Пастернак и его Лара: Поэт предлагал возлюбленной пойти на двойное самоубийство

У него было две законных жены, но ни одной он не посвящал таких пронзительных стихов о любви, как ей — той, которая никогда не была за ним замужем. Той, которая стала прототипом Лары из скандального "Доктора Живаго"… Из-за отношений с Борисом Пастернаком Ольге Ивинской пришлось пройти все круги ада, но она не отреклась от своего возлюбленного…
Когда они встретились впервые, Борис Леонидович был уже знаменитым поэтом, а Ольга Всеволодовна — младшим редактором в журнале "Новый мир". Ему было 56, ей — 34. Встреча произошла в 1946 году. Поэт пришел в редакцию, они разговорились, он пообещал подарить ей свои книги и на следующий день прислал пакет с пятью томами…
С тех пор они стали видеться почти каждый день. Первые свидания были целомудренны, они просто гуляли по Москве…
Ольга была очень привлекательной женщиной: невысокая, очень гармонично сложенная, с огромными глазами, золотистыми волосами и мелодичным голосом… И мужчины, конечно, не обделяли ее своим вниманием. От первого брака она растила дочь Ирину, от второго — сына Дмитрия. На момент их встречи с Пастернаком была дважды вдовой.
Она обожала стихи Пастернака, знала их наизусть, еще школьницей бывала на литературных вечерах с участием поэта… Но не сразу поняла, что Борис Леонидович привлекает ее и как мужчина. Во время одного из свиданий, состоявшегося у памятника Пушкину, Пастернак произнес: "Я хочу, чтобы вы мне говорили "ты", потому что "вы" — уже ложь". В тот же вечер он позвонил Ольге по телефону и признался: "Я люблю тебя, и сейчас в этом вся моя жизнь".
Между тем, Пастернак был на тот момент уже десять лет женат на Зинаиде Николаевне Нейгауз, которую увел у своего друга, музыканта Генриха Нейгауза. Брак, как казалось обоим, был счастливым, они вполне подходили друг другу, у них подрастал сын Леонид… Не желая рвать с семьей, Борис Леонидович в апреле 1947 года предпринял попытку расстаться с Ольгой, как он объяснил, из чувства долга… Но уже на следующий день вновь явился к ней.
Он практически стал жить на две семьи. Когда приходил к Ольге, она обычно встречала его в синем шелковом халате. Тот стал своего рода символом их любви. "Когда ты падаешь в объятья в халате с шелковою кистью…", — позднее напишет поэт в "Докторе Живаго".
Осенью 1949 года Ольгу Ивинскую арестовали. Ее обвиняли в связи с Пастернаком, который, как уверяли ее, был "английским шпионом". Интересно, что самого поэта не тронули. Похоже, его просто хотели держать "под колпаком" и шантажировать угрозами в адрес его любимой женщины…
На допросах Ольга Всеволодовна не смогла ничего сообщить об "антисоветской деятельности" Пастернака. Она только твердила: "Я люблю его". В то время она была уже беременна от Бориса Леонидовича. Ее пытали, однажды без сознания привезли в морг — якобы по ошибке… После этого у нее случился выкидыш.
Потом объявили приговор — пять лет общих лагерей "за близость к лицам, подозреваемым в шпионаже". Три с половиной года она провела в лагере в Потьме. Однажды ее вызвали в кабинет начальника лагеря и дали прочитать двенадцатистраничное письмо от Пастернака и сборник его стихов. Унести их с собой не разрешалось. Всю ночь до рассвета Ольга читала стихи…
Как будто бы железом,
Обмакнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему,
— писал любимый.
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В 1953 году Ивинская вернулась из заключения. Их отношения с Пастернаком возобновились. В 1958 году Борису Пастернаку присудили Нобелевскую премию за роман "Доктор Живаго". Роман объявили "антисоветским". На Пастернака началась травля, его исключили из Союза писателей, требовали, чтобы он уехал из России…
Как-то он явился к возлюбленной с флакончиком снотворного и предложил вместе совершить самоубийство… Но Ольга отвергла эту идею. От имени Пастернака она написала покаянное письмо Хрущеву, в котором Борис Леонидович отказывался от Нобелевской премии и просил оставить его в России. Пастернак, который устал от травли, подписал письмо…
Борис Пастернак скончался в мае 1960 года в дачном поселке Переделкино. Незадолго до смерти он отказал Ольге Всеволодовне во встречах, приказал не пускать ее в дом, так как не хотел ссор между нею и своей женой Зинаидой Николаевной. Ивинская так и не смогла с ним попрощаться: пришла только на похороны…
Судьба уготовила Ольге Ивинской еще одно испытание, связанное с Пастернаком. Тот завещал ей и ее семье часть авторских гонораров за зарубежные публикации "Доктора Живаго". Из-за них ее вместе с дочерью Ириной Емельяновой в августе 1960 года арестовали и отправили в женский лагерь для политзаключенных на станции Невельская под Тайшетом. Домой Ивинская вернулась лишь в октябре 1964 года.
Ольга Всеволодовна Ивинская умерла в 1995 году в возрасте 83 лет, успев за несколько лет до этого издать книгу мемуаров "В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком". Для многих она так и осталась его музой, секрет прелести которой "разгадке жизни равносилен", как писал поэт в стихах к ней.
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