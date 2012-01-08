Пастернак и его Лара: Поэт предлагал возлюбленной пойти на двойное самоубийство

Иcтории любви: Пастернак и его Лара

У него было две законных жены, но ни одной он не посвящал таких пронзительных стихов о любви, как ей — той, которая никогда не была за ним замужем. Той, которая стала прототипом Лары из скандального "Доктора Живаго"… Из-за отношений с Борисом Пастернаком Ольге Ивинской пришлось пройти все круги ада, но она не отреклась от своего возлюбленного…

Роковая встреча поэта и младшего редактора

Когда они встретились впервые, Борис Леонидович был уже знаменитым поэтом, а Ольга Всеволодовна — младшим редактором в журнале "Новый мир". Ему было 56, ей — 34. Встреча произошла в 1946 году. Поэт пришел в редакцию, они разговорились, он пообещал подарить ей свои книги и на следующий день прислал пакет с пятью томами…

С тех пор они стали видеться почти каждый день. Первые свидания были целомудренны, они просто гуляли по Москве…

Ольга была очень привлекательной женщиной: невысокая, очень гармонично сложенная, с огромными глазами, золотистыми волосами и мелодичным голосом… И мужчины, конечно, не обделяли ее своим вниманием. От первого брака она растила дочь Ирину, от второго — сына Дмитрия. На момент их встречи с Пастернаком была дважды вдовой.

Она обожала стихи Пастернака, знала их наизусть, еще школьницей бывала на литературных вечерах с участием поэта… Но не сразу поняла, что Борис Леонидович привлекает ее и как мужчина. Во время одного из свиданий, состоявшегося у памятника Пушкину, Пастернак произнес: "Я хочу, чтобы вы мне говорили "ты", потому что "вы" — уже ложь". В тот же вечер он позвонил Ольге по телефону и признался: "Я люблю тебя, и сейчас в этом вся моя жизнь".

Борис Пастернак начинает жить на две семьи

Между тем, Пастернак был на тот момент уже десять лет женат на Зинаиде Николаевне Нейгауз, которую увел у своего друга, музыканта Генриха Нейгауза. Брак, как казалось обоим, был счастливым, они вполне подходили друг другу, у них подрастал сын Леонид… Не желая рвать с семьей, Борис Леонидович в апреле 1947 года предпринял попытку расстаться с Ольгой, как он объяснил, из чувства долга… Но уже на следующий день вновь явился к ней.

Он практически стал жить на две семьи. Когда приходил к Ольге, она обычно встречала его в синем шелковом халате. Тот стал своего рода символом их любви. "Когда ты падаешь в объятья в халате с шелковою кистью…", — позднее напишет поэт в "Докторе Живаго".

Арест Ольги Ильвинской за связь с Пастернаком

Осенью 1949 года Ольгу Ивинскую арестовали. Ее обвиняли в связи с Пастернаком, который, как уверяли ее, был "английским шпионом". Интересно, что самого поэта не тронули. Похоже, его просто хотели держать "под колпаком" и шантажировать угрозами в адрес его любимой женщины…

На допросах Ольга Всеволодовна не смогла ничего сообщить об "антисоветской деятельности" Пастернака. Она только твердила: "Я люблю его". В то время она была уже беременна от Бориса Леонидовича. Ее пытали, однажды без сознания привезли в морг — якобы по ошибке… После этого у нее случился выкидыш.

Потом объявили приговор — пять лет общих лагерей "за близость к лицам, подозреваемым в шпионаже". Три с половиной года она провела в лагере в Потьме. Однажды ее вызвали в кабинет начальника лагеря и дали прочитать двенадцатистраничное письмо от Пастернака и сборник его стихов. Унести их с собой не разрешалось. Всю ночь до рассвета Ольга читала стихи…

Как будто бы железом,

Обмакнутым в сурьму,

Тебя вели нарезом

По сердцу моему,

— писал любимый.

Читайте также: Влад Маленко: поэзия — дело мужское

В 1953 году Ивинская вернулась из заключения. Их отношения с Пастернаком возобновились. В 1958 году Борису Пастернаку присудили Нобелевскую премию за роман "Доктор Живаго". Роман объявили "антисоветским". На Пастернака началась травля, его исключили из Союза писателей, требовали, чтобы он уехал из России…

Пастернак предложил Ильвинской вместе пойти на самоубийство

Как-то он явился к возлюбленной с флакончиком снотворного и предложил вместе совершить самоубийство… Но Ольга отвергла эту идею. От имени Пастернака она написала покаянное письмо Хрущеву, в котором Борис Леонидович отказывался от Нобелевской премии и просил оставить его в России. Пастернак, который устал от травли, подписал письмо…

Борис Пастернак скончался в мае 1960 года в дачном поселке Переделкино. Незадолго до смерти он отказал Ольге Всеволодовне во встречах, приказал не пускать ее в дом, так как не хотел ссор между нею и своей женой Зинаидой Николаевной. Ивинская так и не смогла с ним попрощаться: пришла только на похороны…

Новый арест Ильвинской за "Доктора Живаго"

Судьба уготовила Ольге Ивинской еще одно испытание, связанное с Пастернаком. Тот завещал ей и ее семье часть авторских гонораров за зарубежные публикации "Доктора Живаго". Из-за них ее вместе с дочерью Ириной Емельяновой в августе 1960 года арестовали и отправили в женский лагерь для политзаключенных на станции Невельская под Тайшетом. Домой Ивинская вернулась лишь в октябре 1964 года.

Ольга Всеволодовна Ивинская умерла в 1995 году в возрасте 83 лет, успев за несколько лет до этого издать книгу мемуаров "В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком". Для многих она так и осталась его музой, секрет прелести которой "разгадке жизни равносилен", как писал поэт в стихах к ней.

Читайте другие статьи из серии "Истории любви":

Истории любви: где же ты, моя Софико?

Истории любви: Высоцкий и Влади

Истории любви: Наполеон и Жозефина

Ромео и Джульетта — 50 лет спустя

Истории любви: муза Ницше и Рильке

Союз врагов: Вильгельм и Феня

Истории любви: поэт и танцовщина

Петр I и Екатерина: любовь без предрассудков

Истории любви: король и проститутка

Любовь императора убил его же народ

Читайте самое интересное в рубрике "Общество"