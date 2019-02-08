Государство не готово к работе с пожилыми

Почему государство не готово к работе с пожилыми? Зачем нужно создавать общественный Институт возраста? Чем он будет заниматься — только проблемами граждан старшего возраста или всех?

Обо всем этом и многом другом рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой председатель совета директоров Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

— Герман Сергеевич, сейчас реализуется ваша очередная идея — создается Институт возраста. Вы говорили, что это общественная организация, которая будет решать проблемы пожилых людей, "поскольку наше государство абсолютно не готово к работе с этими гражданами" (я цитирую ваши слова). Действительно, сразу вспоминается наша свежая пенсионная реформа…

— Это еще раз доказывает, что я прав. Есть по этому поводу комментарии нашего министра финансов потрясающие совершенно — о том, что они не ожидали… Это, конечно, говорит о том, что государство совершенно не готово работать в данном направлении.

— Давайте поговорим по поводу того, насколько государство не готово с этим работать. Ведь все-таки был заявлен ряд каких-то знаковых мероприятий и мер в связи с ситуацией с пенсионерами. В том числе, приняты меры к тому, чтобы теперь работодатели не увольняли людей предпенсионного возраста. Много говорилось о разных льготах, которые предполагаются.

— Институт возраста (мы его не назвали институтом долголетия, это все-таки все возраста) — такой взгляд на медицину, на социум через возраст. Можно посмотреть на социум через работу. "Деловая Россия", например, смотрит через такую призму. Можно смотреть через здоровье, этим минздрав занимается. А можно посмотреть в общем — по проблеме возрастов.

Но сейчас одна из острых тем (это будет в ближайшее время одним из самых серьезных направлений) — действительно, работа с возрастными людьми. И государство наше не готово к этому абсолютно, что бы оно ни говорило. Есть же факты. И эти факты крайне просты.

Мы, в принципе, такие же, как американцы и европейцы. У нас есть айпады, айфоны, мерседесы… Структура потребления в России и в Европе в целом совпадает. Мы просто чуть-чуть победнее. Но внешние признаки проявления этого сходства есть.

Что касается пожилых людей, они с возрастом, к сожалению, болеют и требуют специального к себе отношения. Во всем мире люди, которые болеют, не содержатся дома, это жестоко. Человек с деменцией, с альцгеймером не может находиться в той классической квартире, в которой мы с вами привыкли жить.

Не должно быть доступа в ванную, к открытой батарее, должна быть закрытая газовая плита. Эти люди требуют присмотра, причем не просто присмотра. У нас в России как-то укоренилось, что за родителями должны ходить именно дети. Мне кажется, что это одно из самых больших заблуждений, даже хуже того.

Пожилой человек требует специализированного ухода — и не час в день, а вообще постоянно. Поэтому есть такой индикатор. В Америке, в Германии, во Франции примерно два процента населения живут в специализированных домах престарелых, в тех самых отелях, которые нам показывают по телевизору, когда говорят про серебряный возраст.

Там есть обязательно озерко, скамеечка, удочка… Это не санаторий в классическом виде, потому что у пожилых людей разные группы заболеваний. Эти дома и количество людей в них везде одинаковы. В Америке шесть миллионов человек живут в таких домах престарелых.

— Это два процента населения?

— Да, у них 340 миллионов человек, получается около двух процентов. А у нас в таких домах живет 0,2 процента. Просто при социализме, когда у нас пошла перестройка, под нож пошли школы, детсады и роддома, от всей "социалки" избавлялись. Естественно, были ликвидированы и почти все дома престарелых. Мы были молодые, нам было лет тридцать…

— И реформаторы были молодые, когда к власти приходили…

— Это все-таки все мы отчасти. Я говорю про поколенческую историю. Когда человеку 30 лет, меньше всего он думает о старости и болезнях, о том, что если он сегодня ест жирную пищу, то через 30 лет это отразится на печени. Вот прошло 30 лет, и мы стали задумываться о чем-то.

Капитализм, как нас учили, с точки зрения потребления действительно работает. Когда вам нужно что-то купить и есть дефицит, просто переплачиваете в два раза — и вы это получаете. Санкционный сыр вам очень хочется, ну, съездите во Францию, заберите, привезите. Даже можно купить где-то…

А вот получить достойный сервис для пожилых людей очень важно, но эта тема у нас как бы табуирована, так исторически получилось. Я думаю, что это связано с низкой религиозностью нашего общества, хотя номинально она выглядит как высокая религиозность. Но все-таки мы все — наследники социализма. Мы, с одной стороны, колем яйца, но при этом мы не готовы говорить о будущем, не пишем завещаний…

Есть ряд табуированных тем. Например, мы не говорим о сиделках, хотя рынок сиделок — потрясающий по объему. Условно говоря, мы всех валим в рынок такси. Девяносто тысяч таксистов! Мы говорим: "Это восхитительно, колоссально, "Яндекс" — молодец. Триллиарды стоит". А у нас только в Москве и Московской области — 500 тысяч квартир, где лежат люди со стопроцентной неспособностью себя обслуживать. Пятьсот тысяч!

— То есть получается, их обслуживают 500 тысяч сиделок?

— Либо сиделок, либо частных лиц, либо детей — не важно. И эти люди потребляют специализированные таблетки, памперсы и т. д. Они требуют специализированного ухода, но лежат в квартирах. Их моют в ваннах, хотя там должны быть душ, биде… И вообще, много чего должно быть специализированного.

Должны быть и нормальные этические истории. Но нет санаториев, которые можно было бы переоборудовать. А спрос на самом деле растет. Кто бы что нам ни говорил — это простая физика. У многих людей в преклонном возрасте появляются элементы деменции, болезнь Альцгеймера… Логично, что обычная плита и многое другое — зоны опасности. Человек может просто уйти из дома и потеряться.

Но наше государство этим заниматься совершенно не готово. Оно даже не видит такой проблемы. Поэтому мы и создаем такую общественную организацию.

Продолжение следует…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: flickr.com/ Ali Eminov

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