3 декабря: День Неизвестного солдата, ледокол "Ленин" и конец холодной войны

Международный день людей с ограниченными способностями

Фотоархив Pravda. Ru

День Неизвестного солдата

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День юриста

Православный календарь

День памяти святителя Прокла (умер в 447 году).

Народный календарь

"На Прокла всякую нечисть под землей проклинают, чтоб не выходила"; "Коли 3 декабря снег шел, то 3 июня дождь пойдет".

Именинники: Анна, Анатолий, Григорий, Евстафий, Иван, Иоанн, Иосиф, Исакий, Фекла.

События

3 декабря 1621 года Галилео Галлилей изобрел телескоп.

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Реабилитация Галилея — покаяние Рима

Инквизиция справедливо осудила Галилея

3 декабря 1908 года Аэроклуб Франции, учитывая небывалые темпы развития авиации в предыдущие два года, решил выдавать дипломы представителям новой профессии — летчикам.

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"Самолеты падают, потому что нет личностей" ﻿

"Какая реформа? На стремянках экономят!…"

3 декабря 1926 года Агата Кристи загадочно исчезла на 11 дней.

Мы писали раньше: Агата Кристи воскресла необычайным образом

3 декабря 1931 года в продаже появилось средство "Алка-Зельтцер".

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Как избавиться от похмельного синдрома?

В течение 3 декабря 1942 года наши войска в районе гор. Сталинграда и на Центральном фронте продолжали наступление на прежних направлениях.

Читайте все публикации сюжета "Победе в Сталинградской битве — 72"

3 декабря 1948 года в ленинградском Театре оперы и балета им. С. М. Кирова состоялся закрытый просмотр оперы Сергея Прокофьева "Повесть о настоящем человеке". Не знаю, что тому причиной, но зрителям она было показана только 12 лет спустя.

Читайте также: "Медные трубы" Сергея Прокофьева

3 декабря 1954 года на экраны вышел фильм Семена Тимошенко "Запасной игрок" с Георгием Вициным в главной роли.

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3 декабря 1959 года на Адмиралтейском заводе в Ленинграде сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол "Ленин".

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Нужен ли России ледокольный флот?

3 декабря 1965 года запущена советская автоматическая межпланетная станция "Луна-8" для отработки элементов системы мягкой посадки на спутник Земли. 7 декабря станция достигнет поверхности Луны, но первой мягкой посадки придется ждать еще два месяца.

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3 декабря 1966 года у Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение останков Неизвестного солдата.

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Пока не захоронен последний солдат

3 декабря 1967 года в Кейптауне южноафриканский хирург-кардиолог Кристиан Барнард выполнил первую в мире пересадку сердца человеку - 54-летнему торговцу снедью Луи Вашканскому.

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3 декабря 1984 года в штате Висконсин состоялась свадьба между Харри Стивенсом и Тельмой Лукас. Вполне рядовое событие, если бы не рекордный возраст жениха — 103 года. Невесте было лишь 84 годка.

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Неравный брак — нелепость или счастье?

3 декабря 1989 года на Мальте завершилась проходившая два дня встреча президентов СССР и США. На ней не было подписано никаких документов, не сделано никаких заявлений, но именно ею знаменуют окончание холодной войны между двумя сверхдержавами.

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3 декабря 1997 года в Оттаве представителями 121 страны подписано соглашение, запрещающее производство и размещение противопехотных мин. Сегодня число подписей под Оттавским соглашением приближается к полуторастам, но крупнейшие военные державы США, Россия и Китай пока отказываются это сделать.

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3 декабря 2004 года Верховный суд Украины отменил результаты второго тура президентских выборов и постановил провести повторное голосование 26 декабря. Ранее Центризбирком Украины объявил победителем состоявшихся в ноябре выборов премьер-министра страны Виктора Януковича, с чем его собравшиеся на Майдане противники не согласились.

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Дни рождения

3 декабря 1690 года родился Эрнст Иоганн Бирон, курляндский граф, фаворит Анны Иоанновны.

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3 декабря 1795 года родился Роуленд Хилл (Rowland Hill), английский педагог и администратор, создатель современной почты. Его предложения по реформе почтовой службы (в частности, о предварительной оплате всех отправлений) привели к появлению почтовой марки.

Читайте также: Турне королевы Виктории, или История марки

3 декабря 1800 года родилась Екатерина Трубецкая, первая декабристка.

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3 декабря 1925 года родился Юрий Соколов, директор московского "Гастронома № 1" (Елисеевского магазина). В октябре 1982 года он был арестован Московским УКГБ, на закрытом процессе в Верховном Суде РСФСР изобличен в присвоении 300 000 рублей и приговорен к расстрелу.

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3 декабря 1928 года родился Николай Пономарев-Степной, физик, вице-президент Российского научного центра "Курчатовский институт" (атомные реакторы, безопасность ядерных установок), академик (1987).

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3 декабря 1948 года родился Оззи Осборн (Ozzy (John Michael) Osborne), английский рок-певец, монстр рока.

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ОЗЗИ ОСБОРН, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ

Скорбные даты

3 декабря 1950 года скончался Павел Бажов, сказитель.

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Секрет малахитовой шкатулки

В гостях у Петровича

3 декабря 2012 года умер Федор Хитрук, мультипликатор ("Фильм, фильм, фильм", "Винни-Пух").

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