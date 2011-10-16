Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Михайлов

Счастье в любви возможно и в 70 лет

Ромео и Джульетта - 50 лет спустя
Общество » Семья » Житейские истории

Эта необычная история случилась в Архангельске не так давно. Мама моего давнего друга отмечала 70-летний юбилей, было весело и по-домашнему. Поздравления звучали и по телефону. После одного из длительных звонков она вернулась к гостям какая-то солнечная и особо счастливая. Оказалось, до нее дозвонился мужчина, с которым она дружила, когда им было еще по 16 лет! Он признался ей в любви более чем через полвека после расставания…

Ромео и Джульетта - 50 лет спустя

Валентина Ивановна не стала удивляться, откуда он через столько лет нашел ее телефон и позвонил ей в Архангельск из далекого Челябинска. Она спокойно и без всякого кокетства поделилась своей радостью с гостями, рассказав самую настоящую сказочную историю любви. Среди гостей (всего было человек 30) были и ее ровесники и ровесницы, и люди среднего поколения, в том числе я, и молодежь в лице внуков.

И пока она вела свой необычный рассказ, все поколения молчали. Словно молчало все человечество. Вот именно тогда я и понял, что означает выражение "с замиранием сердца". Замерло не только сердце, даже течение времени тоже как бы остановилось…

С Алешей они вместе учились в школе в родном Ярославле, дружили, он носил ее портфель из школы домой, они часто ходили в кино и два раза на танцы. Ни поцелуев, ни каких-то романтических сцен под луной не было — родители у Вали были строгими, следили, чтобы дочка не гуляла долго. Закончили школу и разъехались.

Первые годы через одноклассников (не через социальные сети, а через живых людей, с которыми училась!) она узнавала о нем какую-то эпизодическую информацию: отслужил в армии, поехал в Сибирь на заработки. Наверное, и он про нее что-то узнавал урывками. А потом жизнь развела их совсем. Одноклассники стали меньше встречаться, к тому же их самих, увы, становилось все меньше…

Звонок в день юбилея Валентину Ивановну, по ее словам, совсем не удивил. Она словно ждала его. Алеша (Алексей Сергеевич) рассказал, как он жил все эти годы. После армии подался на комсомольскую стройку в Сибирь, несколько лет работал, учился заочно на инженера, женился.

Потом вместе с женой и двумя сыновьями переехал на Урал, работал в Челябинске, на тракторном заводе. Жена, к сожалению, ушла из жизни несколько лет назад от рака груди… Но так-то все в порядке, сейчас у него уже четверо взрослых внуков и внучек, все живут рядом, работают.

Да и у Валентины Ивановны все было в порядке — она ему коротко рассказала и про свою жизнь. Вышла замуж за военного, уехала с ним в Архангельск, трое детей родилось, сын и две дочери. Внуков у нее сейчас целых семь, тоже уже большие. Все вроде счастливы. Жаль, муж трагически погиб на рыбалке 10 лет назад. Ну, собственно, вот и вся жизнь. Обычная жизнь простой женщины.

И тут он признался ей в любви — сделал то, что нужно было сделать ровно 54 года назад. Мол, все эти годы думал о ней, жену выбрал очень похожую на нее даже внешне. Ну, собственно, и Валентина замуж выходила за человека, похожего на него, на Алешу…

Он до сих пор не может себе простить, что на выпускном как-то постеснялся рассказать о своих чувствах, а потом выпил для храбрости с ребятами. Но все равно так и не решился, да уже и не хотел, чтобы она запах вина от него почувствовала. Вот потом всю жизнь и искал ее по стране. Телефон и адрес Валентины по каким-то своим каналам нашел его сын, полковник.

Валентина Ивановна, ничуть не стесняясь, рассказывала гостям свою историю. Она даже не задавалась вопросом, зачем он позвонил через столько лет, ведь никакого продолжения в их отношениях быть просто не может… Хотя ведь и она пронесла образ Алеши через всю жизнь! А самой большой своей личной житейской ошибкой она считает то, что тогда, на выпускном, она сама к нему не подошла первой.

В какое-то мгновение она случайно увидела, что Алеша вальсирует с ее лучшей подругой и что-то нежно (так Валентине показалось) шепчет ей на ухо. И только сейчас, через столько лет, выяснилось: он шептал подружке ритм, типа "раз-два-три", а то очень уж она ему на ботинки наступала… Все могло бы сложиться в жизни не так, если бы не эта случайность.

