический случай из истории нынешней Госдумы первых созывов. Один из депутатов при обсуждении бюджета обратил внимание на серьезную ошибку в одной из статей бюджета. Цифра, заявленная министром, отличалась в самом документе на порядок. Понятно — в меньшую сторону. В ответ, как можно принимать документ на словах, представитель правительства, не моргнув, с улыбкой ответил: "Машинистка виновата". А где же были министры, редакторы, наконец, рабочие группы, получающие хорошие зарплаты и ни за что не отвечающие?… Депутатов уломали — приняли.

Так стоит ли удивляться, что западные пропагандисты теперь идут по хорошо проторенному пути наших "новых" историков, журналистов, пропагандистов. При этом, порывшись в интернете, они потратятся только на переводы. Так как, оказывается, русские не умеют воевать, русские варвары, русские насильники и еще черт знает чего — это все русские. Отсчет нынешней войне с памятниками советским воинам в странах бывшего СССР и Варшавского договора — тоже заслуга "новых" историков. И наших тоже.

Вообще, эта тема за последние годы развилась до гомерических размеров. И сегодня мы закономерно пожинаем плоды. Например, сообщения о госизменах представителей госвласти из того же Калининграда. Вопрос в воздух — как же этим типажам преподавали историю в советской или российской школе? И были ли у них деды, которые проливали кровь в борьбе с немецким фашизмом? Ведь речь шла о геноциде русского народа.

Тема Калининграда, который, оказывается, сегодня мнит себя прусским Кенигсбергом, должна срочно заставить изменить внутреннюю политику нынешних властей России. В первую очередь, речь идет о табуированной национальной политике. Тот же народный артист России Владимир Фокин, снявший известный фильм о советской разведке "ТАСС уполномочен заявить", поразился масштабам онемечивания Калининграда. Он сравнил эту ситуацию с Евромайданом. И такая ситуация не только в нашем прибалтийском анклаве.

Так что, читатели, при нынешних реалиях нет никакой гарантии, что в час Х российским экипажам "Искандеров" в спину будут бить не латышские фашисты, как летом 1941 года, а наши родные русские "власовцы".

Впрочем, что это я о "русских". К сожалению, новая Россия табуирует и слово "русский", предпочитая ему обобщенное "российский". Так, может быть, не совсем неправ советник нынешнего президента Украины Зеленского, который закономерно и предложил переименовать русский язык в "российский".

А вы шумите о какой-то Прохоровке…

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Темы историки прохоровка калининград история россии битва под прохоровкой
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