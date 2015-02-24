25 февраля: Георгиевский крест, легендарный кольт и крейсер "Варяг"

2:07 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Февраль

Православный календарь

День святого Алексия, митрополита Московского и всея Руси чудотворца (1292-1378. Умер 12 февраля по старому стилю, что по традиции православной церкви, в отличие от календарного стиля, переводится в любом веке на 13 дней вперед — 25 февраля).

Выдающийся церковный и политический деятель. Он был воспитателем князя Дмитрия Донского. Алексием были основаны Чудов и Спасо-Андроников монастыри в Москве.

Алексей, в миру Елевферий, родился в Москве и был сыном черниговского боярина. Уже с 19 лет он посвятил себя служению Богу, приняв иночество и имя Алексий. Алексий знал греческий язык, и митрополит Феогност выбрал его в свои помощники. По кончине митрополита занял его место и управлял митрополией 24 года.

На двенадцатом году жизни Елевферий раскинул сети для ловли птиц, незаметно для себя задремал и вдруг явственно услышал голос: "Алексий! Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей".

Народные традиции

Алексий. День Алексея Рыбного. В течение трех дней выставляли на утренний мороз зерно, предназначенное для посева, говоря, что тронутые морозом семена дают лучший урожай.

Именинники: Алексей, Антон, Евгений, Мария и Мелетий.

События

25 февраля 1807 года (13 февраля по ст. ст.) учрежден знак отличия военного ордена Св. Георгия для награждения унтер-офицеров, солдат и матросов за подвиг, совершенный "на поле сражения, при обороне крепостей и на водах". В 1913 году эта высшая солдатская награда официально стала именоваться Георгиевским крестом.

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25 февраля 1836 года Сэмюэл Кольт получил патент на шестизарядный револьвер. В первые десять лет фирма, производившая его, с большим трудом избежала банкротства, но когда началась американо-мексиканская война, оказалось, что нет более эффективного для всадника оружия.

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25 февраля 1853 года (13 февраля по ст. ст.) при Священном Синоде учрежден секретный комитет "для пересмотра постановлений о раскольниках и составления новых правил о них".

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25 февраля 1904 года мир узнал о подвиге моряков крейсера "Варяг", принявших 9 февраля неравный бой с японской эскадрой. В этот день в мюнхенском журнале "Юность" (Jugend) было помещено стихотворение Der "Warjag" австрийского писателя Рудольфа Грейнца, восхищенного мужеством русских моряков. Весной появились его переводы на русский язык. Созданный Евгенией Студенской был положен на музыку 16-летним Алексеем Турищевым. Песня-марш, доработанная другими авторами, стала популярной, обрела славу народной. Оснований считать, что она впервые была исполнена уже при приеме моряков императором Николаем II в апреле 1904 года, нет.

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25 февраля 1932 года Адольфу Гитлеру, выдвинувшему свою кандидатуру в президенты, предоставлено германское гражданство.

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25 февраля 1933 года Япония исключена из Лиги Наций за развязывание войны в Маньчжурии.

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25 февраля 1956 года — доклад Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева с разоблачением культа личности Иосифа Сталина на закрытом заседании XX съезда КПСС.

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25 февраля 1958 года писатель Эрих Мария Ремарк женился на американской киноактрисе Полетт Годдар.

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25 февраля 1969 года, во время войны во Вьетнаме, подразделение американских "морских котиков", которым командовал лейтенант Боб Керри, уничтожило в ходе ночного рейда в дельте реки Меконг жителей мирной деревни. Сенатор и кандидат в президенты от демократической партии спустя более 30 лет сам расскажет об этом эпизоде, выразив сожаление о своем в нем участии, но его свидетельства разойдутся с показаниями других участников рейда и чудом выживших свидетелей преступления. По Керри, это было лишь трагическое недоразумение, тогда как остальные говорят о намеренном расстреле согнанных вместе жителей деревни — женщин, детей и стариков. Вьетнам обвинил сенатора в военных преступлениях, а на родине он тогда был награжден за этот рейд Бронзовой звездой, позже удостоен высшей в наградной системе США Медали почета, став одним из героев той далекой уже и по времени, и по расстоянию войны.

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Вьетнамская фига для Маккейна

25 февраля 1977 года в Польше на экраны вышел фильм Анджея Вайды "Человек из мрамора". Как писала советская кинокритика, в творчестве режиссера появились антисоциалистические тенденции.

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25 февраля 1987 года восстановлено членство Бориса Пастернака в Союзе писателей СССР.

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25 февраля 1991 года в Великобритании правительство признало, что доказательства виновности "бирмингемской шестерки" не убедительны. Шестеро ирландцев были брошены в 1975 году в тюрьму по обвинению в организации взрывов бомб годом ранее в Бирмингеме, унесших жизни 21 человека. В марте все шестеро будут освобождены, и это станет уже третьим за полтора года случаем оправдания находящихся в тюрьмах по обвинению в терроризме ирландцев.

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25 февраля 2004 года в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии прошла премьера фильма Мела Гибсона "Страсти Господни" ("Страсти Христовы"). Рассказ о последних 12 часах земной жизни Христа вызвал неоднозначную реакцию, несмотря на одобрение папы римского.

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Дни рождения

25 февраля 1707 года родился Карло Гольдони (Carlo Goldoni) (1707 — 6.2.1793), итальянский драматург и реформатор театра. Его пьесы идут на сценах театров всего мира, а самая известная из них — "Слуга двух господ", рассказывающая о находчивом проныре Труффальдино.

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25 февраля 1914 года родился Евгений Степанович Березняк (1914, Екатеринослав, ныне Днепропетровск — 23.11.2013, Киев), военный разведчик, один из прототипов героя романа Юлиана Семенова "Майор Вихрь", Герой Украины.

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25 февраля 1919 года родился Жак Андре (Jacques Andre) (1919 — 2.4.1988), французский летчик-истребитель, командир эскадрильи полка "Нормандия — Неман", Герой Советского Союза. Звание Героя было присвоено в 1945 году за 15 сбитых самолетов врага.

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25 февраля 1943 года родился Джордж Харрисон (George Harrison) (1943 — 29.11.2001), один из "Битлз".

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25 февраля 1948 года родился Михаил Виссарионович Садовский (1948), физик, академик РАН (2003).

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"Противостоять техногенным катастрофам некому"

25 февраля 1951 года родился Евгений Владимирович Герасимов (1951), киноактер, режиссер, депутат Московской городской думы.

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25 февраля 1959 года родился Алексей Октябринович Балабанов (1959 — 18.5.2013), кинорежиссер ("Брат", "Брат-2", "Про уродов и людей", "Жмурки").

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Скорбные даты

25 февраля 1899 года умер Пауль Юлиус Ройтер (Paul Julius von Reuter) (21.7.1816 — 1899), основатель крупнейшего современного английского информационного агентства "Рейтер".

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25 февраля 2008 года скончался Владимир Константинович Трошин (15.5.1926, пос. Михайловский Уральской обл. — 2008, Москва), певец, народный артист России. Первый исполнитель многих песен композитора Эдуарда Колмановского ("Тишина", "Я работаю волшебником", "Журавленок"), а также песни Соловьева-Седого и Матусовского "Подмосковные вечера".

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