Как живут и должны жить старики?

Как обеспечить нашим пожилым людям достойную старость? Как это делается за границей? С чего начать? Что для этого может сделать государство, бизнес и общество? Обо всем этом и многом другомглавному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал председатель совета директоров Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

— Герман Сергеевич, как можно обеспечить пожилым больным людям достойную старость? И с чего начать?

— Нам надо начать хотя бы формулировать задачи по обеспечению достойной старости. Понятно, что есть несколько путей к этой цели. Есть путь Германии, где существует такое понятие, как страховка по социальному уходу. У немцев — большой кондуит, очень толстый, колоссальный. К человеку приезжает специальный врач, смотрит на него и говорит: "Ножками подрыгай, так — пункт 22".

Немцы в этом плане очень педантичны, там чуть ли не тысяча пунктов определений. Но немцы стремятся содержать людей дома, а не в домах престарелых, потому что это, конечно же, еще важная для них история. Сразу надо признать, что пожилые люди стремятся быть дома, в привычной среде, поэтому всегда есть такая дихотомия процесса.

По медицинским показаниям человеку нужно жить в санатории, а он хочет жить дома и дома ему комфортнее. И вот немцы стремятся к этому. У них процентное соотношение находящихся в домах престарелых меньше, чем в Америке. Немецкий бюргер с родителем 75 лет с легкими элементами деменции может получать от германского правительства, если он отказывается от дома престарелых, 1700-1800 евро на сиделок и другие нужды по уходу пожилым человеком.

— Но он их тратит на сиделок? Он обязан как-то отчитываться?

— Мне кажется, это только у нас, когда Владимир Владимирович Путин сказал, что надо женщине дать за второго ребенка 200 тысяч рублей, тут же выходит депутат Госдумы, женщина, и говорит: "Как это мы ей дадим 200 тысяч рублей, а если она их пропьет?" Вот просто великолепно…

Давайте государство не будет создавать еще одной структуры, которая будет контролировать. Потому что большинство людей, конечно же, потратят деньги туда, куда надо. Если кто-то пропьет, это его личное частное дело. В конечном итоге это не забота государства.

— Что должно сделать государство?

— Государство должно выполнить свои обязательства перед пожилым человеком — оно должно заплатить и не лезть туда. Еще раз говорю, это немецкая модель. Они страхуются. Американская модель более либеральная — люди сами страхуются. Все это первая часть, но в любом случае нам действительно нужно двигаться в сторону введения страховки по уходу.

Возможно, надо подумать о том, что если человек получает пенсию 15 тысяч рублей, он мог бы ее поменять на место в доме престарелых. Сейчас как происходит? Есть однокомнатная квартира в Москве. Это, кстати, хороший вариант, когда есть однокомнатная квартира и пенсия 15 или даже 12 тысяч. Но он платит коммуналки девять тысяч, ему на жизнь остается всего ничего.

Как они живут, почему они уезжают в дома престарелых? Квартиры сдаются в аренду за 30 тысяч, и вот за 30 тысяч рублей он арендует место в доме престарелых. Возможно, государство должно предложить человеку не пенсию, а вариант выбора, чтобы он мог от этих 15 тысяч отказаться и получить место в специализированном доме престарелых.

Это вариант, который требуется обсуждать. Пока на эту тему никто не готов говорить. Я начал, но пока даже разговор никто толком поддержать не может. Другая история, что у государства нет сейчас денег. Это, правда, такой спорный допуск: коммунисты считают, что у государства денег завались, либералы считают, что нет.

Мы не будем вмешиваться в спор и будем считать, что денег нет. Однако есть объекты недостроя, точнее, даже не недостроя, а колоссальная куча объектов. Мы с вами можем выехать в Подмосковье и увидеть коттеджные поселки, дома отдыха, базы отдыха, которые стоят. Это залоги банковские.

У нас банковская система их уйму набрала и уже, наверное, не просто ими обременена, а давно переносила. Количество объектов недвижимости, которые у банковской системы в залоге за счет невозвратных кредитов, бесконечно. И Центральному банку или государству достаточно просто стимулировать банки эти активы переводить под "социалку".

Они ведь уже существующие! Сейчас же тема очень острая. А как все происходит? В правительстве решают и говорят: давайте потратим 15 миллиардов рублей на строительство какой-нибудь сети социальных объектов. Но это большая и очень длинная история, это будет неизвестно когда.

А у нас этого уже давно остро не хватает. В настоящее время недостаток койко-мест для пожилых людей — уже около двух миллионов. В России примерно 1,8 миллиона людей с болезнью Альцгеймера! И все они живут дома, в своих квартирах, а не в больницах, хотя должны быть там по медицинским показаниям. Быстро решить вопрос можно именно с использованием залогового имущества.

Есть огромная масса таких объектов недвижимости. Государство должно только стимулировать этот процесс. Банк должен передавать эти объекты в "социалку", и тогда у банка освобождается капитал. Небольшие деньги на переоборудование базы отдыха или клуба найти гораздо проще. И главное — это можно сделать намного быстрее.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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