Компания из США не поместила СССР на монету о победителях во Второй мировой

Частная американская компания Bradford Exchange к 75-летию окончания Второй мировой войны выпустила сувенирную монету.



Перед крушением: видео полета разбившегося в США самолета времен Второй мировой войны / Новости от 18.11.2018 05:42

Об этом сообщает официальный сайт компании из США.

На обратной стороне монеты изображены "подлинные и драматические" события той войны, а на лицевой - флаги союзников армии Соединенных Штатов Америки. Примечательно, что флага СССР на лицевой стороне сувенирной монеты нет. Флаги Великобритании и Франции же, например, присутствуют.

Российские и западные средства массовой информации попытались получить у руководства Bradford Exchange комментарий с пояснениями причин отсутствия советского флага, но безуспешно.