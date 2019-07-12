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Автор Редакция рубрики "Общество"

Политик: надо отвечать на статью Welt о танковом сражении под Прохоровкой

Общество print

Статья о ненастоящем таковом сражении в Прохоровке показала, что в Германии возрождается реваншизм, считает политик Сергей Глотов. Россия, по его мнению, должна ответить.


Третье ратное поле России: сражению под Прохоровкой – 75 лет / Новости от 13.07.2018 19:33

Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф в статье для Die Welt заявил, что никакого крупного сражения под Прохоровской якобы не было, а Красная армия не победила — просто она использовала танкистов-камикадзе, поэтому памятник танкистам у Прохоровки "нужно снести немедленно".

Журналист заявил, что ранее исследователь из Великобритании Бен Уитли нашел в американских архивах "несомненно реальные фотографии, которые доказывают, что у Прохоровки не было никакой победы, как и крупномасштабного танкового боя.

Как сказал "Правде.Ру" член Центрального политического совета, председатель комитета Московского городского регионального отделения политической партии "Патриоты России" Сергей Глотов, эта "омерзительная идея" пришла в голову немецкому журналисту, "потому что Германия хочет и обладает лидерством".

"И реваншистские идеи остаются. Это вписывается в желание создать европейскую армию, что разрешено Лиссабонским договором о развитии Европейского союза. Поэтому время такое, что надо заниматься развитием широкого антифашистского фронта", - заявил политик. По его мнению,"целенаправленной кампании" с нашей стороны не видно.

"У нас создана сеть суворовских, президентских кадетских корпусов, я работаю в Москве, в Останкино, в Марфино. Здесь много детских классов, дети поют песни, разбирают автоматы, ходят строевым шагом, общаются со взрослыми военными людьми. Начинают с НВП, начальной военной подготовки", — отметил Сергей Глотов.

Кроме этого, по словам политика, "нужен хороший контент фильмов о войне, надо проводить различные тематические мероприятия". "Натовцы всегда говорили: "Советский Союз умрет тогда, когда умрет последний советский офицер". Вот они не умерли еще, эти советские офицеры, они еще могут работать на ниве патриотического воспитания", — заметил Сергей Глотов.

Он так же добавил, что надо "могилы в порядок приводить. Захоронить последнего неизвестного солдата".

"В этом смысле Путин прав. Надо везде от болтовни, планов, концепций переходить к пошаговой работе. И в сфере экономики, и в праве, политике, патриотическом воспитании. Нужен результат — человек, который любит родину, готов ее защищать и правильно настроен", — резюмировал Сергей Глотов.

Как сообщала "Правда.Ру" российский военный историк Алексей Исаев считает, что появление статьи в Welt связано с тем, что "немцам хочется как-то задрапировать за всеми этими криками про "памятник и потери" тот факт, что появление крупного советского резерва было не вскрыто германским командованием".

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Темы фашизм германия курская битва сергей глотов битва под прохоровкой
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Политик: надо отвечать на статью Welt о танковом сражении под Прохоровкой
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