Weekendavisen: Запад забывает, что Германия была разбита СССР

Мир забывает, что фашистскую Германию во Второй мировой войне победил Советский Союз.

Об этом пишет датская еженедельная газета Weekendavisen.

Годовщина вторжения в Нормандию, например, празднуется "со всей помпой", а наступление, которые произошло почти в это же время, но на Восточном фронте, игнорируется.

Наступление же это, сообщает Weekendavisen, было куда более масштабнее, чем вторжение в Нормандию.

Речь, пишут авторы материала, идет об операции "Багратион" — наступлении советских войск, которое освободило Белоруссию. Своим названием операция, напоминают в Дании, обязана Петру Ивановичу Багратиону — именитому русскому генералу времен войны с Наполеоном.

То наступление, сообщает Weekendavisen, началось 23 июня 1944 года, через несколько недель после так называемого Дня Д — высадки союзников в Нормандии. Операция "Багратион", считают историки, принесла Германии крупнейшее поражение не только во Второй мировой войне, но и во всей немецкой военной истории.

В операции "Багратион", пишут авторы материала, участвовало порядка трех миллионов советских солдат. В Нормандии, на севере Франции, напоминает Weekendavisen, после вторжения 6 июня сосредоточились лишь 326 тысяч солдат союзников.

В тех боевых действиях советская армия потеряла 750 тысяч солдат — они были убиты, ранены или же пропали без вести.

Высадка в Нормандии обошлась союзникам в 200 тысяч раненых и убитых — потери огромные, пишут авторы материала, но с потерями СССР несравнимые.

Западные же средства массовой информации, сетуют в Дании, 75-ую годовщину Дня Д в Нормандии — события, безусловно, важного — отметили широко. Но смиренно и услужливо промолчали по поводу операции "Багратион" — операции как минимум не уступающей Дню Д в значимости.

Исход войны с Германией решился на Восточном фронте, пишут авторы материала. Три четверти немецких потерь во Второй мировой войне приходятся именно на кампанию против СССР.

Советские войска получали обширную материальную помощь от западных союзников, но победа над нацистской Германией была одержана в первую очередь "русской кровью", а не "американским капиталом", резюмируют журналисты из Weekendavisen.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания из США не поместила СССР на монету о победителях во Второй мировой.

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