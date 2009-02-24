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Оксана Аникина

Револьвер Colt начался со штурвала

3:11
Эврика » Изобретения

Американец Сэмюэль Кольт 25 февраля 1836 года получил патент на свой первый револьвер в Америке. С помощью дяди-бизнесмена молодой человек основал компанию и оружейный завод в Патерсоне (штат Нью-Джерси) и начал выпускать пистолеты с барабанным магазином — револьверы. Первую же модель револьвера так и назвали — Colt-Paterson.

Револьвер Colt начался со штурвала

Конструкция огнестрельного оружия с вращающимся блоком зарядных камер (барабаном) существовала с XVII века. В музеях сохранилось много изделий с фитильным или кремневым замком, в которых присутствует барабан одновременно в роли патронника и магазина для зарядов — в основном это охотничьи ружья, но также и пистолеты (русский образец XVII века хранится в Оружейной палате).

Однако, поскольку ручное изготовление барабанного механизма было дорого и сложно, притом барабан был ненадежен из-за возможности прорыва пороховых газов, непрерывной же стрельбы он все равно не обеспечивал, — то револьверное оружие не вошло в широкое употребление.

Будущая легенда оружейного производства Сэмюэль Кольт — родился в 1814 году. Свой первый пистолет — четырёхствольный, стрелявший одновременно четырьмя пулями, Сэмюэль создал еще мальчишкой. Правда, его первое творение было весьма тяжелым, а отдача такая сильная, что могла покалечить стрелка.

В 15 лет Сэмюэль поступил в Амхерский университет, но вскоре был отчислен — за пожар, учиненный в университетском здании. Будущий создатель легендарного револьвера нанялся матросом на бриг "Корво", торговое судно, совершавшее рейсы в Индию. Наблюдая за устройством корабельного руля, любознательный юноша решил использовать аналогичный механизм для создания многозарядного пистолета.

Согласно другой версии, идея заменить традиционный ружейный замок вращающимся барабаном с патронами пришла Сэму в голову, когда он наблюдал за работой кабестана — механизма для выбирания якорных или швартовых канатов. Как бы то ни было, в итоге Кольт пришел к поистине революционному инженерному решению.

Изобретение нелегко пробивало себе дорогу, но Кольт был настойчив. Для того ч тобы заработать деньги на изготовление опытных образцов револьвера, изобретатель под именем "доктор Кольт" разъезжал по стране, давая представления с "веселящим газом" (закисью азота). В 1835 году Сэмюэль получил английский и французский патенты на барабан для зарядов револьвера.

Сегодня компания Colt остается одним из ведущих производителей огнестрельного оружия. Среди хитов марки — армейский "долгожитель", пистолет Colt-1911A1 45-го калибра, и знаменитая штурмовая винтовка M-16 в различных модификациях. Сэмюэль Кольт стал легендой и символом США, а слово "кольт" вообще стало одним из синонимов револьвера.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру *
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