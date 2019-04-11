"Лайфхаки" для тех, кто готовится к ЕГЭ

В начале лета выпускников ждет ЕГЭ — событие, которое поможет им поступить в высшее учебное заведение, закончить школу и начать взрослую жизнь. Единый государственный экзамен приносит с собой множество переживаний, бессонных ночей и страха перед комиссией, камерами, наблюдателями или обычными тестами. А эти тесты ребята решают на протяжении всего учебного года: они точно не знают, что может попасться им на экзамене, но примерные задания и их тематика, специфика зачастую бывают известны. Но даже самые стойкие и знающие ребята не могут справиться с волнением и делают ошибки.

Поэтому ЕГЭ — это не только проверка знаний, но и возможность посмотреть на психическое состояние ребенка, его стойкость и восприятие, принятие правильных решений и возвращение в привычное состояние. Чтобы подготовиться в сдаче экзамена, нужно не только постоянно решать тесты или писать сочинения. Какие лайфхаки помогут остаться в строю до сдачи ЕГЭ?

Практическая подготовка к сдаче ЕГЭ

1. Старое доброе конспектирование может стать действительным помощником в подготовке к экзаменам. Объем информации действительно очень велик, ученику довольно сложно справляться с ним. Особенно тяжело приходится тем, кто плохо воспринимает все на слух. Прочитанный в учебнике материал или продиктованная преподавателем лекция по истории — все должно быть перенесено в хорошо оформленные конспекты.

Конспектирование помогает еще раз прорабатывать в голове уже услышанную или увиденную информацию, ведь у рук тоже есть память. Часто они помогают в трудный момент, когда не получается вспомнить нужные даты или временные рамки.

В XXI веке можно не использовать для ведения конспекта толстую тетрадь, не носить с собой пенал, ручки, маркеры или выделители. Заметки в планшете или телефоне помогут отлично справляться с задачей. В гаджеты можно скачать специальную программу и управляться с ней с помощью одного стилуса. Но любители вести различные дневники, следить за оформлением могут спокойно покупать обычный конспект и давать волю фантазии, совмещая ее с пользой для получения знаний.

2. Если ЕГЭ нужно сдавать по несколько предметам (а так почти у каждого школьника), то процесс подготовки превращается в бесконечный приход новой информации. Совсем скоро она начинает путаться в голове, перемешиваться и сбивать ученика. Данный пункт особенно затрагивает предметы гуманитарного характера. В них есть множество данных, фактов, которые стоит заучивать наизусть, чтобы успешно сдать экзамен.

Выпускнику отлично помогут различные средства для систематизации: он может использовать в процессе обучения различные карточки, схемы, таблицы, графики и другое. Хорошим примером является и перенос терминов в тетради и применение его для выполнения реального задания. Мозг запомнит, что сам термин находился на одной стороне тетради, а его определение — на другой. Можно делить материал по темам, использовать хронологию или составлять новую систему для более удобного запоминания.

3. Использование в подготовке фото-, видео- и аудиофайлов поможет не только разнообразить процесс, сделать его интереснее. Аудиалы и визуалы могут вынести из него огромную пользу. Ребята, плохо воспринимающие информацию таким образом, могут найти интересные и проверенные сайты для поиска нужных данных. Многое можно найти в зарубежных источниках. Можно смотреть видео о выдающихся личностях, событиях, поэтах и писателях. Часто в интернете можно встретить ролики блогеров, рассказывающих о тонкостях сдачи определенного экзамена — такие видео тоже будут полезными.

Психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ

Подготовиться в единому государственному экзамену и быть морально готовым к его сдаче — две разных вещи. Заучивание информации, распорядок дня и постоянные занятия с репетитором — после всего этого выпускник превращается во все более ответственного человека, знающего, что он работает на результат.

Но часто результатом выставляют лишь цифры, полученные за тот или иной экзамен. Ребята же получают большой опыт, множество знаний и потраченных нервов. Они сталкиваются с тяжелым процессом, сильно влияющим на общее состояние организма. Особенно это сказывается на учениках, знающих цену собственным стараниям.

Что может помочь в подготовке к ЕГЭ и процессу написания этих важных "послешкольных" экзаменов?

1. Аналогии помогают в любом процессе обучения новому. Процесс получения знаний может быть осложнен тем, что мозг начнет отказываться от привычных методов: они покажутся скучными, неинтересными или просто нерабочими. Ассоциация с определенной вещью или событием поможет создать нужный образ в голове, вспомнить дату и воспроизвести информацию в правильном виде.

Данный способ можно использовать в подготовке к любому экзамену. Главное — научиться верно пользоваться аналогиями. Они могут многое подсказать и рассказать, когда кажется, что мозг уже не может вспомнить нужное. Например, в английском правила или разбор времени можно запоминать с помощью ассоциаций с определенными отрывками или предложениями. Они будут ориентирами и укажут правильное направление.

2. Методика спирали станет отличным помощником в изучении совсем нового и пока неизведанного. Тема проходится постепенно, она разбивается на специальные этапы, которые позволяют расширять палитру знаний и лучше углубляться в предмет.

Как пример можно взять изучение языка: человек сначала берется за буквы, потом за слова, словосочетания, различные идиомы, полезные слова, предложения. Он начинает узнавать предмет по восходящей, его знания не комкаются и не забываются из-за правильного подхода к обучению.

Без единой системы сохранить все полученные знания в нужном виде довольно проблематично. Они могут не найтись даже в самой сложной ситуации. Весь материал, который находится в голове, будет структурирован и расставлен по правильным полочкам. Выпускнику будет гораздо легче ориентироваться и выбирать нужные знания исходя из сложности задания, которое нужно выполнять.

3. Самоконтроль является одним из важнейших правил, помогающих успешно сдать единый государственный экзамен. За учеником могут следить преподаватели, родители и репетиторы. Но они не могут решить за него тесты, заставить его вместо игры в компьютер сесть писать сочинение, а после уроков отправиться в клуб для подготовки к ЕГЭ по английскому.

Этот экзамен начинает готовить выпускника к тому, что в дальнейшем все будет зависеть от его желания, возможностей и способностей. Ему может быть сложно отказываться от привычных занятий или менять их на скучную подготовку к экзамену, но только такой способ может привести к хорошему результату, большим баллам и радости после сдачи экзаменов, помогающих поступить в высшее учебное заведение.

Источник фото: официальный информационный портал единого государственного экзамена в Facebook

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