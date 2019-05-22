ФБР опубликовало секретные документы о бегстве Адольфа Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки предало огласке документы, подтверждающие версию о бегстве Адольфа Гитлера из Германии в последние дни Второй мировой войны.



Потомок Гитлера раскритиковал Трампа и похвалил Меркель / Новости от 13.10.2018 20:18

Документы, опубликованные ФБР, гласят о том, что Гитлер мог скрыться в Аргентине.

В докладе, датированном 21 сентября 1945 года, сообщает о том, что Адольфа Гитлера в Аргентину доставила подводная лодка. Местные власти, говорится в докладе, якобы предоставили ему надежное убежище на юге страны.

Примечательно, что эта информация была направлена тогдашнему руководству ФБР. Оно, однако, не сочло предоставленную информацию достаточной для поиска.

В то же время в документах упоминается человек, который якобы видел фюрера в Буэнос-Айресе в 1950-ых годах. Информатора подвергли тщательному допросу, но выяснилось, что в молодости он пережил серьезную автомобильную аварию и с тех пор страдает от галлюцинаций и помутнений рассудка.

Отметим, что в западных средствах массовой информации материалы о бегстве вождя нацистов появляются регулярно. Отечественные же историки уверены, что в расследовании судьбы Гитлера давно поставлена точка. Он покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года, когда Берлин штурмовала советская армия.

Останки фюрера, указывают советские и российские историки, были найдены и идентифицированы. Они хранятся в России и неоднократно проверялись на подлинность.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известная российская писательница Елена Чижова обвинила Иосифа Сталина в пособничестве Адольфу Гитлеру.

Читайте также:

Почему многие считают, что Гитлер умел в Аргентине.