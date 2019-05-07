Российская писательница обвинила Сталина в пособничестве Гитлеру

Российская писательница, лауреат престижной литературной премии "Русский Букер" Елена Чижова заявила, что руководитель СССР Иосиф Сталин способствовал планам Адольфа Гитлера уничтожить Ленинград.

Об этом Чижова написала в своей статье для швейцарской газеты Neue Zurcher.

По словам писательницы, Сталин ненавидел Ленинград. "Два монстра-диктатора", пишет в своей статье Елена Чижова, "в четыре руки" уничтожали город.

В то время, например, как Гитлер морил голодом население Ленинграда, заявляет Чижова, Сталин "и его пособники" так и не организовали снабжение осажденного города продуктами питания.

По мнению Елены Чижовой, Иосиф Сталин ненавидел Ленинград из-за "способности к независимому мышлению" у его жителей. Руководитель СССР, уверена она, желал "вырвать с корнем" эти самые способности "для укрепления богоподобной власти".

Напомним, что блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941-го года, длилась почти 900 дней. Она была прорвана лишь в 1943-м году. Полного снятия блокады жителям Ленинграда пришлось ждать еще год — вплоть до 27 января 1944-го.

Считается, что в ходе блокады сгинули 632 тысячи человек. Лишь 3 % от этого числа погибли от бомбежек и артобстрелов. Остальные жители города умерли от голода.

Отметим, что на протяжении долгих лет блокады продовольствие в город доставлялось по льду Ладожского озера. Этот путь прозвали Дорогой жизни.

Фото: Commons:RIA Novosti