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Автор Редакция рубрики "Общество"

"Решить проблемы пожилых сложно, но можно - главное начать"

Общество » Практика » Как отстоять права

У нас этого уже давно остро не хватает. В России острый недостаток койко-мест для пожилых людей — уже около двух миллионов. Они живут дома, хотя должны по медицинским показаниям находится в специализированных социальных учреждениях. Быстро решить вопрос можно именно использованием залогового имущества.


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Как это возможно сделать, с чего начать, "Правде.Ру" рассказал председатель совета директоров Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

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— Герман Сергеевич, вы предлагаете отдать объекты недостроя и объекты, находящиеся в банковских залогах, в социальную сферу для домов престарелых. Но куда именно можно было бы их отдать — в какую структуру? И как это стимулировать?

— У меня нет точного ответа. Но не обязательно даже отдавать их совсем, можно передавать в управление. Возможно, надо будет создать что-то типа агентства по страхованию вкладов, только, конечно, не именно АСВ, а, допустим, это будет агентство каких-то социальных услуг. Но обязательно нужно, чтобы у этого всего была государственная основа.

Мы создаем совершенно новую историю. Поэтому пока многое непонятно. Так же, как не было ответов, когда мы создавали ИРИ (Институт развития интернета. — Ред.) и делали там абсолютно новые вещи. Нам надо определить концепцию, общие положения. Что и как будет конкретно, должны решать те, кто там будет работать. Я вижу фрагменты рынка, у меня есть какой-то опыт.

Я вижу, что у банков есть миллионы квадратных метров недвижимости. Из этих миллионов сотни тысяч подходят под дома престарелых (или назовем их — специализированные учреждения). Отбирать их, конечно, не надо. Надо сделать это, не ущемляя интересы банков. Надо сделать так, чтобы банки были заинтересованы.

Мы сейчас, ради интереса, начали вести переговоры с одной из компаний по покупке аналогичной недвижимости, чтобы они это сделали. Но у них нет стимула. Хотя они говорят: пусть продается. Хотя если сейчас есть, к примеру, сто миллионов квадратных метров, потом будет 95, 90… Важно, что такие объекты есть, а путь поиска можно определить.

Сначала надо посчитать, сколько будет стоить два миллиона койко-мест. Конечно, нет таких денег, чтобы сделать все это с нуля. И никто не будет в это вкладывать такие огромные деньги. Но здесь и не надо этого требовать ни от кого, в том числе от государства. От государства можно просить ровно только то, что оно может дать.

Здесь, пожалуйста, вот вам будет история: первое — это социальное страхование. Так постепенно надо двигаться в сторону введения социальных страховок по уходу. Второе — изыскивать способы стимулировать коммерческие банки, чтобы они свои залоги инвестировали залогами в "социалку". Это простые истории, они достаточно всем понятны.

— Вообще, кого-то мотивировать, уговаривать всегда сложно, потому что бывает так, что даже когда предлагаешь даже самые выгодные проекты, находятся те, которые говорят: ни за что и никогда…

— Мы это в Институте развития интернета (ИРИ) уже проходили. Мне говорили: "Вот розничный экспорт для кого вы делаете?" Я отвечал: "Пока его нет, мы даже не можем узнать спрос. У нас нет объекта". А они уже спрашивают: "А кто будет за рубеж продавать товар?" Я говорю: "Коллеги, когда мы это сделаем, тогда они и появятся". И сейчас такие люди и организации появились.

Так же и здесь. Мне, кстати, всегда еще говорят: "Герман, у нас просто такая особая страна. Нам просто не нужно столько. У нас есть 250 тысяч коек, это естественный спрос". Я же говорю: "Коллеги, это не так. Спрос колоссальный".

— А ведь еще врачей столько нужно. Зачем их понадобилось сокращать?

— Да, а ведь есть еще подобные детские истории. Мы над этим тоже работаем. Есть масса проблем у ДЦП-шников и аутистов. Я здесь больше смотрю с точки зрения цифровых технологий, которые могли бы в решении этих проблем помочь. Там постепенно собираются люди, которые в целом понимают, куда идти. Потом начинаются более конкретизированные действия.

— Но ведь, кроме того, мало определить, что человек нуждается в уходе и должен находиться в специальном учреждении. Он может совсем не хотеть переселяться туда. Многие такие люди, хоть и реально нуждаются в уходе, несмотря ни на что хотят оставаться в привычных условиях. И вы его не вытащите никуда. Как быть с этим?

— Это одна из самых болезненных проблем. Это даже не наш, а международный опыт. Самая сложная часть истории именно в том, что есть очень разные люди, в том числе те, кто предпочитает жить один. У них есть компьютер, соцсети, чатики, еще что-то по минимуму, и им вполне этого хватает.

А есть люди, которые в дорогущих домах престарелых, им все условия уже сделали в отдельной палате, а они говорят: "Я не хочу, я хочу, чтобы нас в палате было двое или трое". Есть такие социальные люди. Поэтому должны быть разные возможности. Есть семья, которая должна все это решать. У нас государство иногда грешит тем, что лезет в дела семьи. Не надо никогда лезть в семью. Это отношения людей, их совместное решение.

Я знаю тех, кто ходит и совершает героический, но, на мой взгляд, ненужный подвиг. Мне кажется, что ухаживать за пожилым человеком и убирать все именно потому, что так принято, — это не очень правильно. Правильно, действительно, искренне любить своего родственника и оплачивать домработницу, оплачивать условия, если это необходимо. Если человек может сам себя обслуживать и он хочет так жить, пусть он живет так. Кто же мешает?…

Другой вопрос, мы же постоянно слышим, что каждый день в городе Москве появляются люди, которые ушли из дома. Это как раз те "клиенты", которые, по идее, должны были бы жить в специализированных учреждениях. Но у нас, знаете ли, чуть ли не главная проблема, что мы не знаем, как назвать: дом престарелых, специализированное учреждение… У кого-то сразу всплывает, как генетически чипированный, 37-й год.

Да назвать-то можно как угодно — санаторий или профилакторий. Главное, чтобы пожилые люди, которые нуждаются в помощи (а таких у нас очень много) могли жить спокойно и комфортно, с возможностью выходить на улицу, с гарантированными прогулками, с заботой, с социализацией…

Продолжение следует...

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы банки пожилые Точка зрения качество жизни Герман Клименко уход за пожилыми дома престарелых социальная защита залоговое имущество социальные программы
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"Решить проблемы пожилых сложно, но можно - главное начать"
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