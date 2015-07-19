20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля

9:11 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июль

20 июля

Международный день торта

Фото: Pravda.Ru День в истории 20 июля

Читайте также: Самые необычные торты в мире

Международный день шахмат

Православный календарь

День памяти преподобной Евдокии (Евфросинии), княгини Московской, супруги князя Дмитрия Донского (1407). Евдокия (в монашестве Евфросиния) носила на себе несколько одежд, украшения. Ходила молва о ее желании нравиться и иметь любовников, чем были оскорблены ее сыновья. Призвав сыновей, Евдокия скинула одежды, и они были поражены истощением, ее худой иссохшей кожей. Мать попросила сыновей хранить тайну: "Пусть виденное вами да будет тайною для мира. Кто любит Христа, должен сносить клевету". Евфросиния построила на свои средства Вознесенский девичий монастырь в Москве, церковь Рождества Богоматери и др.

Читайте также: Житие преподобной первой градоначальницы Москвы

Народная традиция

Авдотьин день. Авдотья Сеногнойка.

Время дождей, а от них портится сено. "Сгребешь сено в кучи, так не страшны и тучи".

Начало посадки усов садовой земляники (до 10 августа). 20-25 июля — повторный посев редиса.

Именинники: Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Кириакия, Лукьян, Фома.

События

20 июля 1658 года патриарх Никон последний раз отслужил литургию в Успенском соборе, после чего снял с себя патриаршье облачение и, несмотря на просьбы бывшего в церкви народа, уехал из Москвы в "Новый Иерусалим", то есть Воскресенский монастырь, который устроил сам себе на личные средства в 40 верстах от Москвы.

Читайте также: Никон — последний "великий государь" Церкви

20 июля 1893 года в России введена "казенная продажа питей" - винная монополия.

Читайте также:

Монополия на алкоголь, или Берем вино ведрами

Русская водка — в кабаке и в окопе

День живой воды или хлебного вина

Найдены истоки русского пьянства

20 июля 1937 года Дмитрий Шостакович завершил работу над своей Пятой симфонией, которую назовут "оптимистической трагедией" и одной из вершин симфонизма.

Читайте также: "Не делайте Шостаковича мучеником!"

20 июля 1941 года на кирпичах Брестской крепости выцарапана последняя надпись — "Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина".

Читайте также:

CNN не смогла взять Брестскую крепость

Лики войны: страж Цитадели

20 июля 1944 года было произведено покушение на жизнь Адольфа Гитлера.

Читайте также:

Белые розы для рейхсканцлера Германии

Операция в Вольфшанце: охота на Гитлера

20 июля 1955 года открыт для всеобщего обозрения историко-архитектурный ансамбль Московского Кремля. После переезда советского правительства весной 1918 года из Петрограда в Москву Кремль был закрыт для посещений.

Мы писали раньше: Смутное время музеев Московского Кремля

20 июля 1969 года спускаемый аппарат космического корабля "Аполлон-11" успешно опустился Луну. Произошло это в 20 часов 17 минут по среднеевропейскому времени, а спустя почти восемь часов человек впервые ступит на поверхность Луны.

Читайте также:

Американцы наследили и на Луне

Мельница заблуждений: янки на Луне

"Частники" изучат следы американцев на Луне

20 июля 1994 года — вступление в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Читайте также: Чего боится Александр Лукашенко

20 июля 1999 года в Севастополь прибыл флагман российского Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер "Москва". Корабль имеет на вооружении 16 противокорабельных ракет, несколько зенитных комплексов различного класса и даже вертолет.

Смотрите фоторепортаж: Черноморский флот России отмечает свой День рождения

20 июля 2001 года в Японии на экраны вышел анимационный фильм Хаяо Миядзаки "Унеcенные призраками". В феврале следующего года картина завоевала "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля, в июне была показана на Московском кинофестивале, прошла по многим фестивальным аренам мира, в 2003-м получила "Оскара" как лучший анимационый фильм. По оценкам интернет-аудитории входит в число 50 лучших фильмов.

