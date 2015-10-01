2 октября: взятие Казани, Битва за Москву и Варшавское восстание

2 октября

Международный день ненасилия

Фото: Pravda.Ru День в истории 2 октября

Международный день социального педагога

Православный календарь

День памяти мучеников Трофима, Савватия (26), Зосимы Пустынника (4 век).

Святой мученик христианин Трофим со своим другом Савватием отказались исповедовать языческую веру, за что были подвергнуты пыткам. Во время пыток Савватий умер, а Трофим был обречен на тяжкие мучения. После издевательств его бросили на съедение зверям. Однако звери его не тронули. Тогда его усекли мечом.

Мученик Зосима жил в пустыне один среди зверей. Христианин Зосима не отказался от Христовой веры, несмотря на мучения, которым его подвергли при гонении на христиан. Зосиму спас от мучителей лев, но Зосима скоро скончался.

Народный календарь

Зосима и Савватий. Трофим. Трофимовские вечерки.

Зосима считается заступником пчел. В это время собирают мед и убирают ульи. "Улья в погреб ставь, праздник меда правь". Иногда в связи с этим день называют "Лакомый стол". 2-10 октября — Пчелиная девятина. В эти дни "надобно на голодный желудок, что ни утро, по чайной ложке меда съедать, запивая теплой водой" — целительное средство от всех болезней.

У молодежи проходили Трофимовские вечерки — выбор женихов.

Если в этот день ветер с юга — будет хороший урожай озимого хлеба на следующий год.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 10 градусов Цельсия. Созревают японская айва, поздняя облепиха. Срубают капусту поздних сортов.

Именинники: Давид, Дормидонт, Зосим, Игорь, Константин, Савватий, Трофим и Федор.

События

2 октября 1187 года египетский султан Салах-ад-Дин (Саладин) разбил крестоносцев и захватил Иерусалим. В отличие от крестоносцев, которые в 1099 году вырезали все население города, поведение войск Салах-ад-Дина было отмечено благородством.

2 октября 1552 года войска царя Ивана Грозного штурмом взяли столицу Казанского ханства.

2 октября 1830 года — продолжение болдинской осени А. C. Пушкина. Окончена повесть "Барышня-крестьянка".

2 октября 1834 года А. С. Пушкиным в Болдине окончена "Сказка о золотом петушке".

2 октября 1941 года — начало операции "Тайфун", плана гитлеровского командования по захвату Москвы. Гитлер в обращении к войскам заявил: "За три с половиной месяца созданы, наконец, предпосылки для того, чтобы посредством мощного удара сокрушить противника еще до наступления зимы. Вся подготовка, насколько это было в человеческих силах, закончена… Сегодня начинается последняя решающая битва этого года". Через два месяца под Москвой начнется контрнаступление советских войск, и немецкому генштабу придется думать не об уничтожении Москвы, а о спасении своей армии от разгрома.

2 октября 1942 года в Краснодоне основана подпольная комсомольская организация "Молодая гвардия".

2 октября 1944 года командующий Армией Крайовой Бур-Коморовский подписал акт о капитуляции. Длившееся два месяца Варшавское восстание было подавлено, большинство героических защитников столицы Польши погибли, а город подвергся страшным разрушениям.

2 октября 1973 года на Международном кинофестивале в Нью-Йорке прошел премьерный показ фильма Мартина Скорсезе "Злые улицы". С него пошла как слава самого кинорежиссера, как и актерская Роберта де Ниро и Харви Кейтеля, сыгравших главных героев фильма.

Дни рождения

2 октября 1452 года родился Ричард III (Richard III), король Англии, последний из династии Йорков. Вошел в историю Англии как одна из самых зловещих фигур.

2 октября 1869 года родился Махатма Ганди (Mahatma Gandhi), индийский лидер-пацифист.

2 октября 1882 года родился Борис Шапошников, полковник царской армии, Маршал Советского Союза. В 19283–1931 годах начальник Штаба РККА, в 19373–1940-1 и в июле 1941-го — мае 1942 года начальник Генштаба.

2 октября 1917 года родился Михаил Аникушин, скульптор, народный художник СССР, лауреат Ленинской премии (1958), Герой Социалистического Труда. Он один из создателей мемориала "Героическим защитникам Ленинграда", а премии был удостоен за памятник А. С. Пушкину, украшающий ныне Санкт-Петербург.

2 октября 1945 года родился Виктор Анпилов, бывший журналист, пламенный коммунист.

2 октября 1964 года родился Евгений Сидихин, актер театра и кино. После школы были армия, Афганистан, Лениградский институт театра, музыки и кинематографии. С 1993-го на сцене БДТ, а в последние годы много снимается в кино и на телевидении. Вслед за "Прорвой" последовали "Русский транзит", "Мама не горюй", "Бандитский Петербург", "Антикиллер" и еще, еще, еще…

Скорбные даты

2 октября 322 года до нашей эры умер Аристотель, древнегреческий философ и ученый.

2 октября 1974 года скончался Василий Шукшин, писатель, кинорежиссер и актер.

