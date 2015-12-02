Международный день людей с ограниченными способностями
День Неизвестного солдата
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День юриста
День памяти святителя Прокла (умер в 447 году).
"На Прокла всякую нечисть под землей проклинают, чтоб не выходила"; "Коли 3 декабря снег шел, то 3 июня дождь пойдет".
Именинники: Анна, Анатолий, Григорий, Евстафий, Иван, Иоанн, Иосиф, Исакий, Фекла.
3 декабря 1621 года Галилео Галлилей изобрел телескоп.
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Инквизиция справедливо осудила Галилея
3 декабря 1908 года Аэроклуб Франции, учитывая небывалые темпы развития авиации в предыдущие два года, решил выдавать дипломы представителям новой профессии — летчикам.
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"Самолеты падают, потому что нет личностей"
"Какая реформа? На стремянках экономят!…"
3 декабря 1926 года Агата Кристи загадочно исчезла на 11 дней.
Мы писали раньше: Агата Кристи воскресла необычайным образом
3 декабря 1931 года в продаже появилось средство "Алка-Зельтцер".
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Как избавиться от похмельного синдрома?
В течение 3 декабря 1942 года наши войска в районе гор. Сталинграда и на Центральном фронте продолжали наступление на прежних направлениях.
Читайте все публикации сюжета "Победе в Сталинградской битве — 72"
3 декабря 1948 года в ленинградском Театре оперы и балета им. С. М. Кирова состоялся закрытый просмотр оперы Сергея Прокофьева "Повесть о настоящем человеке". Не знаю, что тому причиной, но зрителям она было показана только 12 лет спустя.
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3 декабря 1954 года на экраны вышел фильм Семена Тимошенко "Запасной игрок" с Георгием Вициным в главной роли.
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3 декабря 1959 года на Адмиралтейском заводе в Ленинграде сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол "Ленин".
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3 декабря 1965 года запущена советская автоматическая межпланетная станция "Луна-8" для отработки элементов системы мягкой посадки на спутник Земли. 7 декабря станция достигнет поверхности Луны, но первой мягкой посадки придется ждать еще два месяца.
Читайте также: "Последняя любовь" Сергея Королева, Или почему русские так и не высадились на Луне
3 декабря 1966 года у Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение останков Неизвестного солдата.
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3 декабря 1967 года в Кейптауне южноафриканский хирург-кардиолог Кристиан Барнард выполнил первую в мире пересадку сердца человеку - 54-летнему торговцу снедью Луи Вашканскому.
Читайте также: Доктор сердец Кристиан Барнард
3 декабря 1984 года в штате Висконсин состоялась свадьба между Харри Стивенсом и Тельмой Лукас. Вполне рядовое событие, если бы не рекордный возраст жениха — 103 года. Невесте было лишь 84 годка.
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3 декабря 1989 года на Мальте завершилась проходившая два дня встреча президентов СССР и США. На ней не было подписано никаких документов, не сделано никаких заявлений, но именно ею знаменуют окончание холодной войны между двумя сверхдержавами.
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3 декабря 1997 года в Оттаве представителями 121 страны подписано соглашение, запрещающее производство и размещение противопехотных мин. Сегодня число подписей под Оттавским соглашением приближается к полуторастам, но крупнейшие военные державы США, Россия и Китай пока отказываются это сделать.
Читайте также: Вторая мировая шлет смертельные приветы
3 декабря 2004 года Верховный суд Украины отменил результаты второго тура президентских выборов и постановил провести повторное голосование 26 декабря. Ранее Центризбирком Украины объявил победителем состоявшихся в ноябре выборов премьер-министра страны Виктора Януковича, с чем его собравшиеся на Майдане противники не согласились.
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3 декабря 1690 года родился Эрнст Иоганн Бирон, курляндский граф, фаворит Анны Иоанновны.
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3 декабря 1795 года родился Роуленд Хилл (Rowland Hill), английский педагог и администратор, создатель современной почты. Его предложения по реформе почтовой службы (в частности, о предварительной оплате всех отправлений) привели к появлению почтовой марки.
Читайте также: Турне королевы Виктории, или История марки
3 декабря 1800 года родилась Екатерина Трубецкая, первая декабристка.
Читайте также: Княгиня Трубецкая: подвиг любви бескорыстной
3 декабря 1925 года родился Юрий Соколов, директор московского "Гастронома № 1" (Елисеевского магазина). В октябре 1982 года он был арестован Московским УКГБ, на закрытом процессе в Верховном Суде РСФСР изобличен в присвоении 300 000 рублей и приговорен к расстрелу.
Читайте также: Два олигарха
3 декабря 1928 года родился Николай Пономарев-Степной, физик, вице-президент Российского научного центра "Курчатовский институт" (атомные реакторы, безопасность ядерных установок), академик (1987).
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3 декабря 1948 года родился Оззи Осборн (Ozzy (John Michael) Osborne), английский рок-певец, монстр рока.
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ОЗЗИ ОСБОРН, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ
Скорбные даты
3 декабря 1950 года скончался Павел Бажов, сказитель.
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3 декабря 2012 года умер Федор Хитрук, мультипликатор ("Фильм, фильм, фильм", "Винни-Пух").
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Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.