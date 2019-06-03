Профессор истории из США напомнил о решающей роли СССР в победе над Германией

Карл Куалс, профессор истории из Соединенных Штатов Америки, напомнил общественности о решающей роли СССР в освобождении Европы от фашистской Германии.

Соответствующее заявление историк опубликовал на своей личной странице в социальной сети Facebook.

Карл Куалс заявил, что Советский Союз сделал для победы во Второй мировой войне больше, чем какое-либо другое государство.

США и страны Европы же, отметил преподаватель, наоборот, "умиротворяли" Адольфа Гитлера на протяжении целого десятилетия.

Многие страны, признал Куалс, воевали против Третьего Рейха. Но, отметил историк, лишь на заре той масштабной войны.

Красная армия "сражалась и умирала в течение трех лет" до того, как союзники открыли второй фронт, напомнил профессор.

Напомним, что союзные войска высадились на севере Франции лишь в июне 1944 года.