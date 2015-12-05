6 декабря: Александр Невский, взятие Киева и арап Петра Великого

Православный календарь

Фотоархив Pravda. Ru

День памяти благоверного князя Новгородского, Владимирского Александра Невского.

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День памяти святителя Митрофана.

Народный календарь

Митрофан. "Если на Митрофана снег и ветер с севера, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает".

Именинники: Александр, Алексей, Макар, Митрофан, Федор.

События

6 декабря 1240 года монголо-татарские войска захватили Киев.

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Куликовская битва — плод фантазии летописцев?

6 декабря 1741 года в результате дворцового переворота 5-6 декабря императрицей России стала дочь Петра I и Екатерины I Елизавета. Свергнутый гвардией младенец Иван VI Антонович был заключен в тюрьму и через много лет убит при попытке освободить его подпоручиком Василием Мировичем из Шлиссельбургской крепости.

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6 декабря 1876 года на сцене петербургского Мариинского театра прошла премьера оперы П.И. Чайковского "Кузнец Вакула" на сюжет гоголевской "Ночи перед Рождеством". Публика тепло встретила оперу, но спустя десять лет композитор переработает ее и переименует в "Черевички".

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6 декабря 1921 года в Лондоне подписан договор, который предусматривал создание в Ирландии автономной республики — Ирландского свободного государства. Но шесть графств Ольстера (Северной Ирландии) сохраняли союз с Англией. В то время это был наилучший компромисс, которого можно было достичь, приведший в итоге к образованию Ирландской Республики и проблемам раздирающим современную Северную Ирландию.

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Ольстер: конфликт длиной в тысячу лет

ИРА уходит в тень. Надолго ли?

6 декабря 1942 года наши войска в районе Сталинграда и на Центральном фронте продолжали наступление на прежних направлениях.

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6 декабря 1945 года запатентована микроволновая печь.

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6 декабря 1976 года в прокат вышел фильм Александра Митты "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" с Владимиром Высоцким и Алексеем Петренко в главных ролях.

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Алексей Петренко — мужик на царском троне

6 декабря 2000 года Московский городской суд приговорил американского гражданина Эдмонда Поупа к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против России. Адвокатом обвиняемого был Павел Астахов. Восемь дней спустя президент России В. Путин помиловал Поупа, "руководствуясь принципами гуманности, учитывая состояние здоровья осужденного и его личное ходатайство, а также исходя из высокого уровня отношений между РФ и США".

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Дни рождения

6 декабря 1930 года родился Михаил Иванов, директор Института микробиологии РАН, академик (1987).

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6 декабря 1957 года родился Михаил Евдокимов, артист эстрады, пародист и мастер разговорного жанра, народный артист России, губернатор Алтайского края. Погиб в автокатастрофе.

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Не хочу вносить свою лепту в этот ужас

6 декабря 1958 года родился Александр Балуев, киноактер ("Мусульманин", "Граф Крестовский", "Гибель империи", "Охота на изюбря").

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Скорбные даты

6 декабря 1971 года скончалась Матильда Кшесинская, балерина.

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