Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки предало огласке документы, подтверждающие версию о бегстве Адольфа Гитлера из Германии в последние дни Второй мировой войны.
Документы, опубликованные ФБР, гласят о том, что Гитлер мог скрыться в Аргентине.
В докладе, датированном 21 сентября 1945 года, сообщает о том, что Адольфа Гитлера в Аргентину доставила подводная лодка. Местные власти, говорится в докладе, якобы предоставили ему надежное убежище на юге страны.
Примечательно, что эта информация была направлена тогдашнему руководству ФБР. Оно, однако, не сочло предоставленную информацию достаточной для поиска.
В то же время в документах упоминается человек, который якобы видел фюрера в Буэнос-Айресе в 1950-ых годах. Информатора подвергли тщательному допросу, но выяснилось, что в молодости он пережил серьезную автомобильную аварию и с тех пор страдает от галлюцинаций и помутнений рассудка.
Отметим, что в западных средствах массовой информации материалы о бегстве вождя нацистов появляются регулярно. Отечественные же историки уверены, что в расследовании судьбы Гитлера давно поставлена точка. Он покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года, когда Берлин штурмовала советская армия.
Останки фюрера, указывают советские и российские историки, были найдены и идентифицированы. Они хранятся в России и неоднократно проверялись на подлинность.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известная российская писательница Елена Чижова обвинила Иосифа Сталина в пособничестве Адольфу Гитлеру.
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