Закончив рассказ, Валентина Ивановна словно просветлела. Кажется, она даже немного загордилась таким загадочным поворотом своей жизни. Счастливая жизнь, крепкая семья, любимые дети и внуки. Но была бы у нее столь по-женски счастливая жизнь, если бы в юности у нее не случилось той самой первой школьной любви? Собственно, юбилярша сама ответила на этот вопрос, лихо налив себе клюквенной настойки и провозгласив тост: "Вот что, гости дорогие, а давайте-ка все за любовь выпьем!".

Прошло полгода. Совсем недавно, прогуливаясь по чудесному осеннему Архангельску (а в нынешнем году золотая осень вообще и бабье лето в частности были на Русском Севере просто сказочными), я вдруг увидел Валентину Ивановну… словно парящей над усыпанном золотыми листьями тротуаром под руку с немолодым мужчиной. "Андрюша, как давно мы не виделись!" — она первой обратилась ко мне. "Знакомьтесь, это Алексей Сергеевич! Алеша, а это Андрей, друг моего сына…".

И вдруг солнце, словно раздвинув ветви желто-зелено-красных деревьев старого архангельского парка, пролилось на нас всех слепящим золотым дождем. Ну надо же! Когда, зевая и крутя в руках телевизионную "лентяйку", вдруг натыкаешься на какую-нибудь слезливую мелодраму, скептически хихикаешь. А тут жизнь выкатила такой сюжет, какого сотня самых "душещипательных" сценаристов никогда в жизни не сочинит.

Честно говоря, если бы я увидел сюжет про Валентину и Алексея по "ящику", я бы только покривился от убогости сценарной группы. Но тут — все вживую, всерьез, не понарошку! Мы поговорили о том о сем. Стало ясно, что они сейчас живут вместе. Почему я решил, что в 70 лет "продолжения" быть не может? До весны они будут в Архангельске, потом поедут в Челябинск, там у Алексея Сергеевича есть собственная дача.

Она держала его за руку так бережно, что, казалось, боялась, что он улетит. Они медленно удалялись по устланному павшими листьями тротуару, как будто уходили в осень жизни. Хоть и в осень, но в золотую и счастливую…

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Андрей Михайлов
Андрей Михайлов — офицер, журналист, собственный корреспондент Правды.Ру в Северо-Западном федеральном округе
Темы ярославль одноклассники
Обсудить
Новости Все >
Что лучше для собаки — поводок или шлейка? Все за и против
Неожиданное применение муки, которое спасёт ваш огород
Как избавиться от кровоточивости десен раз и навсегда
Сделайте шоколадное обёртывание: просто и эффективно
Мбаппе сделал заявление о скандале с изнасилованием
Цены на пиротехнику сильно взлетят к Новому году
Любовь Успенская показала, как весело проводит время с дочерью Татьяной Плаксиной
Как люфт в руле может обернуться штрафстоянкой
Как не стать участником ДТП с пешеходом в темной одежде
Тайна руки Леонардо да Винчи: что помешало мастеру закончить картину
Сейчас читают
Эксперт назвала главные ошибки отдыхающих в отелях, где все включено
Туризм
Эксперт назвала главные ошибки отдыхающих в отелях, где все включено Аудио 
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Как избежать поломки двигателя при запуске
Авто
Как избежать поломки двигателя при запуске Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Запад перестал восторгаться поражением России в Сирии в связи с надвигающимся хаосом Любовь Степушова Сводка с фронта: Киев хочет продолжать воевать без помощи США, Покровск под угрозой окружения Дмитрий Плотников Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Последние материалы
Как не стать участником ДТП с пешеходом в темной одежде
Тайна руки Леонардо да Винчи: что помешало мастеру закончить картину
Российский космодом Наоми Кэмпбелл в Барвихе купили за 4,5 миллиарда рублей
Что делать, если декабрист теряет листья и не цветет
Ошибки при посадке фасоли, которые оставят вас без урожая
Вдохновение Андерсена: история Круглой башни в сказках
Луна сжимается: скрытая тектоника спутника Земли
Не знаете, что приготовить из фунчозы? Топ-4 блюда из лапши
Собака из приюта: что нужно знать перед выбором?
Большинство россиян попросили у Деда Мороза на Новый год отмену западных санкций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.