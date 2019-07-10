Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие

Российский историк объяснил, почему к 75-летию великой Победы появились предложения из Германии снести памятник, посвященный победе советских войск на Прохоровском поле.

Как заявил немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф в статье для Die Welt, никакого крупного сражения под Прохоровской якобы не было, а Красная армия не победила — просто она использовала танкистов-камикадзе.

"Поскольку это немецкое СМИ, то надо смотреть, как эта ситуация выглядит со стороны немцев — все-таки этот "голос" доносится из Германии. Почему он доносится? На мой взгляд, это связано с тем, что немцам хочется как-то задрапировать за всеми этими криками про "памятник и потери" тот факт, что появление крупного советского резерва было не вскрыто германским командованием",- сообщил в интервью Pravda. ru российский военный историк Алексей Исаев.

"То есть, появление на поле боя целой танковой армии оказалось внезапным и неожиданным. О том, что появились танки, те, кого они атаковали, узнали от передовых окопов — откуда стали подниматься фиолетовые ракеты. Все те планы, которые были у германского командования группы армий "Юг" до 12 июля, отправились в помойку",- отмечает кандидат исторических наук.

"И поэтому немецкая сторона, напирая на факт о достаточно больших потерях Красной армии (который в советское время не афишировался), стремится создать такой образ: немцы всегда действовали безупречно, и их атаковали страшные орды монголов с бесконечными патронами, бесконечными танками, и только из-за идиота-фюрера они проиграли. Они стремятся создать благостную для себя картину событий, хотя она была совершенно не благостной",- поясняет внештатный сотрудник Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации.

Ответил эксперт и на вопрос, с чего вдруг господин Свен Келлерхоф выступил с таким предложением снести памятник именно сейчас.

"Что было 75 лет назад? Чудовищный разгром немецкой армии в Белоруссии, начало Львовско-Сандомирской операции, в результате которой немецкие войска были изгнаны с территории Украины, были освобождены восточные регионы Польши. Соответственно, немецкий журналист может постонать про то, как было плохо, про какие-нибудь лагеря военнопленных, но вспоминать о поражении — это такой удар по самолюбию. Поэтому в круглую дату, создав информационный шум, хочется вспомнить об эпизоде, который можно выставить в благостном свете, хотя в благостном свете он выставляется только путем умолчания",- считает он.

"Так что причины как раз вполне очевидны. Если они станут вспоминать на внутреннем уровне, что они могут вспомнить? На Западном фронте еще ближайшая годовщина — начало американского наступления под Сен-Ло и разгром немцев и окружение их под Фалезом. А так можно покричать про Прохоровку и этим шумом затенить то, что будут вспоминать про "Багратион", Фалез и прочее",- заключил Исаев.Беседовала Лада Коротун