Читайте о другом фильме режиссера: "Ветер крепчает", а мастер — прощается

20 июля 2012 года — трагедия в американском городке Аврора (шт. Колорадо) во время полуночного премьерного показа фильма "Темный рыцарь. Возрождение легенды", когда мужчина в форме полицейского спецназа, вооруженный пистолетом и двумя винтовками, открыл огонь по зрителям, убив 12 человек и ранив 70. Полиция прибыла к кинотеатру через полторы минуты после вызова и спустя 6 минут задержала убийцу у его автомобиля без какого-либо сопротивления с его стороны.

Читайте также:

"Темный рыцарь": продолжение истории

У колорадского стрелка появились последователи?

Дни рождения

20 июля 1906 года родился Илья Мазурук, полярный летчик, Герой Советского Союза (1937). Звание Героя получил за высадку на льдину дрейфующей полярной станции "Севепный полюс — 1". Десять лет был начальником Управления Полярной авиации Главсевморпути, в войну руководил перегонкой из Аляски в СССР американских самолетов, поставляемых по ленд-лизу. Мазурук уже ушел на пенсию, когда вскоре его богатейший опыт потребовался при организации первой научной экспедиции в Антарктиду. В 1956 году он первым осуществил посадку самолета на айсберг в Антарктиде.

Читайте также: Ангел-хранитель полярного неба

20 июля 1907 года родился Андрей Кижеватов, лейтенант, начальник 9-й пограничной заставы, герой обороны Брестской крепости. В 1965 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Читайте также: Лики войны: страж Цитадели

20 июля 1918 года родился Григорий Кисунько, выдающийся инженер — создатель противоракетной обороны СССР.

Читайте также:

Новая военная Доктрина: вежливо, но непреклонно

"Надо держать под прицелом территорию США"

С-400: Как правильно работать с Китаем

20 июля 1924 года родилась Татьяна Лиознова, кинорежиссер ("Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Карнавал").

Читайте также: Три тополя, Нежность и полет Гагарина

20 июля 1931 года родилась Марина Попович, летчик-испытатель 1-го класса, установившая 101 мировой рекорд.

Читайте также:

Марина Попович: НЛО над планетой Земля

Марина Попович: Бабушка под облаками

Марина Попович: "Я не верю в НЛО — я их три раза видела"

Чудо-мир Марины Попович

20 июля 1938 года родилась Натали Вуд (Наталья Гурдина), американская киноактриса.

Читайте также:

Натали Вуд. Замужем за кинематографом

Будет ли раскрыта тайна смерти Натали Вуд?

20 июля 1940 года родился Давид Тухманов, композитор. Его альбом "По волне моей памяти" не знает себе равных по известности в истории советской грамзаписи, а "День Победы" стал подлинно народной песней.

Мы писали раньше:

Давид Тухманов. По волнам моей памяти

По волнам памяти с Давидом Тухмановым

20 июля 1941 года родилась Людмила Чурсина, киноактриса.

Читайте также:

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ ЧУРСИНОЙ

Людмила Чурсина: умеющая просто жить

Скорбные даты

20 июня 1913 года ушел из жизни Всеволод Руднев, командир крейсера "Варяг".

Читайте также:

"Варяг": последний бой и нежданная слава

Флаг легендарного "Варяга" возвращается

20 июля 1944 года умер Клаус фон Штауффенберг, фашистский полковник — руководитель неудачного покушения на фюрера.

Читайте также:

Операция в Вольфшанце: охота на Гитлера

Человек, которому не было суждено убить Гитлера

Как "Валькирия" пролетела мимо фюрера

В июле 44-го

20 июня 1973 года умер Михаил Исаковский, поэт, не знающий себе равных в советской песенной культуре.

Читайте также: Песни, подхваченные народом