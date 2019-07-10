Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество
Практика Семья Отдых Дневник автостопщика День в истории Соцсети Расследования
Автор Редакция рубрики "Общество"

Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие

Общество print

Российский историк объяснил, почему к 75-летию великой Победы появились предложения из Германии снести памятник, посвященный победе советских войск на Прохоровском поле.

Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие. 403942.jpeg

Как заявил немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф в статье для Die Welt, никакого крупного сражения под Прохоровской якобы не было, а Красная армия не победила — просто она использовала танкистов-камикадзе.

"Поскольку это немецкое СМИ, то надо смотреть, как эта ситуация выглядит со стороны немцев — все-таки этот "голос" доносится из Германии. Почему он доносится? На мой взгляд, это связано с тем, что немцам хочется как-то задрапировать за всеми этими криками про "памятник и потери" тот факт, что появление крупного советского резерва было не вскрыто германским командованием",- сообщил в интервью Pravda. ru российский военный историк Алексей Исаев.

"То есть, появление на поле боя целой танковой армии оказалось внезапным и неожиданным. О том, что появились танки, те, кого они атаковали, узнали от передовых окопов — откуда стали подниматься фиолетовые ракеты. Все те планы, которые были у германского командования группы армий "Юг" до 12 июля, отправились в помойку",- отмечает кандидат исторических наук.

"И поэтому немецкая сторона, напирая на факт о достаточно больших потерях Красной армии (который в советское время не афишировался), стремится создать такой образ: немцы всегда действовали безупречно, и их атаковали страшные орды монголов с бесконечными патронами, бесконечными танками, и только из-за идиота-фюрера они проиграли. Они стремятся создать благостную для себя картину событий, хотя она была совершенно не благостной",- поясняет внештатный сотрудник Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации.

Ответил эксперт и на вопрос, с чего вдруг господин Свен Келлерхоф выступил с таким предложением снести памятник именно сейчас.

"Что было 75 лет назад? Чудовищный разгром немецкой армии в Белоруссии, начало Львовско-Сандомирской операции, в результате которой немецкие войска были изгнаны с территории Украины, были освобождены восточные регионы Польши. Соответственно, немецкий журналист может постонать про то, как было плохо, про какие-нибудь лагеря военнопленных, но вспоминать о поражении — это такой удар по самолюбию. Поэтому в круглую дату, создав информационный шум, хочется вспомнить об эпизоде, который можно выставить в благостном свете, хотя в благостном свете он выставляется только путем умолчания",- считает он.

"Так что причины как раз вполне очевидны. Если они станут вспоминать на внутреннем уровне, что они могут вспомнить? На Западном фронте еще ближайшая годовщина — начало американского наступления под Сен-Ло и разгром немцев и окружение их под Фалезом. А так можно покричать про Прохоровку и этим шумом затенить то, что будут вспоминать про "Багратион", Фалез и прочее",- заключил Исаев.Беседовала Лада Коротун

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы гитлер фашисты курская битва танковая армия великая победа битва под прохоровкой великая отечественная война
Обсудить
Актуальная аналитика
Общество
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Новости Грузии
Зурабишвили не смогла опровергнуть слова Путина о геноциде осетин и абхазов
Здоровье и профилактика
Хлеб: быть или не быть
Новости Все >
Замдиректора Росгвардии Меликов может стать сенатором
В Екатеринбурге 7-летний мальчик работает кондуктором автобуса
ФГР займется организацией похорон погибшей в Польше гандболистки
В минской песочнице приковали игрушки цепями
Кандидаты в губернаторы Петербурга отрицают договоренности со Смольным
Ройзман раскритиковал реакцию Госдумы на выходку грузинского журналиста
Программа-шпион научилась читать переписки в Telegram и WhatsApp
Российские ученые создали радар для обнаружения наркотиков
Во Владикавказе будет два футбольных клуба - и "Спартак", и "Алания"
В городах Югры действует радикальное движение "Домой в СССР"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ

Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.

Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Новости Украины
На саммите ЕС-Украина было стыдно обеим сторонам
Наука и техника
New York Post: малайзийский Boeing MH370 могли уничтожить преднамеренно
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию

Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи

Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Мир. Новости мира
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Новости Грузии
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Религия
Священник РПЦ: женщины "слабее умом, чем мужчины"
Политика. Новости и аналитика
Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке

Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.

Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке
"Ведомости": грузчики "Шереметьева" получают зарплату в 200 тыс рублей
Новости Москвы сегодня
"Ведомости": грузчики "Шереметьева" получают зарплату в 200 тыс рублей
Власть
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Культура
"Ласковый май" прекратит выступать в Грузии из-за оскорблений Путина
Любовь Степушова Стальные нервы Мадуро вынудили Гуайдо на переговоры Любовь Степушова Рустем Сафронов Трамп посоветовал недовольным мигрантам уехать из США Рустем Сафронов Инна Новикова Инна Новикова: власти Грузии не будут извиняться Инна Новикова
Комментарии
В соцсетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии
В соцсетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии
Директор "Рустави-2" пообещал мочиться в экспортное для России вино
Директор "Рустави-2" пообещал мочиться в экспортное для России вино
Директор "Рустави-2" пообещал мочиться в экспортное для России вино
Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке
Жириновский предложил Госдуме отказаться от деклараций о доходах
В соцсетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии
В городах Югры действует радикальное движение "Домой в СССР"
В соцсетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии
Эксперт: возможный дефолт в США негативно скажется и на экономике РФ
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Директор "Рустави-2" пообещал мочиться в экспортное для России вино
В соцсетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии
Российским банкам могут разрешить обслуживать клиентов дистанционно
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Саакашвили сломал руку пожилой женщине в суде
Грузинские оппозиционеры посетят Москву
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Временные трибуны стадиона в Екатеринбурге могут остаться до 2023 года
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