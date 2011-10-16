Счастье в любви возможно и в 70 лет

Ромео и Джульетта - 50 лет спустя

Эта необычная история случилась в Архангельске не так давно. Мама моего давнего друга отмечала 70-летний юбилей, было весело и по-домашнему. Поздравления звучали и по телефону. После одного из длительных звонков она вернулась к гостям какая-то солнечная и особо счастливая. Оказалось, до нее дозвонился мужчина, с которым она дружила, когда им было еще по 16 лет! Он признался ей в любви более чем через полвека после расставания…

Валентина Ивановна не стала удивляться, откуда он через столько лет нашел ее телефон и позвонил ей в Архангельск из далекого Челябинска. Она спокойно и без всякого кокетства поделилась своей радостью с гостями, рассказав самую настоящую сказочную историю любви. Среди гостей (всего было человек 30) были и ее ровесники и ровесницы, и люди среднего поколения, в том числе я, и молодежь в лице внуков.

И пока она вела свой необычный рассказ, все поколения молчали. Словно молчало все человечество. Вот именно тогда я и понял, что означает выражение "с замиранием сердца". Замерло не только сердце, даже течение времени тоже как бы остановилось…

С Алешей они вместе учились в школе в родном Ярославле, дружили, он носил ее портфель из школы домой, они часто ходили в кино и два раза на танцы. Ни поцелуев, ни каких-то романтических сцен под луной не было — родители у Вали были строгими, следили, чтобы дочка не гуляла долго. Закончили школу и разъехались.

Первые годы через одноклассников (не через социальные сети, а через живых людей, с которыми училась!) она узнавала о нем какую-то эпизодическую информацию: отслужил в армии, поехал в Сибирь на заработки. Наверное, и он про нее что-то узнавал урывками. А потом жизнь развела их совсем. Одноклассники стали меньше встречаться, к тому же их самих, увы, становилось все меньше…

Звонок в день юбилея Валентину Ивановну, по ее словам, совсем не удивил. Она словно ждала его. Алеша (Алексей Сергеевич) рассказал, как он жил все эти годы. После армии подался на комсомольскую стройку в Сибирь, несколько лет работал, учился заочно на инженера, женился.

Потом вместе с женой и двумя сыновьями переехал на Урал, работал в Челябинске, на тракторном заводе. Жена, к сожалению, ушла из жизни несколько лет назад от рака груди… Но так-то все в порядке, сейчас у него уже четверо взрослых внуков и внучек, все живут рядом, работают.

Да и у Валентины Ивановны все было в порядке — она ему коротко рассказала и про свою жизнь. Вышла замуж за военного, уехала с ним в Архангельск, трое детей родилось, сын и две дочери. Внуков у нее сейчас целых семь, тоже уже большие. Все вроде счастливы. Жаль, муж трагически погиб на рыбалке 10 лет назад. Ну, собственно, вот и вся жизнь. Обычная жизнь простой женщины.

И тут он признался ей в любви — сделал то, что нужно было сделать ровно 54 года назад. Мол, все эти годы думал о ней, жену выбрал очень похожую на нее даже внешне. Ну, собственно, и Валентина замуж выходила за человека, похожего на него, на Алешу…

Он до сих пор не может себе простить, что на выпускном как-то постеснялся рассказать о своих чувствах, а потом выпил для храбрости с ребятами. Но все равно так и не решился, да уже и не хотел, чтобы она запах вина от него почувствовала. Вот потом всю жизнь и искал ее по стране. Телефон и адрес Валентины по каким-то своим каналам нашел его сын, полковник.

Валентина Ивановна, ничуть не стесняясь, рассказывала гостям свою историю. Она даже не задавалась вопросом, зачем он позвонил через столько лет, ведь никакого продолжения в их отношениях быть просто не может… Хотя ведь и она пронесла образ Алеши через всю жизнь! А самой большой своей личной житейской ошибкой она считает то, что тогда, на выпускном, она сама к нему не подошла первой.

В какое-то мгновение она случайно увидела, что Алеша вальсирует с ее лучшей подругой и что-то нежно (так Валентине показалось) шепчет ей на ухо. И только сейчас, через столько лет, выяснилось: он шептал подружке ритм, типа "раз-два-три", а то очень уж она ему на ботинки наступала… Все могло бы сложиться в жизни не так, если бы не эта случайность.

Закончив рассказ, Валентина Ивановна словно просветлела. Кажется, она даже немного загордилась таким загадочным поворотом своей жизни. Счастливая жизнь, крепкая семья, любимые дети и внуки. Но была бы у нее столь по-женски счастливая жизнь, если бы в юности у нее не случилось той самой первой школьной любви? Собственно, юбилярша сама ответила на этот вопрос, лихо налив себе клюквенной настойки и провозгласив тост: "Вот что, гости дорогие, а давайте-ка все за любовь выпьем!".

Прошло полгода. Совсем недавно, прогуливаясь по чудесному осеннему Архангельску (а в нынешнем году золотая осень вообще и бабье лето в частности были на Русском Севере просто сказочными), я вдруг увидел Валентину Ивановну… словно парящей над усыпанном золотыми листьями тротуаром под руку с немолодым мужчиной. "Андрюша, как давно мы не виделись!" — она первой обратилась ко мне. "Знакомьтесь, это Алексей Сергеевич! Алеша, а это Андрей, друг моего сына…".

И вдруг солнце, словно раздвинув ветви желто-зелено-красных деревьев старого архангельского парка, пролилось на нас всех слепящим золотым дождем. Ну надо же! Когда, зевая и крутя в руках телевизионную "лентяйку", вдруг натыкаешься на какую-нибудь слезливую мелодраму, скептически хихикаешь. А тут жизнь выкатила такой сюжет, какого сотня самых "душещипательных" сценаристов никогда в жизни не сочинит.

Честно говоря, если бы я увидел сюжет про Валентину и Алексея по "ящику", я бы только покривился от убогости сценарной группы. Но тут — все вживую, всерьез, не понарошку! Мы поговорили о том о сем. Стало ясно, что они сейчас живут вместе. Почему я решил, что в 70 лет "продолжения" быть не может? До весны они будут в Архангельске, потом поедут в Челябинск, там у Алексея Сергеевича есть собственная дача.

Она держала его за руку так бережно, что, казалось, боялась, что он улетит. Они медленно удалялись по устланному павшими листьями тротуару, как будто уходили в осень жизни. Хоть и в осень, но в золотую и счастливую…

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